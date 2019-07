Feyenoord kijkt liever vooruit, maar de helikopter met aanwinsten valt een beetje tegen

Dansend tijdens de kinderpersconferentie: Wouter Burger (links) en Yassin Ayoub. Burger speelt graag Fortnite, Ayoub vist liever. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Slecht seizoen gehad of niet, onthoofde ­directie of niet, een gebrek aan aansprekende aankopen of niet, de beste speler die mogelijk vertrekt of niet; de Kuip zit gewoon weer vol op de open dag van ­Feyenoord, editie 2019. Een kleine steekproef wijst op deze stralende zondagmiddag echter uit dat er weinig optimisme is onder supporters over volgend seizoen, ­zeker nadat de eerste serieuze oefenwedstrijd tegen de Griekse middenmoter Panathinaikos thuis met 3-0 werd verloren.

Jan-Arie van der Heijden schrikt niet van het pessimisme. ‘Dat is er al sinds ik bij Feyenoord speel’, aldus de verdediger die aan zijn vijfde seizoen begint. ‘Dat pessimisme verdrijven, daarin zit steeds de uitdaging, en dat is al vaak gelukt. Ik denk dat er genoeg voetbal in de groep zit, er ­genoeg goede voetballers zijn. Wie bij de training komt kijken zal dat erkennen.’

Van alle nieuwkomers wordt van trainer Jaap Stam het meest verwacht. Van der Heijden: ‘Hij wil verzorgd voetbal spelen en is heel duidelijk wat hij van elke speler eist. Misschien hebben we dat nodig na vorig seizoen.’

Bij Feyenoord kijkt men liever vooruit. Zelfs over gebeurtenissen van een paar dagen terug wordt niet graag uitgeweid. ­Algemeen directeur Jan de Jong werd de wacht aangezegd, het vijfde kopstuk binnen twee jaar dat vertrekt. Daarom doet Sjaak Troost dezer dagen vooral de woordvoering. De oud-speler is eigenlijk commissaris maar werd tijdelijk technisch directeur bij gebrek aan belangstelling van benaderde kandidaten. ‘Het is voor alle partijen vervelend, maar we gaan er verder niet op in. De focus gaat op vooruit. ­Intern is er geen onrust.’

Troost rept over de veertien jeugdspelers die mochten aansluiten op het trainingskamp in Oostenrijk. ‘Daar word ik blij van.’ Moet ook wel, want geld voor versterkingen is er nauwelijks en op Steven Berghuis, de speler met de meeste transferwaarde, is het etiket ‘niet te koop’ geplakt, ondanks interesse van vooral PSV.

Troost: ‘Steven blijft bij Feyenoord, werkt keihard en doet helemaal niet moeilijk. Hij is een leuke jongen en onze beste speler. We gaan een bijzonder seizoen tegemoet. Dus moet hij blijven.’

Als PSV serieuzer gaat bieden dan de 6 miljoen euro die in eerste instantie op tafel werd gelegd, merkt Troost dat wel. Tikje uitdagend: ‘Ik kan niets met ‘als’, jij wel?’

Hij heeft het bovendien druk genoeg met het lozen van overbodige spelers en het wegen van mogelijke versterkingen, daarbij gesouffleerd door onder meer jeugdtrainer Dirk Kuijt. Het aanbod van oud-flankspeler Eljero Elia om te praten over een terugkeer werd ‘met respect’ afgewimpeld. De al meetrainende oud-middenvelder Leroy Fer komt, als hij wedstrijdfit is, wel in aanmerking voor een contract. Ook wordt geloerd op andere oud-Feyenoorders; de namen van Daryl Janmaat en Rick Karsdorp vallen vaak. Troost: ‘De fans blijven onze grootste kracht. Daarom willen veel spelers zo graag terug.’

Kinderpersconferentie

Voor de ervaren opendagbezoeker – ver in de minderheid – is er weinig nieuws onder de zon. De parkeerplaatsen rond het stadion zijn als vertrouwd gevuld met rood-witte luchtkussens, voetbalpleintjes en -spelletjes waar kinderen zich uitleven. Ze dragen veelal het nieuwe azuurblauwe uitshirt met felgele strepen. Handtekeningenboekjes, posters en stickers onder hun oksels. Soms doet er ineens een ‘held’ (aldus speaker Peter Houtman) als Jens Toornstra, Kenneth Vermeer of Eric ­Botteghin met ze mee.

Tijdens de speciale kinderpersconferentie komen ze te weten dat Yassin Ayoub in zijn vrije tijd vist, talent Wouter Burger graag computerspel Fortnite speelt en Van der Heijden het liefst ‘lekker met mijn zoontje in de weer’ is. Fer heeft de mooiste auto (‘die is echt heel groot’, aldus Ayoub) en in de categorie opmerkelijk: geen van drieën noemt de net afgezwaaide, succesvolle Feyenoord-trainer Van Bronkchorst als favoriete coach.

Grasmeester Erwin Beltman wordt later op zijn eigen terrein door vaste spreekstalmeesters Peter Houtman en Koert Westerman gehuldigd voor de prijs voor beste veld van de eredivisie (‘voor de zesde keer op rij, dames en heren!’) en stipt om 15.30 uur landt er onder begeleiding van de happy-hardcoreklanken van DJ Paul ­Elstak een witte helikopter op de middenstip. Lichte teleurstelling overheerst dat er slechts drie al eerder gecommuniceerde aankopen uitstappen. Niet zo vreemd, want bij hun vorige club waren middenvelder Kelly (Reading), doelman Marsman (FC Utrecht) en aanvaller ­Narsingh (Swansea City) reserve.

Honger

Voor vierde passagier Jaap Stam klinkt het hardste gejoel. ‘Je denkt dat je alles hebt meegemaakt, maar dit is een waanzinnige ervaring’, zegt de oud-verdediger van Manchester United en AC Milan, terwijl Lee Towers’ versie van You’ll Never Walk Alone wegsterft.

Dat zal ook het komende seizoen zijn, hoopt Stam, die nooit eerder een topclub trainde. Dat de directeuren die hem overtuigden naar Feyenoord te komen (De Jong en technisch directeur Van Geel) al gesneuveld zijn en dat de helikopterinhoud wat flets was; Stam kan er weinig aan veranderen. In elke linie kan hij nog wel een speler gebruiken, geeft hij aan. ‘Ik heb goed contact met Sjaak Troost, die doet er alles aan.’

Hij heeft begrip voor de honger bij de fans. ‘Geloof me. Die honger heb ik zelf ook.’