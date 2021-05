Feyenoord klopt Sparta, Dick Advocaat neemt zaterdag met finale afscheid van Rotterdammers

Steven Berghuis is er trots op om Feyenoorder te zijn na zijn benutte strafschop (1-0). Feyenoord won uiteindelijk met 2-0 van Sparta. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de stad van het Eurovisiesongfestival klonk gisteravond ook op 2,8 kilometer van het Rotterdamse zangpaleis Ahoy’ het ene na het andere lied. Niet al te toonvast, wel uit volle borst gezongen. De Kuip was het toneel, 6.500 Feyenoord-fans de vrolijke zangers, want hun club won vrij gemakkelijk van stadgenoot Sparta met 2-0 in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.

Net als het gezang was ook de passing lang niet altijd even zuiver. Vooral Sparta viel tegen, het leek bijna overvallen door alle geluiden in de Kuip, alsmede door de wilskracht en overtuiging waarmee Feyenoord in het avondlicht begon.

29 punten achterstand op Ajax is wat al te gek voor wat Feyenoord op de been kan brengen, zo bleek ook de rest van het duel. Neem alleen de backs Haps en Malacia, doorlopend opstomend langs de lijn naar het strafschopgebied. Ze hebben er de snelheid en de techniek voor. Haps leidde de 1-0 in met zo’n rush.

Verstopt

Maar wat is dat lang verstopt gebleven dit seizoen. Net zoals de klasse van spits Jørgensen, geweldig op dreef in zijn eerste seizoen bij Feyenoord, maar in de vier jaar daarna steeds anoniemer opererend. Gisteravond was hij tot aan zijn wissel na ruim een uur actief op zoek naar geluk, hij dwong er de tweede treffer mee af. Ook in defensief opzicht had Feyenoord de zaken zelden zo goed op orde. Alleen Sparta-invaller Emegha werd een grote kans toegestaan, zijn artistieke lobje kwam net wat hoogte te kort.

Feyenoord naar de finale, het klinkt beter dan het is. Zeventig procent korting is er op het Feyenoord-wedstrijdtenue van dit goeddeels mislukte, semi-verborgen seizoen, zo werd vooraf omgeroepen. Toch waren de 6.500 kaarten razendsnel vergeven. Afgelopen zondag wist een aantal supporters illegaal binnen te komen tijdens het slotduel van de reguliere competitie, met vuurwerkfakkels en al. Ze kregen er applaus van een aantal spelers voor, in plaats van dat de actie veroordeeld werd. Zozeer is de club in de greep van de achterban, waarvan een deel hartstochtelijk pleit voor een verbouwing van de verouderde, maar qua akoestiek nog steeds imposante Kuip. De clubleiding ziet steeds meer heil in nieuwbouw om de liquide middelen te vergroten.

De club is blut door een waaier aan oorzaken. Het huren van Spartak Moskou-middenvelder Guus Til per volgend seizoen kan zomaar eens de enige gift blijven aan nieuwe trainer Arne Slot, die al met Til werkte bij AZ. Deelname aan de Conference League, het nieuwe Europese toernooi, is daarom van levensbelang. Het levert waarschijnlijk niet veel minder op dan de Europa League (drie miljoen euro startgeld), en is onontbeerlijk voor het aangezicht van de weggegleden topclub. De route: de play-offs winnen en dan nog drie voorronden overleven.

Puike vorm

Sparta was op voorhand de slechtst mogelijke eerste horde vanwege de puike vorm waarin de stadgenoot de laatste maanden stak. Met 23 punten uit tien duels oogde het als een ontketende semiprofessionele wielrenner die op een Italiaanse Alpenreus plots tal van afgepeigerde klassements­rijders passeert. Leidend zelfs tot de achtste plaats, de hoogste klassering in een kwart eeuw.

Het kunststukje van trainer Fraser, die Sparta twee jaar geleden al naar de eredivisie loodste, steekt schril af bij de martelgang die collega Advocaat in zijn laatste maanden als coach ondergaat. Zoals de waarde van Sparta-middenvelder Harroui en -doelman Okoye de laatste manden veel harder stijgt dan die van Feyenoords beoogde financiële melkkoeien Senesi en Kökcü.

Het was ook de speelwijze van Sparta die angst inboezemde in Rotterdam-Zuid. Het zakt graag in, met alleen spits Thy als pion voorin en de opgeleefde middenvelder Smeets in zijn buurt. Daarachter twee rijen van vier die als touwtjes aan elkaar verbonden zijn. Feyenoord werd de bal gegund, maar weet daar doorgaans niet echt raad mee.

Ditmaal ging het soepeler, mogelijk geholpen door de samengeklonterde fanatieke kern op de Gerard Meijer-tribune. Jørgensen raakte al na vijf minuten de paal als voorbode van een dominante eerste helft van de thuisclub. Na een half uur werd een strafschop toegekend na een val van Haps door toedoen van Sparta-middenvelder ­Auassar. Aanvoerder Berghuis klaarde het klusje overtuigend. Kort daarop was wederom de rechterkant van Sparta in last door de opstomende Feyenoord-linksbuiten Sinisterra, wiens voorzet door Sparta-verdediger Beugelsdijk in eigen doel werd gewerkt onder druk van de gretige Jørgensen.

Vrolijke liedjes

Feyenoord-fans begonnen vrolijke liedjes te zingen. ‘Het is stil aan de overkant’ bijvoorbeeld, omdat Sparta-fans niet waren toegestaan. En: ‘we gaan met zijn allen naar Ahoy’, waar zaterdag de finale van het songfestival plaatsvindt. Burgemeester Aboutaleb ziet het niet zitten om gelijktijdig de eindstrijd van de play-offs in de nabije Kuip te laten plaatsvinden.

Het was voor Feyenoord een zorgen voor morgen. Het zette Sparta terug op aarde en treft FC Utrecht in de finale. Het is, normaalgesproken, de laatste wedstrijd als clubcoach voor Feyenoord-coach Dick Advocaat die zulks trouwens ook al beloofde toen hij twee jaar geleden als FC Utrecht-coach de play-offs won.

