Feyenoord laat zich tegen Porto van beste kant zien

De grillige puber in Feyenoord bleef gisteravond knap verstopt in het treffen met FC Porto. Of is de Rotterdamse club daadwerkelijk de puistjes aan het kwijtraken? De 2-0 tegen de gevreesde Portugese topclub deed het roodwitte gemoed in elk geval gloeien van trots en werd door het thuispubliek gevierd met bierdouches, oplichtende telefoonlampjes en vooral wild gespring en geschreeuw.

Als een dronken adolescent zwalkte Feyenoord een week eerder nog door het eigen stadion tegen het jeugdige AZ, waarvan het afgetekend met 3-0 verloor. Aanvoerder Eric Botteghin blunderde opzichtig en leek op weg naar de uitgang, maar kapte een week later de robuuste Porto-spits Zé Luís op het gemak uit. De chronisch onevenwichtige Sam Larsson was al afgeschreven, maar danste afgelopen zondag tegen FC Twente (5-1) en ook weer tegen Porto ineens zijn Scandinavische samba, gekoppeld aan een lading doorzettingsvermogen.

Tweemaal sterk doorzetten van de Zweedse linksbuiten leidde tot de 1-0 van Jens Toornstra kort na rust. Rick Karsdorp, verketterd na een matig optreden tegen Rangers twee weken geleden, snelde tien minuten voor tijd naar de 2-0.

Moet gezegd: de Portugese lijstaanvoerder nam Feyenoord aanvankelijk niet overdreven serieus. Al voor rust rekte doelman Marchesin opzichtig tijd, alsof hij zeker wist dat het in het restant wel goed zou komen.

Maar Feyenoord is een aparte. Dan weer een eilandenrijk met allemaal ­afwijkende regeringen, dan weer een toonbeeld van collectieve gedachten, passie en opofferingsgezindheid.

Gisteravond klopte zowat alles. De normaliter zo laks opererende middenvelder Tapia gleed de pollen uit de grond, krachtmens Fer draaide als een wondertol langs drie Porto-middenvelders, de wat bleu ogende Ié groeide met moedige ingrepen uit tot cultheld en de beoogde vedette Berghuis wisselde kiezelharde schoten af met taakbewuste sprintjes terug.

Doelman Vermeer was een onneembare vesting in plaats van een zenuwpees. In de laatste minuut tikte hij nog maar eens een inzet van invaller Soares tegen de paal. Het was de derde keer dat het ontwaakte Porto na rust het aluminium raakte. ‘We hadden wat geluk daar, maar zij net zo goed bij onze kansen’, vond coach Jaap Stam. ‘Thuis moet je punten pakken, niet bang zijn, wel slim.’

Europees overtuigde Feyenoord al eerder dit seizoen tegen Dinamo Tblisi en Hapoel Beer Sheva. Maar Porto is een scalp die telt, al kende de ploeg van coach Conceiçao een tamelijk rampzalig halfjaar met de gemiste landstitel, twee verloren bekerfinales en een uittocht van belangrijke spelers. Voor de Champions League werd Porto uitgeschakeld door Krasnodar, maar inmiddels is Porto in de juiste plooi gevallen met acht zeges op rij, waaronder winst in het eerste groepsduel op Young Boys (2-1). Feyenoord opende met een matige beurt bij Rangers (1-0).

Temperament, ervaring, snelheid, techniek; Porto heeft het allemaal. Feyenoord bezit in de kern dezelfde kwaliteiten, maar normaliter in mindere mate. Daarbij is fitheid een groot probleem, omdat veel spelers vorig seizoen nauwelijks speelden.

Treffer Toornstra

Feyenoord, zonder de zieke Kökçü, liet de bal meestal meer aan Porto, zonder dat die daar munt uitsloeg. Een slimme vrije trap had via Nakajima de 0-1 kunnen opleveren, maar de Porto-middenvelder chipte de bal over Vermeer, die later nog met een knappe reflex een kopbal van Pepe verwerkte.

Feyenoord smeekte om een strafschop na een val van Berghuis, maar kreeg die niet. In de 49ste minuut zette Larsson zijn tanden in een aanval waardoor Toornstra met een beheerste volley kon scoren. Toornstra en Larsson hadden even later nogmaals kunnen scoren. Dichterbij nog kwamen Porto-middenvelder Otavio en Berghuis die beiden de lat raakten.

De wedstrijd won aan intensiteit. Niet alles wat Feyenoord deed was goed, met name linksback Ridgeciano Haps was vaak te wild, en ook over Feyenoords rechterkant was Porto vaak gevaarlijk.

Hoe Porto-spits Marega de bal over trapte in plaats van tegen de touwen in de 67ste minuut zal altijd een raadsel blijven, invaller Díaz teisterde even later in vrije positie nog maar eens de lat.

De vermoeidheid begon op te spelen bij Feyenoord, maar de lonkende winst maakte strijders van Jaap Stam-formaat in hen los. Imposant hoe liefst drie Feyenoorders in de 79ste minuut achter elkaar voor de bal gleden toen Porto weer eens gevaarlijk doorkwam. Rechtsbuiten Berghuis was nota bene de laatste. Kort daarop kwam rechtsback Karsdorp na een rush links voor Marchesín uit om die vervolgens soeverein te passeren.

Totaalvoetbal in optima forma, ja Feyenoord is ertoe in staat. Stam: ‘Je weet wat erin zit, je moet alleen constant worden.’ Hoe volwassen Feyenoord daadwerkelijk is, zal moeten blijken tijdens de dubbele confrontatie met Young Boys. Maar allereerst zondag op bezoek bij Fortuna Sittard.