Feyenoord kampioen? Of Ajax, PSV of toch AZ? De Eredivisie kan spannender dan ooit worden

Ruud van Nistelrooij, trainer van PSV, bij de laatste oefenwedstrijd tegen AC Milan. Hij zag sterspeler Cody Gakpo vertrekken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stel dat de eindstand van de eredivisie eind mei zo is: 1. Ajax, 2. PSV, 3. Feyenoord, 4. AZ. Niemand is dan werkelijk verbaasd. Hoogstens teleurgesteld, omdat de club van zijn of haar voorkeur lager is geëindigd dan gehoopt of verwacht.

Maar stel dat het zo afloopt: 1. Feyenoord, 2. PSV, 3. Ajax, 4 AZ. Of, nog een andere ontknoping, precies tegenovergesteld aan het eerste scenario: 1. AZ, 2. Feyenoord, 3. PSV, 4. Ajax, als gevolg van het stilletjes meedoen van AZ om de bovenste plaatsen, zonder getrompetter. Onwaarschijnlijk, maar het kan.

PSV kan natuurlijk ook op 1 eindigen, ondanks het vertrek van aangever en afmaker Cody Gakpo. In het theater van de eredivisie is de top enigszins naar elkaar toegeschoven, vooral door het mindere presteren van Ajax. Het winter-WK in Qatar heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de spanning, al is het maar omdat bij de hervatting pas 14 duels zijn gespeeld in plaats van normaliter zeker 17. Misschien ook is het eerste deel van de competitie voor een aantal internationals vooral een voorspel geweest op het landentoernooi. Nu begint het pas echt.

Voel de spanning, de kleine verschillen. Feyenoord 33 punten, Ajax en PSV 30, AZ 29, en FC Twente als vijfde wiel aan de wagen 27. Feyenoord als eerste is een verrassing, zeker omdat de club net als Ajax tal van dragende spelers kwijtraakte, al hield Feyenoord in elk geval dezelfde trainer. Maar terwijl bij Feyenoord veel nieuwe, relatief onbekende spelers uitstekend presteren, doet bij Ajax een aantal van de nieuwelingen niet of nauwelijks mee. Dan is de gigantische voorsprong in budgetten ineens verdwenen.

Slimme aanpak Slot

Feyenoord beleeft met Arne Slot heerlijke tijden en is slim in de aanpak. Underdog zijn heeft ook voordelen. Slot doet net of het seizoen zojuist is begonnen en dat de voorsprong weinig zegt, en in zekere zin is dat ook zo. Intussen is Feyenoord gewoon kampioenskandidaat, al zijn de recente blessures van Gernot Trauner en Quinten Timber een tegenvaller.

Overeenkomst tussen alle kanshebbers is dat ze niet echt constant presteren. Ook in die zin is het spannend. Wie de ene week dé kandidaat lijkt voor de titel, kan zich een week later als schlemiel presenteren. PSV bijvoorbeeld doet het vrij goed, maar verliest onnodig bij FC Groningen en tegen AZ thuis. AZ denkt helemaal mee te doen, en is dan thuis kansloos tegen Feyenoord. Ajax is sowieso kwetsbaar, thuis en uit, al loopt het vaak net goed af, zoals in duels bij Volendam en RKC.

Bij Ajax, waar het vertrek van Daley Blind nagalmt, hoeft de komende weken maar weinig te gebeuren of het smeulende vuur slaat wild om zich heen. Kampioen Ajax heeft mede door de successen sinds 2018 een verwend publiek, dat vanwege de rigoureuze opvoering van spelerssalarissen en transferbedragen verwacht dat het behalen van de titel zoiets is als het verlengen van het abonnement op de bibliotheek.

Dat negeren van oude sportwetten is opvallend, terwijl een terugval eens in de zoveel tijd onvermijdelijk is. Zeker na het vertrek van trainer Erik ten Hag naar Manchester United en, eerder, directeur spelersbeleid Marc Overmars door grensoverschrijdend gedrag is de terugval bepaald niet toevallig te noemen. Alfred Schreuder begon met zeker een half nieuw elftal en een kwalitatief mindere selectie, maar heeft bij delen van de aanhang totaal geen krediet, wat hij ook doet.

Golfjes bij PSV

In vergelijking met de woelige baren waarin hij het hoofd probeert boven te houden, kabbelt het met aangename golfjes bij PSV, met Ruud van Nistelrooij hevig aan de borst gedrukt door de aanhang. Zelfs de gedwongen vertrokken technisch directeur John de Jong is min of meer gerehabiliteerd, nu Cody Gakpo voor ettelijke miljoenen meer is verkocht dan in het begin van het seizoen had gekund, toen hij de transfer tegenhield.

AZ doet ook mee om de titel. Geen enkele speler is naar het WK geweest. Het ritme is nauwelijks verstoord. Trainer Pascal Jansen tekende deze week bij tot 2025, hetgeen iets zegt over de tevredenheid van de club over de prestaties.

Let trouwens ook op FC Twente, waarvoor het moeilijk zal zijn werkelijk een rol te spelen, al is negen doelpunten tegen in veertien duels een cijfer dat niet te veronachtzamen valt. FC Twente maakte tijdens het WK een louterende reis naar Costa Rica, om het afscheid van Bryan Ruiz op te luisteren, de topaanvaller met wie FC Twente in 2010 de titel behaalde.

Voeg bij dat plot voor een thriller de Europese besognes van de vier betrokken clubs, de uitstekende prestaties van Sparta, nieuwe trainers bij FC Utrecht (Michael Silberbauer), Cambuur (Sjors Ultee) en FC Groningen (Dennis van der Ree), de strijd om degradatie en promotie, de nieuwe start van Oranje met Ronald Koeman, met ook de finale van de Nations League in Nederland, en er valt genoeg te beleven in de post-WK-periode. Met wie weet een ontknoping op zondag 28 mei die herinneringen oproept aan de unieke apotheose van 29 april 2007, toen AZ favoriet was, doch PSV uiteindelijk de titel veroverde, ook ten koste van Ajax. Op het programma van de laatste speeldag staan FC Twente - Ajax, AZ - PSV en Feyenoord - Vitesse. Zeg het maar.