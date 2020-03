Feyenoord is nog steeds niet te stoppen met 7 treffers in de regen

3-0 voor Feyenoord dankzij Robert Bozenik. Steven Berghuis, goed voor drie treffers tegen NAC, komt hem feliciteren. Beeld Guus Dubbelman / VK

Feyenoord nam na die verwoestende sprint opzichtig gas terug met het oog op onder meer de bekerfinale tegen FC Utrecht op 19 april. NAC was begrijpelijkerwijs na al die klappen al volledig knock-out en moest toen nog een uur.

Een zwoele bekerdroom werd een nachtmerrie voor de Bredanaars. Emmen, PSV en AZ werden eerder aan de geelzwarte zegekar gebonden, telkens met een andere trainer voor de groep. De spelers toonden zich vooraf strijdvaardig en geloven blind in de nieuwe oefenmeester Peter Hyballa, een machtige verhalenverteller met een nog altijd beperkt cv.

Feyenoord kon alleen maar verliezen, eigenlijk voor het eerst dit seizoen. Maar die druk vormde geen enkel beletsel om de 1-0 van Marcos Senesi te laten opvolgen door drie razendsnelle treffers die almaar opliepen in schoonheid. Feyenoord speelt de finale in de eigen Kuip, omdat de bekerfinale nu eenmaal steevast in Rotterdam-Zuid wordt afgewerkt. Er zullen meer FC Utrecht-fans zijn dan er nu NAC-fans waren, en FC Utrecht bewees een avond eerder tegen Ajax ook te kunnen pieken op het juiste moment (2-0).

Feyenoord verloor sinds 1957 van de tien bekerfinales er slechts twee (waarvan eenmaal van FC Utrecht in 2003), het versloeg in de bekerfinale van 2016 FC Utrecht overtuigend met 2-0, al hebben beide teams sindsdien een make-over ondergaan.

Waar aartsrivaal Ajax van de hemel richting hel snelt, daar bewandelt Feyenoord de omgekeerde weg. Een ongekend scenario gezien alle gebeurtenissen in 2019, met Ajax dat de Europese top bestormde, de dubbel pakte en vast een begin maakte met een herhaling van die successen en vroegere rivaal Feyenoord dat almaar verder wegkwijnde.

Maar waar Ajax steeds verder wegzakt en nog maar zicht heeft op een prijs weet Feyenoord niet meer wat verliezen is sinds de 72-jarige Dick Advocaat er eind oktober stukje bij beetje meer zelfvertrouwen inbracht, soms door juist niet al teveel te vertellen.

De beker gloort dus nadrukkelijk na drie zware uitwedstrijden en een makkelijk thuisduel. In Rotterdam wordt zelfs stiekem gedacht aan een titelgevecht met Ajax en AZ. Beide ploegen hebben nog zes punten meer, maar Feyenoord treft ze allebei nog en is voor niemand meer bang.

NAC, nummer 6 van de eerste divisie, was in dat opzicht de ideale bananenschil.

Onderschatting

‘Hoe je onderschatting tegengaat? Door vaak te zeggen dat je ze niet moet onderschatten,’ vertelde Advocaat grijnzend voorafgaand aan het treffen. ‘In het onderbewustzijn zal er bij hen altijd sprake zijn van onderschatting,’ meende zijn collega Hyballa vooraf. Hyballa studeerde psychologie, pedagogiek en sportwetenschappen. Advocaat deed alleen de trainersopleiding, maar loopt al dertig jaar op het hoogste niveau mee.

Wie kreeg gelijk? Misschien allebei een beetje, gek genoeg.

NAC startte met het vooraf beloofde lef, met dynamiek en overtuiging. Feyenoord was hautain, verloor veel ballen, werd al vlot chagrijnig. Maar zoals wel vaker hielp een dood spelmoment Feyenoord op weg. Uitblinker Steven Berghuis draaide de bal na een kwartier op het hoofd van Senesi, die de bal over NAC-doelman Nick Olij kopte en toen was de beer los. Eric Botteghin werd na een hoekschop opzichtig vastgehouden. Na ingrijpen van de VAR ramde Berghuis de bal vanaf de strafschopstip in de hoek.

Dampende Feyenoord-supporters schudden de regendruppels met een wilde hospartij van zich af, terwijl de NAC-fans Kamphuis verbaal onder vuur namen. Het was lullig voor hen, de 1.200 geelzwarten die het gelukt was een kaartje te bemachtigen en de voorpret in vijf minuten uit hun lijven voelden glijden.

In het eigen Rat Verlegh-stadion vloekten er nog eens een paar duizend die meekeken op een groot scherm hardgrondig toen drie minuten later Olij zich verslikte in de glijdende Robert Bozenik. Ridgeciano Haps en Berghuis klopten de doelman daarna met elegante stiftjes. Direct na rust kopte NAC-verdediger Van Hecke door de benen van Justin Bijlow. Maar nog twee strafschoppen van Berghuis en invaller Narsingh brachten de stand op 7-1.

Advocaat kon aanvoerder Berghuis al na 53 minuten wisselen, zoals hij in de rust al Fer en Senesi had vervangen. Allen stonden op scherp en het werk was alweer gedaan. Feyenoord dendert door, almaar overtuigender.