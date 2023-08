Feyenoord is op zoek naar het ritme van eind vorig seizoen

Noa Lang (nummer 7) ruziet met Feyenoorder Lutsharel Geertruida, beide spelers krijgen geel voor hun domheid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Trainer Arne Slot van Feyenoord noemde de spelmaker van tegenstander PSV, Joey Veerman, met afstand de beste man tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal. Een speler die hij anderhalf jaar geleden wilde aantrekken, maar PSV was het treuzelende Feyenoord te snel af. Als ook Veerman, die soms kritiek krijgt vanwege zijn spel als de tegenstander in balbezit is, de lessen van zijn nieuwe trainer Peter Bosz doorgrondt, door goed voetballen en goed lopen te combineren, zal PSV Feyenoord verder opjagen. Dan nivelleert het krachtsverschil.

Intensiteit is het toverwoord van het moderne voetbal. Korte sprints. Afjagen. Druk op de helft van de tegenstander. Daarin was Feyenoord met afstand het best vorig seizoen, maar PSV zit Feyenoord op de hielen, met Bosz als prominente vertegenwoordiger van de internationale klas van ‘intensiteitsdenkers’.

Het viel ze stiekem tegen bij Feyenoord, de nederlaag vrijdag (1-0), hoe weinig het ook zegt over het vervolg. Alleen: wie prijzen wint, wil snel meer, als bij een verslaving. Van de drie in Nederland te winnen trofeeën is de Johan Cruijff Schaal in één duel te behalen. Die kan vast binnen zijn.

Feyenoord weer favoriet

Voorspellingen zijn hachelijk, zeker tot het sluiten van de transfermarkt op 1 september. Het is zoals Slot al vóór de terecht verloren wedstrijd stelde: niemand had een jaar geleden verwacht dat Feyenoord afgetekend kampioen zou worden. Mede dankzij die titel is de club weer favoriet, ook omdat Ajax geheel tegen zijn gewoonte zichzelf eens niet als grootste kanshebber ziet.

Slot zei met een glimlach dat je gerust kan voorspellen dat Feyenoord, PSV en Ajax in het overzichtelijke veld van de eredivisie strijden om de toppositie, maar om de nummer één aan te wijzen is een ander verhaal. In de rijke clubhistorie is het Feyenoord bovendien slechts één keer gelukt de titel te prolongeren, in 1962. Feyenoord heeft opnieuw een sterke selectie, ondanks de stoet vertrekkers, al was de uittocht minder massaal dan een jaar geleden. Maar wie weet, koopt Leipzig alsnog Lutsharel Geertruida voor een miljoen of 30, nu Josko Gvardiol afgelopen weekeinde voor tachtig miljoen is verkocht aan City.

Slot constateerde dat zijn ploeg begin augustus verder is dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Feyenoord is echter nog lang niet op het niveau van eind vorig seizoen, toen het de marsroute naar de titel bijna in trance aflegde en een zweem van onoverwinnelijkheid met zich meedroeg.

Met Danilo, Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi en Orkun Kökcü zijn ook tientallen doelpunten vertrokken. Het is altijd weer zoeken, met al die nieuwelingen. Maandag is de presentatie van de Japanner Ayase Ueda, die afgelopen seizoen makkelijk scoorde bij Cercle Brugge, snel is en specialist in korte sprints, zoals ze dat graag zien. Het zal hem geen moeite kosten de beoogde intensiteit van het spel aan te kunnen.

Aanvallen en druk zetten

En dat is cruciaal. ‘PSV heeft een stap gemaakt in de intensiteit van spelen’, constateerde Slot, die in dat opzicht nivellering ziet. Want intensiteit in allerlei variaties is het dogma van een generatie trainers, met Guardiola en Klopp als aanvoerders, en mannen als Rose, Spalletti en De Zerbi als navolgers. Die ontwikkeling is lovenswaardig, want ze willen aanvallen en druk zetten, al oogt het spel soms chaotisch, zeker als beide ploegen zo voetballen, de ruimtes klein zijn en het tempo hoog. Zo’n rommelig duel, met één doelpunt (van Noa Lang), ontstond vrijdag.

Feyenoord dient het ritme van vorig seizoen te hervinden, hetgeen in een oefenduel met Benfica beter lukte dan tegen PSV. Santiago Gimenez won de Gold Cup met Mexico en is nog niet topfit, Gernot Trauner is benoemd tot aanvoerder maar niet hersteld van een blessure, Ueda nog niet speelgerechtigd.

Feyenoord zoekt nog versterking bij de aanvallers op de vleugels en het middenveld oogt anders dan vorig seizoen. Dat was toen, zeker na de winterstop, perfect in balans met Szymanski, aanvoerder Kökcü als spelverdeler en de na de winterstop opgestane allrounder Mats Wieffer. Nu liet nieuweling Calvin Stengs een paar heerlijke passes zien, maar hij oogt nog wat fragiel. De vrijdag tegenvallende Wieffer en Ramiz Zerrouki wennen aan elkaar, al speelden ze vroeger samen in de jeugd van FC Twente. Zerrouki gaf aan dat hij het hogere tempo moet leren oppikken. Slot sprak geruststellend over de Kökcü van twee jaar geleden en de Kökcü van vlak voor zijn miljoenentransfer naar Benfica. Dat was een immens verschil. Hij hoopt dat Zerrouki een dergelijke ontwikkeling doormaakt.

En we spelen ook niet elke week tegen PSV, concludeerde Slot. Dat is maar goed ook, want ook in het kampioensjaar wist Feyenoord niet te winnen van de winnaar van de Johan Cruijff Schaal.