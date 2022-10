Feyenoord mag zich in Herning gelukkig prijzen met de VAR

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü benut een strafschop en brengt zijn ploeg daarmee op een 2-0 voorsprong tegen het Deense FC Midtjylland. Beeld AFP

Michael Fabbri uit Italië, video-arbiter van dienst, gezeten in de zogenoemde ‘VAR-room’ in Nyon, Zwitserland, had een aandeel in beide doelpunten van Feyenoord voor rust in de derde speelronde van de Europa League, waardoor de ploeg van Arne Slot in Jutland met een ruime marge aan de tweede helft begon. Fabbri was scherp als beoordelaar van de tv-beelden. Het bleek niet genoeg, door een dramatische tweede helft van Feyenoord.

Het werd al spannend na de 1-2 van Isaksen, een mooie volley met een stuit die over doelman Bijlow zeilde, en de 2-2 kort voor tijd van Juninho, na een voorzet van Evander, was gezien het spelbeeld terecht. Daarbij verlieten twee Feyenoorders het veld met een blessure, een paar dagen voor de kraker in de competitie tegen FC Twente: dribbelaar Idrissi en aanvoerder Kökcü, na een onbehouwen tackle van een tegenstander. Over eerstgenoemde, die uitviel met een spierblessure, was Slot na afloop somber: ‘Dat ziet er slecht uit. Het zou mij verbazen als hij voor de winterstop nog in actie kan komen.’

Natuurlijk: oneindig is de kritiek op de VAR, de levendige discussie over de video-arbiter, met name bij gevallen waar interpretatie mogelijk is. Hands of geen hands? Rood of niet? Strafschop of simulatie? De discussie leidt onder meer tot soms bijna oneindig oponthoud omdat de arbiter, op instigatie van de VAR, beelden bekijkt, nog eens bekijkt, eventueel in vertraging. Dan is daar de spanning tijdens het wachten, het ingehouden juichen of de uitbarsting van vreugde alsnog. Het spel heeft in bepaald opzicht een ander karakter gekregen.

De voorstanders zeggen dat het voetbal eerlijker is geworden, de tegenstanders verlangen naar vroeger, naar discussie die eeuwig kan blijven duren, naar de feilbaarheid van de mens desnoods. Om het belang aan te geven, bij een gewone wedstrijd in de Europa League, in Herning, Denemarken: zonder VAR was het donderdag bij Midtjylland - Feyenoord, een wedstrijd die het aanzien best waard was doch weinig bijzonder, 0-0 geweest bij rust. Mét VAR was het 0-2, waarmee Feyenoord de weg insloeg naar de later toch nog verspilde zege. Na 6-0 tegen Sturm Graz in speelronde 2 en de nederlaag bij Lazio (4-2) in het openingsduel, staan alle ploegen in de groep nu op vier punten, halverwege de groepsfase.

Geen buitenspel

Bij de 0-1 nam scheidsrechter Mohammed Al-Hakim uit Zweden het vlagsignaal van zijn assistent over, vanwege buitenspel van Danilo. Maar ja, elk doelpunt wordt nagekeken in Nyon, nauwgezet als een proefwerk door de leraar op school. Wat bleek? Danilo stond geen buitenspel, waarbij het altijd de vraag blijft hoe ze dat toch doen, om de beelden precies op het goede moment stil te zetten, precies op het moment dat de bal vertrekt van het lichaam van de aangever. Enfin: 0-1, omdat Sebastian Szymanski de bal handig binnen prikte na een mislukte Deense poging om de bal weg te werken in het vervolg.

De 0-2 ontstond uit een strafschop, na hands van Evander, die sprong na een vrije trap van aanvoerder Orkun Kökcü, wegdraaide en de bal tegen zijn arm kreeg. De scheidsrechter gaf niets, de VAR vond dat hij de beelden moest komen bekijken. Tja, Evander maakte zijn lichaam iets breder en dan is het een strafschop volgens de regels. Zo ongeveer kreeg Feyenoord er eentje van scheidsrechter Gözübüÿük tegen PSV, met Mauro Junior als maker van hands, met de 2-2 tot gevolg en de woede van PSV, dat zich mede door dat puntverlies uitgeschakeld achtte in de kampioensstrijd met Ajax. Opvallend was overigens dat de KNVB destijds later meldde dat het geen strafschop had mogen zijn, terwijl de VAR van donderdag juist het advies gaf een penalty te geven.

Feyenoord wist de voorsprong dus alleen niet vast te houden, in een tweede helft die soms vervelend was, ook door de soms veel te forse overtredingen van de Denen. Zo haalde Feyenoord een punt bij de nummer 7 van de Deense competitie, die langzaam in vorm geraakt en volgende week naar Rotterdam komt.