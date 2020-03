Feyenoord lijkt niet te stuiten en schuift ook Willem II opzij

Feyenoord-aanvaller Robert Bozenik stuit op Willem II-keeper Timon Wellenreuther. Beeld BSR Agency

In de regio verschijnen steeds meer roodwitte en vaalzwarte Feyenoordvlaggen achter ramen, lege blauwe stoeltjes zijn tijdens wedstrijden in de Kuip een zeldzaamheid geworden. De regionale zender RTV Rijnmond neemt al voor het treffen met Willem II interviews af met kenners over de groeiende kansen op een dubbel (landstitel en beker) die pas na het duel worden uitgezonden.

Feyenoord loopt over van zelfvertrouwen. Dat Ajax en AZ het gat een avond eerder op negen punten hebben gebracht en Willem II beide koplopers in eigen huis klopte; het lijkt niet ter zake te doen deze zondagmiddag in Rotterdam. Feyenoord heeft de vorm, de flow. Het bereikte afgelopen donderdag de bekerfinale door NAC te verpulveren (7-1) en weet sinds eind oktober überhaupt niet meer wat verliezen is.

Tegen Willem II groeit de trots, vooral door een superieure eerste helft. De 2-0-voorsprong wordt in het tweede bedrijf eenvoudig geconsolideerd. Willem II doet wat het kan, het zakt voor rust in en speelt erna meer op de aanval, maar komt amper tot een serieuze kans.

Kampioensjaar

‘Er komt iets onoverwinnelijks in de groep, net als in het kampioensjaar (2016-2017, red.),’ meent Jens Toornstra na afloop. ‘Verschil is dat wij toen steeds bovenaan stonden en nu de jagers zijn.’

Ajacieden stelden destijds telkens dat Feyenoord nerveus zou worden en dus nog ingehaald zou worden. Toornstra grijnzend: ‘Daarom gaan wij dat niet roepen, want dat heeft niet gewerkt.’

Niets mag de flow stuiten. Alleen Toornstra, aanvoerder Berghuis en coach Advocaat praten met de pers, de rest niet. Een voorzorgsmaatregel vanwege het coronavirus, die ook PSV nam.

Feyenoord speelde in het begin van het wonderbaarlijke tijdvak-Advocaat (eind oktober-heden) puur om niet te verliezen, daarna om te winnen. Inmiddels is daar fris en fruitig voetbal bijgekomen, iets waarnaar al jaren wordt gehunkerd in de Kuip.

Zonder Europese verplichtingen heeft een kleine, vaste kern spelers elkaar na de winterstop gevonden en niet meer losgelaten. Middenvelders Kökcü, Fer en Toornstra tikken elkaar vaak zonder te kijken de bal in de voeten. Centrumverdedigers Botteghin en Senesi dekken de zone van backs Karsdorp en Malacia af als die voorin op strooptocht zijn. Buitenspelers Berghuis en Haps zwenken naar binnen en naar buiten, zoeken nieuwe spits Bozenik, combineren met de rasvoetballer Kökcü, wachten tot een back ze overlapt of gaan vol overtuiging voor eigen succes.

Slordiger

‘Dit was een van onze beste helften,’ spreekt Advocaat over de eerste tegen Willem II. Dat het na rust wat statischer en slordiger wordt, wijt de Feyenoord-coach aan de bekerwedstrijd tegen NAC in de stromende regen.

Advocaat zit steeds vaker rustig op de bank. Een Feyenoord-doelpunt valt toch wel, en als de tegenstander scoort, scoren wij er eentje meer; dat gevoel.

Moet gezegd: Willem II is de voorbije maanden wat minder op dreef dan daarvoor. De werklust van met name middenvelder Llonch is nog steeds aanstekelijk, maar de begiftigde spelbepaler Ndayishimiye, geweldig op dreef tegen Ajax en AZ, is al een poos uit vorm, hetgeen ook zondag duidelijk blijkt.

Feyenoord is minder afhankelijk van één speler om het spel vorm te geven, het heeft in Kökcü, Fer en Berghuis feitelijk drie dirigenten. In hun schaduw is alleskunner Toornstra opgeleefd. Hij tikt knap de 1-0 binnen en helpt aan de andere kant een paar keer zijn defensie uit de brand.

Die 1-0 is het beste staaltje Feyenoord van de middag, met eerst Karsdorp die een lange sprint wint van de aalvlugge Nunnely, waarna de aanval onder leiding van regisseur Fer via verschillende schijven bij de uitstekende linksback Malacia belandt. Diens voorzet komt met een stuit net achter Toornstra, maar de routinier weet toch de verre hoek te vinden.

Dat is na een half uur en vijf minuten later is de wedstrijd feitelijk gespeeld als de glijdende Willem II-middenvelder Saddiki een voorzet van Haps op zijn arm krijgt, zo oordeelt althans arbiter Van Boekel. De toegekende strafschop, de vierde al voor Feyenoord in vier dagen, wordt feilloos benut door Berghuis. Feyenoord krijgt daarna nog de beste kansen, maar die zijn niet besteed aan Bozenik en invaller Narsingh.

Na afloop gaat het meer over Feyenoorders die qua kaartenlast op scherp staan voor de klassieker tegen Ajax over twee weken dan over het bezoek aan stadgenoot Sparta volgende week.

‘Het gat is nog steeds aanzienlijk dus we moeten alles blijven winnen,’ waarschuwt Toornstra. Feyenoord, ruim vier maanden geleden nog op de twaalfde plaats prijkend, zit daarmee in de volgende fase: die van euforie temperen.