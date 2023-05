Feyenoord is fitter dan ooit dankzij challenges en een ademhalingscoach

November 2022. Quinten Timber neemt vol overgave deel aan een oefening voorafgaand aan de Europa Leaguewedstrijd tegen Lazio Roma in de Kuip. De speler is geen groot fan van ijsbaden. Beeld ANP

Om Feyenoordspelers te laten trainen en leven als olympische atleten krijgen ze elke maand een nieuwe uitdaging voorgeschoteld door de fysieke trainers van de club, Leigh Egger en Ruben Peeters. Dat kan zijn: een hele maand geen extra suikers nemen (geen frisdrank, suiker in de koffie, hagelslag op brood et cetera), vette happen vermijden, elke morgen op de club een ijsbad nemen of een yogasessie doen. Het is een van de redenen dat de spelers zo fit zijn.

Feyenoord is zondag bij winst op Go Ahead kampioen met nog twee speeldagen te gaan, terwijl het spelersbudget veel lager is dan dat van Ajax en PSV. Het elftal kwam ook het verst in Europa van de traditionele top-3, de ploeg werd pas na verlenging uitgeschakeld door AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De mannen van coach Arne Slot kantelden in 2023 zeven wedstrijden in de laatste minuten met een of meerdere doelpunten. Zelden ligt een Feyenoordspeler met kramp op de grond en het aantal spierblessures nam af.

De zogeheten challenges werden vorig seizoen geïntroduceerd. Ze moeten vooral het herstel na een wedstrijd bevorderen. Daar werd aanvankelijk ook een ranglijst om de Herstel Cup aan gekoppeld. Maandelijks werd een tussenstand opgehangen op het trainingscomplex. Bryan Linssen, die vorig seizoen bij Feyenoord speelde: ‘Wie iets extra’s deed om te herstellen na een wedstrijd, bijvoorbeeld nog wat extra uitfietsen, een massage of ijsbad pakken, kreeg extra punten.’

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Amerikaanse sportcultuur

Toen de medische en performancestaf merkte dat optimaal herstellen onderdeel werd van de clubcultuur werd de Herstel Cup afgeschaft. De challenges gaan wel door. Ook trainers doen daaraan mee. Coach Slot vertelde afgelopen weekeinde dat hij 4 kilo is kwijtgeraakt gedurende het seizoen.

De Belg Stijn Vandenbroucke, hoofd van het medisch en performanceteam bij Feyenoord, zei vorig seizoen in het door de club uitgegeven Feyenoordmagazine dat de ‘Amerikaanse sportcultuur’ zijn intrede had gedaan in Rotterdam. ‘We proberen de jongens te inspireren om de mindset te krijgen van olympische atleten. Daarvoor moet je goed uitleggen wat nodig is om succesvol te zijn en te blijven. Dat begint bij het consistent blijven volhouden van de basis. Daarbij motiveren we het team constant om net die extra’s te doen die de concurrentie misschien niet doet.’

De challenges vergroten ook de teamgeest. ‘Het zijn leuke dingen die je als team samen doet, daar bouw je een bepaalde chemie mee op’, vertelt middenvelder Quinten Timber. Hij was een van de vele spelers die afgelopen zomer naar Feyenoord kwamen, want zo’n beetje de halve selectie vertrok, onder wie de gangmakers Guus Til, Jens Toornstra, Cyriel Dessers en Linssen.

Niet overdrijven

Timber is een van de weinige spelers die dit seizoen kampte met langdurige blessures, beide keren betrof het overigens geen spierblessure. Timber deed zoveel mogelijk mee aan de challenges en bleef zo onderdeel van de groep. Al had hij het soms wel moeilijk met bepaalde uitdagingen. ‘Vorige maand was er iets bedacht met zo min mogelijk schermtijd, dat ging heel snel fout bij mij. Dat was wegwezen.’

Een ijskoud bad nemen in de ochtend lukte ook niet altijd. ‘Maar dat komt doordat ik in de ochtend thuis altijd al koud douche. Je moet uitkijken dat je niet overdrijft.’

Een ander opvallende troef is de inzet van een ademhalingscoach. Robbin Vredeveld spreekt inmiddels met drie Feyenoordspelers af voor speciale ademhalingssessies. ‘De eerste beperking in sport is de ademhaling’, vertelt Vredeveld.

‘Ik leer mensen hun ademhaling te reguleren waardoor je meer rust in je hoofd hebt en goed in je lijf kunt zakken. De druk gaat van de ketel waardoor je minder stress hebt, dieper slaapt en beter presteert. Sporters moeten hun lichaam leren kennen zodat ze signalen van hun lijf herkennen, erkennen en reguleren.’

Marcus Pedersen, de Feyenoorder die vaak het meeste loopt en de meeste sprints trekt in een wedstrijd, vertelde al eens dat de sessies met Vredeveld ten grondslag liggen aan zijn fitheid. Sessies die overigens telkens verschillen van inhoud. Vredeveld: ‘Net als een muzikant nieuwe muziek schrijft, schrijf ik steeds een nieuwe ademhalingssessie uit, precies waar Marcus op dat moment behoefte aan heeft. Zo hebben we laatst een sessie van een half uur gedaan waarbij we alles bij elkaar tien minuten niet ademen. Daarna gaan we het ijsbad in, als je dan rust kunt vinden dan kun je elke stresssituatie aan.’

Pedersen kan ook thuis aan de slag met technieken die Vredeveld hem aanreikt. ‘Het helpt Marcus bij focus, energie, bij snel herstel tussen sprints door. Hij is minder kortademig, verzuurt minder snel en houdt het daardoor makkelijker vol om een hele wedstrijd veel en hard te lopen.’