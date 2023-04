Feyenoord krijgt het bijna cadeau van Cambuur (0-3)

Oussama Idrissi van Feyenoord vindt Cambuur-keeper Robbin Ruiter op zijn weg. Beeld ANP

‘Wat heeft Cambuur gedaan?’ Het is meestal de eerste vraag van Feyenoord-coach Arne Slot als Cambuur en Feyenoord gelijktijdig hebben gespeeld. Bij Cambuur werd hij tussen 2014 en 2017 als trainer gevormd. Slot was in Leeuwarden assistent bij het eerste, beloftencoach en interim-hoofdtrainer samen met zijn huidige assistent Sipke Hulshof. Hij trof er de klankborden waar hij nu nog steeds een appgroepje mee heeft: Cambuur-directeur Gerald van den Belt en ex-technisch manager bij Cambuur en ex-Ajax-coach Marcel Keizer.

Zondagmiddag keerde hij terug in het krakkemikkige Cambuur-stadion, niet voor het eerst, wel voorlopig voor het laatst. Cambuur staat laatste en kan degradatie haast niet meer ontlopen. De 3-0-winst voor Feyenoord kwam kinderlijk eenvoudig tot stand, met doelpunten die allemaal met een mooie strik eromheen aan Feyenoord werden aangeboden.

Cambuur kan soms best aardig aanvallen, maar totaal niet verdedigen. De neergang van de club die in 2021 met overmacht promoveerde en het eerste halfjaar sensationeel presteerde, valt niet los te zien van de ziekte van Henk de Jong, trainer en vaderfiguur. De Jong, die nog door Slot geassisteerd werd, heeft een cyste in zijn hoofd waaraan hij recentelijk met succes is geopereerd. Na enkele noodverbanden werd Sjors Ultee in de winterstop aangesteld, maar hij kon het tij niet keren.

Niet slagvaardig

Cambuur was ook niet slagvaardig genoeg op de transfermarkt, al is dat lastig zonder veel liquide middelen. Het is wachten op het nieuwe stadion, waarvan de palen in West-Leeuwarden al in de grond zijn gegaan, voor meer inkomsten. ‘Op naar een gouden toekomst’ staat er onder een foto van het nieuwe onderkomen in de entreehal. Het doet wat kolderiek aan gezien de nakende degradatie.

Die gouden toekomst lonkt wel nadrukkelijk voor oud-werknemer Slot. Mocht Cambuur snel terugkeren, dan is Slot mogelijk werkzaam in een topcompetitie. Nu al staat de Bergentheimer in de belangstelling van vele clubs, vooral uit Engeland en Duitsland. Als Feyenoord donderdag de 1-0-voorsprong op bezoek bij AS Roma met succes verdedigt, dan is zijn reputatie definitief gevestigd. Niet eens zozeer door het bereiken van de halve finale van de Europa League als wel door het voltooien van wat door velen wordt gezien als de ultieme proeve van bekwaamheid: een ploeg van prijzenveelvraat José Mourinho uitschakelen met een Nederlands team.

Feyenoord wil binnenkort een ultieme poging wagen om de succestrainer nog een jaar aan zich te binden in de wetenschap dat Champions League-voetbal, en dus veel geld, voor het oprapen ligt. ‘De aanstaande kampioen’ zo omschreven de verslaggevers van RTV Rijnmond Feyenoord doorlopend tijdens de al snel van elke spanning ontdane wedstrijd tegen Cambuur. De voorsprong, acht punten, is te groot en het programma te makkelijk om zelfs de grootste zwartkijker aan Feyenoordzijde te verontrusten.

Het normaal vrij strijdbare publiek in het Cambuurstadion bleef positief, maar roerde zich steeds minder. Hoewel op dezelfde grond in 1996 toenmalig wereldkampioen Ajax nog was verslagen, nota bene door een Cambuur-elftal dat in de eerste divisie uitkwam.

Record Giménez

Maar Feyenoord speelde te snel rond, creëerde direct kansen bij de vleet op het kunstgrasveld. Idrissi had al een grote kans gemist toen Paixão in de zeventiende minuut voorgaf, Cambuur-verdediger Smand vergat weg te koppen en de bal op het hoofd van de enigszins verbouwereerde Giménez viel. Hij scoorde voor de zevende keer op rij in een uitwedstrijd, een record. De Mexicaanse spits dankte zijn teamgenoten ervoor, en zijn trainer die hem opdroeg fitter te worden, zichzelf te pushen.

Hij heeft zin in donderdag, als Roma wacht in een uitpuilend Stadio Olimpico. ‘Zenuwen? Nee, voetbal is plezier. Ik denk altijd: het is een veld, er is een bal en de rest maakt niet uit. Gewoon lekker voetballen en voor de winst gaan.’

Hij verwacht meer ruimte te krijgen. ‘Want zij moeten scoren.’

Cambuur was het ideale tussendoortje voor Feyenoord. Het leverde meer strijd dan de afgelopen weken en viel aan waar het kan, maar Feyenoord brak razendsnel uit. In de 33ste minuut gebeurde dat echt prachtig met Giménez die een hakje gaf op Paixão. Via Idrissi kwam de bal bij de als middenvelder bijklussende rechtsback Geertruida terecht. Diens schot met links werd gepakt door Cambuur-doelman Ruiter, die ook nog hulp kreeg voor rust van het aluminium bij inzetten van Paixão (lat), Giménez (paal) en Geertruida (paal).

Kort na rust werd het 0-2 via een boogbal van Szymanski na een afgeslagen vrije trap. Hoewel Feyenoordfans officieel niet welkom waren, klonk daarna al clublied ‘Hand in hand, kameraden’ en ‘Arne, Arne, we worden kampioen’. Cambuur-verdediger Mac-Intosch kopte vervolgens op curieuze wijze in eigen doel.

Slot zei na afloop pas toen gerust te zijn geweest op een goede afloop. ‘Ik heb hier gewerkt dus ik weet dat als het 2-1 was geworden het hele stadion er weer achter was gaan staan.’

Het was een vriendelijke afscheidsgroet.