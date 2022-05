Feyenoord naar finale Conference League na zenuwslopende wedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0)

Valentien Rongier (midden) en Feyenoorder Guus Til (rechts) strijden om de bal. Beeld AFP

In het meest dreigende decor denkbaar verzekerde Feyenoord zich voor het eerst in twintig jaar van een Europese finale. Tussen rook, traangas, irritante laserlampjes, oorverdovende knallen en spreekkoren, tienduizenden pogoënde heethoofden, waarvan ruim negentig procent de tegenpartij aanmoedigde, hielden de Rotterdammers Olympique Marseille van het lijf waardoor Feyenoord op 25 mei mag aantreden tegen AS Roma om de winst van de Conference League. Na 3-2 winst in Rotterdam vorige week eindigde het in Marseille op 0-0.

Goed was het vertoonde spel niet, zeker de eerste 35 minuten zocht Feyenoord naar zijn dit seizoen verkregen nieuwe identiteit van dirigent. In het zinderende, kolkende Vélodrome bewoog de ploeg van succescoach Slot daarna wat meer van het eigen doel af, maar het was toch voornamelijk overleven. Dat lukte, geholpen ook door Marseille dat uiterst slordig voor de dag kwam en steeds vermoeider oogde.

Feyenoord verstond daarmee de kunst van het lijden. De bewierookte, veelscorende aanvallers Dessers en Sinisterra werkten zich kapot hoewel ze nauwelijks een bespeelbare bal kregen. De middenvelders liepen en vochten zich leeg, de laatste lijn trachtte onder leiding van de imponerende aanvoerder Senesi intussen de concentratie te behouden teneinde de matige doelman Marciano te ontlasten.

25 mei speelt Feyenoord de finale tegen AS Roma in Tirana. Beeld AFP

Dat lukte en is een compliment voor alle Feyenoord-trainers, zeker ook de fysieke specialisten, want Feyenoord is al veel langer in touw dan de rijkere Franse opponent. Feyenoord begon de lange Europese tour op 22 juli in Pristina waar het in een dramatische wedstrijd op 0-0 eindigde tegen FC Drita. Een week later was uitschakeling nabij toen Drita levensgrote kansen kreeg in Rotterdam, maar Til met een treffer in de laatste minuut een afgang voorkwam. Daarna voltrok zich een lange zegetocht met vaak ontzettend goede wedstrijden waardoor de nieuwbakken Conference League zich plots ontpopte tot een, zoals ze dat in Rotterdam zeggen, gers toernooi.

Dreigende sfeer

Al maanden geleden boekten fans vluchten voor de finale in de Albanese hoofdstad Tirana. De weg ernaartoe bracht herinneringen die bij menig Feyenoordfan een leven lang zullen meegaan.

De voorlaatste halte Marseille zal een prominente plek krijgen. Er hing een ronduit dreigende sfeer in de Zuid-Franse havenstad, met overal politie en opstootjes. Toen Feyenoord-fans in de stromende regen met de bus naar het stadion wilden, bevonden ze zich plots in wolken traangas.

Voor het stadion stonden Marseille-fans ondanks het slechte weer in korte broek met Bengaalse fakkels te zwaaien en klonken harde knallen. Plotseling sprintte iedereen naar de ingang, opgejaagd door wolken traangas die later het stadion indreven. In die chaos kwam de Feyenoordbus verlaat aan bij het stadion. Onderweg werd er een baksteen tegenaan gegooid.

De Feyenoordspelers werden bij het betreden van het veld voor de warming-up begroet met een fluitconcert waarvoor het bijvoeglijk naamwoord ‘striemend’ volstrekt ontoereikend is. Alsof er megafoontjes in de kelen zaten, in werkelijkheid is die indrukwekkende akoestiek ook te danken aan het meegolvende dak. De tribunes achter een van de doelen bleven leeg vanwege het afschieten van vuurpijlen naar het uitvak tijdens de kwartfinale tegen PAOK, maar de aldaar zetelende ultragroep had een nieuwe plek opgeëist aan de lange zijde.

Olympique had de fanatiekste onder de fanatiekelingen nodig gisteravond. ‘Grote hitte’, kondigde sportkrant L’Equipe al aan op de voorpagina. In een spookachtig decor werd afgetrapt, vanaf de hoogste tribunes waren de grijze Feyenoord-tenues een kwartier lang amper te zien.

Dat was misschien maar goed ook, want Feyenoord opende uiterst slordig en kreeg geen grip op het makkelijker combinerende en bewegende Marseille. Het is ook lastig secuur opbouwen met een doelman die dit simpelweg niet kan. Vlot kreeg Payet twee goede schietkansen, maar hij miste zoals Marseille in Rotterdam ook al verzuimde vroege kansen te benutten. Het uitvallen van de fijnbesnaarde draaikont Payet na een half uur met een spierblessure leek goed nieuws voor Feyenoord. Maar direct kreeg diens vervanger, oud-Ajax-spits Milik, een aardige kans die hij recht op Marciano kopte.

Oerlelijk spel

Pas in de 39e minuut meldde Feyenoord zich bij het Olympique-doel via Dessers en Til. Het was in een fase dat Feyenoord plots de overhand kreeg. Het was ook zichtbaar bij Olympique-coach Sampaoli die vanonder zijn te grote blauwe muts gilde, uiteraard volstrekt onverstaanbaar was en daarop bijna het veld in wilde rennen om de orde te herstellen. In de tweede helft sloeg de chaos op de tribunes over op het veld, het was oerlelijk in speltechnisch opzicht, maar loeispannend. Olympique viel steeds meer met de moed der wanhoop aan, maar Feyenoord kreeg misschien nog de beste kans via Dessers in de slotfase.

Gek van vreugde waren de Feyenoorders na het laatste fluitsignaal, het volle uitvak sprong in de hekken, spelers zakten gelukzalig op de grond. De lange weg naar Tirana mag nu eindelijk echt worden ingeslagen.