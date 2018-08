Feyenoord kreeg kans op kans, maar het wonder bleef uit

Een minuut duurde het geloof van Feyenoord in een ongekend bravourestuk tegen het dappere, door eigenzinnige Nederlanders geleide Slowaakse clubje AS Trencin. Vier doelpunten waren vereist om op gelijke hoogte te komen na de 4-0 afgang in Zilina een week eerder, toen de heenwedstrijd van het treffen in de derde voorronde van de Europa League op de rol stond.

Eric Botteghin kopt vrij op het doel van Trencin, maar ook deze kans wordt niet benut. Foto ANP

Om precies te zijn om 20.37 uur laaide de hoop in de voor tweederde gevulde De Kuip in alle hevigheid op toen Feyenoord-verdediger Botteghin de 1-0 op het bord zette na een furieus openingsoffensief. Maar een minuut later liep Trencin-spits Mance weg uit de rug van diezelfde Botteghin om de 1-1 op het bord te zetten. Een mokerslag die Feyenoord niet meer te boven kwam, hoewel de thuisploeg nog aardig wat kansen kreeg.

In De Kuip, vorig seizoen nog driemaal opgetuigd als Champions League-podium, zal dit seizoen zodoende verder geen Europees voetbal te zien zijn. De lessen die geleerd zouden zijn van de confrontaties met Manchester City, Napoli en Sjachtar Donetsk in de tweede helft van 2017 bleken nutteloos danwel rap verdrongen.

Schandvlek

Door een keur aan oorzaken (blessures, transfers, disciplinaire straf) kon coach Van Bronckhorst overigens maar in beperkte mate beschikken over de spelers die destijds aantraden. Desondanks was het beschamend dat zijn ploeg zich niet langs de Slowaakse bekerwinnaar, werkend met hetzelfde budget als pak ’m beet Telstar, kon wringen. De 4-0 in Zilina, waarnaar Trencin diende uit te wijken, omdat het eigen stadion niet voldeed aan de UEFA-normen, is een schandvlek in de vaderlandse voetbalgeschiedenis, vooral door de lamentabele instelling.

In De Kuip kwam Feyenoord wat beter voor de dag, maar het was pijnlijk om te zien hoe snel het de hoge pressing moest opgeven, hoe weinig snelheid, vernuft en veerkracht er ook in de ploeg zit die vier dagen eerder ook al verloor van De Graafschap.

Vooraf werd er door tal van Feyenoorders manmoedig gepredikt dat een wederopstanding mogelijk was in de geest van FC Barcelona dat op 8 maart 2017 tegen Paris Saint-Germain middels een 6-1 thuiszege eenzelfde achterstand wegpoetste. Gezien het verschil in budgetten en pure kwaliteit was die hoop best gerechtvaardigd. Daar tegenover stond het verschil in vorm, overlevingsdrang en planmatige aanpak. Ook in De Kuip verloor Trencin eigenlijk nooit het hoofd, bleef de ploeg compact spelen zonder de avontuurlijke inborst te verloochenen. Feyenoord-aanvoerder Van Persie gaf de Nederlandse Trencin-coach Moniz er een stevig compliment voor.

Ondanks de vakantieperiode en de forse achterstand kwamen er nog rond de 30.000 toeschouwers naar De Kuip. Een storm van geluid produceerden zij bij de aftrap om hun vormloze favorieten naar voren te schreeuwen. Dat werkte. Binnen twee minuten schoot Van Persie net naast de kruising, bijna direct gevolgd door een volley voorlangs van Toornstra.

Decibellen

In de achtste minuut benaderde het aantal decibellen dat van een volle Kuip in Klassiekertijden toen verdediger Botteghin uit een hoekschop de bal diagonaal inkopte. Om vrijwel direct daarop te verstommen toen Mance koeltjes terugsloeg na een snelle uitbraak. De 23-jarige Kroaat was in Zilina ook al driemaal trefzeker.

Zijn Braziliaanse cipier zal er slecht van slapen. Botteghin pikte de zondag ervoor tegen De Graafschap al twee domme gele kaarten op. Hij grossierde gisteravond ook nog in onzuivere passes.

Coach Van Bronckhorst is echter behoorlijk door zijn opties heen, want eerder in Zilina faalde Botteghins concurrent Van Beek op flagrante wijze. Ook voorin is de spoeling flinterdun nu aanvaller Boëtius, eveneens van het veld gestuurd in Doetinchem, voorlopig uit de selectie is gezet.

In de catacomben strompelde de Deense spits Jørgensen rond met een mysterieuze voetblessure opgelopen op het WK. ‘Geen idee hoe lang dat nog duurt. Het moet met rust genezen,’ gaf hij te kennen.

Miraculeuze reddingen

Met de wetenschap dat Feyenoord nu vijfmaal diende te scoren doofde het vuur, ook omdat de niet al te fit ogende thuisploeg slechts in fases druk kon zetten. Kansen kwamen er pas weer na een ruim half uur, maar Trencin-verdediger Lawrence hield met miraculeuze reddingen op de doellijn zowel Toornstra als Vilhena van scoren af. Na rust volgden nog forse kansen aan beide kanten, maar ontbrak het telkenmale aan daadkracht of geluk.

Dat Feyenoord de wedstrijd ditmaal wel met elf man beëindigde, was wonderbaarlijk, want aanvaller Berghuis solliciteerde naar rood middels een keiharde charge op Trencin-middenvelder Sleegers kort voor rust.

Sleegers is een van de twee Nederlandse basisspelers van Trencin, aanvoerder El Mahdioui de andere. Ze flopten in Nederland, maar zijn nu slechts een horde verwijderd van de groepsfase van de Europa League. ‘Europees voetbal is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling,’ sprak Moniz. Zijn collega Van Bronckhorst zal het maar ten dele beamen.