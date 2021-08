Feyenoord is naar voren gericht, voetbalt met plezier en is een genot om naar te kijken

Guus Til van Feyenoord vangt na de wedstrijd een biertje van een gefrustreerde Willem II-supporter. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze komen zondag van overal, de Feyenoorders, in Tilburg bij Willem II. Ze voetballen met zichtbaar plezier, met een glimlach, alsof ze zomerzotheid in het hoofd voelen. Ze maken meters voor zichzelf en voor elkaar. Ze zijn fitter dan vorig seizoen, zei trainer Arne Slot al een paar keer, en dat is ook een verdienste van de trainer, van de methodiek. Slot kijkt naar sprints, naar fitheid, naar opoffering. Hij wil beweging, lef, initiatief en offensief.

Spits Linssen zegt, na afloop: ‘Vorig jaar hadden we ook plezier, maar nu spelen we wat meer naar voren.’ Dat oogt actiever, fijner vooral. Het moderne voetbal is ook beweging, een perpetuum mobile. In de laatste tijd met trainer Dick Advocaat was Feyenoord soms een chagrijnig ogend elftal dat hoopte op een bevlieging van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis. Nu staat daar een team, met linies die in elkaar overlopen. Ja, de selectie is smal en dat is deels bewust zo gedaan, al blijft Feyenoord zoeken naar spelers. De beurs is klein en de jeugd krijgt een kans. Liever het weinige geld uitgeven aan een paar bruikbare spelers dan aan een hele serie met potentie voor de bank.

Dus zijn Gernot Trauner, Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes (mede door de blessure van Jahanbakhsh) meteen basisspeler. Uitstekende profs. En neem de nummer 10, Orkun Kökcü. Type spelmaker. Hij was soms een wat luie spelverdeler bij wie het hoofd hing als het voetbal niet vanzelf ging. Nu is hij een knokker, die overal de bal vraagt, die soms een foute pass geeft, maar dan niet blijft staan, doch tracht te herstellen.

Feyenoord heeft zin om te voetballen. Slot is blij dat hij weer werkt, nadat AZ hem halverwege vorig seizoen ontsloeg omdat hij met Feyenoord sprak. ‘Het was redelijk saai, zo lang thuiszitten.’ Slot is bescheiden, weet dat een werkelijk oordeel pas over een tijdje valt te geven, en wil niet zeggen dat het hier de totale make-over van de ploeg van Advocaat betreft. Hij heeft natuurlijk ook nieuwe spelers, die passen bij het type spel dat de trainer nastreeft. De Noren Marcus Pedersen en debutant Aursnes hebben ogenschijnlijk drie longen, al eindigde de afgelopen week van Molde gekomen Aursnes het duel met kramp. Dat van die longen gold sowieso ook al voor Jens Toornstra, terwijl Guus Til ook al zo’n loper is. Twaalf longen in vier mannen, ja, dat is al ruim een man extra, zo bezien.

Het liefst wil Feyenoord nog een paar spelers aantrekken onder wie een spits, al is Bryan Linssen slim. Hij weet in de 17e minuut precies waar de zogenaamde afvallende bal zal komen na de pass van Senesi en het wegkoppen van Bergström, en hij schiet krachtig raak. Als variatie op exotische dansjes van anderen viert hij zijn treffer met de ‘Vogeltjesdans’. Willem II is in de beginfase zeker gelijkwaardig. Het elftal van Fred Grim, die RKC met verve in de eredivisie hield en een iets betere club mag trainen nu, doet zijn best, doch geeft de doelpunten heel gemakkelijk weg.

Deels dwingt Feyenoord dat af, door voortdurend snel druk te zetten. Alleen de eerste kans van de wedstrijd is voor Willem II, van Wriedt, met een kopbal waarbij verdediger Trauner verkeerd staat opgesteld. Bijlow redt geweldig. Misschien is hij straks in Noorwegen de doelman van Oranje, bij het debuut van Louis van Gaal in zijn derde termijn als bondscoach. Senesi-Trauner is niet het snelste, maar wel een betrouwbaar duo. Pedersen en Malacia zijn backs met aanvallende ambities.

Feyenoord mist de geblesseerde Jahanbakhsh zondag. Toornstra speelt hangend op rechts en linksbuiten Sinisterra is in vorm, een fijne dribbelaar met de fraaie 0-2, mede omdat hij tot diep op eigen helft verdedigt. Hij weet Til naast zich doch verrast doelman Ruiter met een schuiver in de korte hoek. Til scoort ook, na een geweldige blunder. Als Willem II dan ook nog een rode kaart krijgt (Bergström), is alles voorbij. De wedstrijd is dan allang beslist. De fanatieke aanhang van Willem II zingt een lied, gericht aan technisch directeur Joris Mathijsen: dat hij een keeper moet kopen, en een spitsje erbij. Een spitsje van Feyenoord, de jonge invaller Bannis, maakt van dichtbij nog 0-4, kort voor tijd. Linssen wil vooral rustig blijven. ‘Na de uitwedstrijd tegen Drita konden we er nog helemaal niets van volgens de buitenwereld.’