Feyenoord levert een indrukwekkende prestatie, maar staat wel met lege handen

Paulo Dybala heeft donderdag in de 89ste minuut Roma aan een 2-1-voorsprong geholpen. In de verlenging bleek de Italiaanse ploeg te sterk voor Feyenoord. Beeld AP

AS Roma - Feyenoord in Rome was donderdagavond als een gevecht zoals dat vroeger in het plaatselijke Colosseum plaatsvond onder toeziend oog van de Romeinse keizer. Met tegenover elkaar een duidelijke favoriet, groter, krachtiger, veel meer ervaren, sluwer, handiger en luidkeels aangemoedigd ook nog door bloeddorstig volk op de tribunes, en een jonge, energieke uitdager die lang van geen wijken wil weten, die in de 89ste minuut nog op winst staat (1-1, na 1-0 winst thuis), maar in de verlenging het vermoeide hoofd buigt: 4-1.

Dat Feyenoord het Roma zo moeilijk maakte, was een indrukwekkende prestatie. Daarover was iedereen het na afloop wel eens. Neem het verschil in budget. ‘Iets van vier, vijf keer dat van ons’, schatte een bestuurder van Feyenoord in. Ook de aantrekkingskracht van de Serie A is groter dan die van de eredivisie, hoe goed Nederlandse clubs de laatste jaren ook presteren in Europa.

Roma versloeg Feyenoord ook nipt (1-0) in de Conference League-finale vorig jaar mei. Feitelijk zat het drie keer dicht bij elkaar, vond ook de Nederlandse Roma-speler Georginio Wijnaldum. Hij debuteerde op zijn 16de bij Feyenoord, zestien jaar geleden. Hij speelt nu bij Roma met onder meer een Champions League-, eredivisie- en Premier Leaguetitel achter zijn naam, plus een bronzen WK-medaille in huis en vier EK-aanvoerdersbanden.

Over de auteur Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

De complete Feyenoordselectie, inclusief trainers, komt nog niet eens in de buurt van zijn palmares. ‘Feyenoord heeft het onwijs knap gedaan’, zei Wijnaldum donderdag na middernacht op het verlaten parkeerterrein van Stadio Olimpico, dat een uur eerder nog een groot geelrood feest was vanwege de late winst van Roma. ‘Maar ze misten gewoon wat ervaring, dat zag je wel op het laatst.’

Wijnaldum viel snel uit met een hamstringblessure, maar op de bank van Roma barstte het van de gelouterde internationals uit toplanden. Roma-coach Mourinho (met een prijzenkast van Pantheon-formaat) bracht in de 72ste minuut nog schaduwspits Paulo Dybala in (vijf keer landskampioen met Juventus en wereldkampioen met Argentinië) en de grote, snelle spits Tammy Abraham (Champions Leaguewinnaar met Chelsea).

Zij maakten het verschil bij de laatste drie doelpunten. Feyenoord-coach Slot: ‘Die twee erbij, dat was ons te machtig.’

50 minuten de overhand

Feyenoord had na een nerveus begin zo’n vijftig minuten licht de overhand, maar toen viel plots de 1-0 van Leonardo Spinazzola en kantelde de wedstrijd, zeker met Dybala en Abraham erbij.

Wie kon Slot brengen? Danilo, vorig seizoen de vierde spits van Ajax. Javaîro Dilrosun, die degradeerde met Bordeaux. Lopez, Paixão, Bullaude – allen in de zomer gekomen van kleinere clubs van de andere kant van de oceaan, het Engels nog niet machtig. Paixão scoorde wel, een knappe kopbal tien minuten voor tijd op een fijne voorzet van Szymanski, die in de eerste helft nog een enorme kans kreeg op 0-1.

Maar Dybala combineerde in de 89ste minuut met aanvoerder Pellegrini, nog zo’n klasbak, draaide onnavolgbaar weg en deponeerde de bal al glijdend in de kruising. Directe tegenstander Davíd Hancko zei na afloop: ‘Media kijken naar wat er fout ging, maar het was gewoon een fantastische actie. We hebben gevochten, probeerden ze weg te houden uit het strafschopgebied, ze hebben lengte, fysieke kracht, dat voel je na afloop, alles doet pijn.’

Feyenoord raakte een half basiselftal kwijt afgelopen zomer, Roma werd juist sterker. De kinderachtige reprimande van Mourinho, direct na afloop, aan het adres van Slot dat hij vaker naar Roma zou moeten kijken in plaats van naar het door Slot openlijk geadoreerde Manchester City en Napoli was in feite een verkapt compliment.

Hancko: ‘Ze halen Matic en Dybala erbij, Wijnaldum, zo ervaren allemaal. Voor veel spelers van ons was dit de grootste en zwaarste wedstrijd ooit, voor mij ook.’

Orkun Kökcü

Net als in de thuiswedstrijd ging aanvoerder Orkun Kökcü, 22 pas, voorop in de strijd. Roma offerde zelfs een Europees kampioen, Bryan Cristante, op aan de middenvelder die toch in fases de regie naar zich toetrok. Kökcü: ‘We wisten dat we onder de druk moesten uitspelen, dat durfden we in het begin niet, maar dan speel je driehoekjes en ligt het helemaal open.’

Hancko over de groei van het team: ‘Ik herinner me nog de wedstrijd tegen Lazio hier een halfjaar geleden. Toen werden we echt weggeblazen de eerste helft, dat is ons daarna nooit meer overkomen.’

Feyenoords geheim volgens de Slowaakse verdediger? Hancko: ‘Onze coaches bereiden ons geweldig voor, vooral tactisch. En onze spelers zijn jong, maar echt intelligent. Als we iets bespreken dan zie je dat terug in de wedstrijd. We helpen elkaar, er zijn geen grote ego’s. Slechts in twee wedstrijden dit seizoen had de tegenstander meer sprints en meer kilometers gelopen. Dat zegt veel over hoe hard we altijd bereid zijn om te werken.’

Kökcü vreest niet dat de nederlaag door zal werken richting de competitie waarin Feyenoord op titelkoers ligt en komende zondag thuis tegen FC Utrecht speelt. ‘We hebben geleerd van de verloren Conference League-finale, je moet niet in die teleurstelling blijven hangen. Zondag staan we er, honderd procent.’