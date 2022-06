Feyenoord is gegroeid, maar trainer Slot blijft voorzichtig met zijn doelstellingen

Shiloh 't Zand, Marouan Azarkan en Mike Kleijn (vlnr) op de eerste trainingsdag van Feyenoord. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Het seizoen ná het seizoen met een Europese finale schept verwachtingen, misschien zelfs verplichtingen. Feyenoord moet daarmee om zien te gaan vanaf de allereerste trainingsdag, die maandagmiddag plaatsvond op het trainingscomplex naast het stadion toen de zon nog scheen. De internationals waren er nog niet bij, en het is helemaal de vraag hoeveel er over blijft van de ploeg die zo’n verbazingwekkende mars door Europa maakte, eindigend in Tirana waar AS Roma met 1-0 te sterk was.

Aan die Conference League-finale denkt coach Arne Slot nog wel eens, al is het inmiddels ruim een maand geleden. ‘Ik word niet badend in het zweet wakker, ik denk wel goh: wat waren we er dichtbij en had er niet meer in gezeten. Het zal voor heel lang een grote teleurstelling blijven. Maar net op het trainingsveld schoot het geen moment door mijn hoofd, hoor.’

Het vizier moet vooruit, naar komend seizoen. Slot spreekt na de training in de stemmige Van Beuningenzaal in de Kuip omringd door zwart-witfoto’s van feestende Feyenoorders. Maar sportieve erupties zijn de laatste decennia schaars. En de halve basisploeg is feitelijk al weg, omdat Guus Til, Cyriel Dessers en Reiss Nelson maar voor een seizoen gehuurd waren, Bryan Linssen zojuist op de training afscheid nam (getransfereerd naar Urawa Red Diamonds) en Tyrell Malacia waarschijnlijk spoedig hetzelfde zal doen. Ook voor Luis Sinisterra en Marcos Senesi bestaat veel interesse.

Creatief het toverwoord

‘Creatief’ is het toverwoord als het gaat om het (her)vormen van een ploeg die opnieuw een woordje meespreekt in Europa en liefst ook in de vaderlandse titelstrijd. Slot bedoelt ermee dat er goede spelers moeten komen voor zo min mogelijk geld.

Maar zij kunnen pas komen als Feyenoord eerst de nodige miljoenen incasseert. Concreet: komt Olympique Lyon over de brug met zo’n vijftien miljoen euro voor Malacia dan is het niet zo dat Feyenoord voor dat bedrag een nieuwe linksback koopt, maar dat een deel ervan wordt aangewend om op verschillende posities sterker te worden. Door de beroerde transferresultaten en andere kosten kan ongeveer de helft niet worden geherinvesteerd in spelers.

Op het trainingsveld stonden al wel een nieuwe spits, Danilo (die transfervrij overkwam van Ajax), en een middenvelder, Mats Wieffer (voor 4 ton van Excelsior), maar beiden zijn geen beoogde basisspelers. Van de een halfjaar geleden overgekomen Patrik Wålemark wordt veel verwacht.

Maar een doelstelling is met alle onzekerheid nog lastig te definiëren. Een voordeel is dat de huidige selectie naar de inschatting van Slot verder is dan een jaar geleden toen de coach voor het eerst neerstreek in Rotterdam. Spelers waren toen nog onbekend met Slots werk- en speelwijze en moesten al vlot aan de slag in de voorronde van de Conference League. Nu kan hij veel langer bouwen aangezien Feyenoord zich plaatste voor de groepsfase van de Europa League.

Ingeleverde doelpunten

Een nadeel is dat Feyenoord veel doelpunten inleverde met het vertrek van Dessers, Linssen en Til. Maar dat deed het een jaar geleden ook toen Steven Berghuis verkaste. Bovendien zijn de spelers die hen in staat stelden te scoren er nog, stipte Slot aan. Daarnaast is het goed mogelijk dat Til terugkeert in de Kuip, hij is als speler van het Russische Spartak Moskou transfervrij, maar zal dan qua salaris wel weer moeten inleveren.

Slot staat in contact met Til. De coach, wiens aanzien is gerezen door het successeizoen met Feyenoord in Europa, helpt ook actief mee bij het scouten en benaderen van andere spelers. De namen van Stengs (die al met Slot bij AZ werkte), de jonge Italiaanse international Gionto, Twente-verdedigers Brenet en Hilgers, en de Nederlandse Chelsea-back Maatsen vallen veelvuldig. Slot met een spottende glimlach: ‘De mensen rond Feyenoord zijn wereldkampioen in het droppen van namen. Als ik op al die namen moet reageren kan ik me niet concentreren op het beter maken van spelers.’

In dat laatste is Slot met name goed. Hij werd verkozen tot eredivisietrainer van het jaar. ‘Bijzonder’, noemde hij die uitverkiezing door de concurrentie van Ten Hag, Jans, Van Wonderen en Oosting, door de naamgever van de award, Rinus Michels, en door de trainers die hem voorgingen als winnaar.

Slot weet ook dat waardering net zo snel kan verdwijnen als de zon vanmiddag. Buiten plenst het ineens, en oogt alles grauw en guur als hij nog eens zijn doelstelling formuleert: zijn ploeg ongelooflijk hard laten werken, een herkenbare speelstijl implementeren en dit koppelen aan zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Dat klinkt uitermate voorzichtig, maar met de transfermarkt die nog twee maanden open is, ook wel verstandig.