Feyenoord is een grote club waar vrijwel nooit iets kan

Feyenoord jaagt nadrukkelijk op een buitenlandse superinvesteerder die met een injectie van minimaal 150 miljoen euro Feyenoord weer echt topclubwaardig moet maken, in plaats van een zeer incidentele kampioen. Het bracht daarover recentelijk zelfs een nieuwsbericht naar buiten. Een paar keer dacht Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen, dichtbij een deal te zijn, maar nog altijd is de zilvervloot de Maas niet op gevaren.

Met dat geld moet op velerlei fronten schoon schip worden gemaakt en de slagkracht op de transfermarkt direct worden vergroot. Die plannen moeten ook een kundige, aanvalslustige trainer verleiden om volgend seizoen Dick Advocaat op te volgen.

Nu blijft Feyenoord aanmodderen in een ondoorzichtige constellatie waarbij diverse gremia en kleinere investeerders vat trachten te krijgen op de koers. Trainers en directeuren lopen voortdurend tegen onmogelijkheden en interne weerstand op. Of zoals clubicoon Willem van Hanegem het eens verwoordde: ‘Als mensen hier al vijf euro hebben gegeven, dan denken ze dat ze de baas zijn bij Feyenoord.’

Sportief gezien gaat het al een jaar best behoorlijk. Feyenoord verloor sinds 27 oktober 2019 niet meer in de competitie en rook vorig seizoen nog even aan de titelstrijd. Maar de trainer onder wie dat gebeurde, Dick Advocaat, stapt na dit seizoen op, zo maakte hij afgelopen week kenbaar.

Mede door een ongekende blessuregolf (zie kader) is dit seizoen toch weer een enorme krachttoer aan het worden. Advocaat wist dat hij een brede, stevige selectie moest hebben om weer mee te doen bovenin en Europees iets klaar te spelen. Naar zijn idee is dat niet gelukt. Technisch directeur Frank Arnesen koos ervoor om met het door de coronacrisis aangetaste budget deels in de toekomst te stoppen. In talenten en een sterke beloftenploeg waar Feyenoord later sportief en geldelijk voordeel van moet hebben. Dat moet het duurzame verdienmodel worden.

Feyenoord loopt in de competitie niet heel ver achter op Ajax na tien duels (5 punten). Maar het kwaliteitsverschil is immens. Marco van Basten merkte al eens op dat geen speler van Feyenoord een versterking zou zijn voor Ajax. Overwintering in de Europa League staat op de tocht, ondanks een gunstige loting.

Wedstrijden waarin Feyenoord echt domineert zijn een zeldzaamheid, voor bijna elk punt moet gestreden worden. Van Hanegem in het AD: ‘Het is een godswonder dat er nog niet verloren is.’

Advocaat is van nature geen coach die veel vertrouwen schenkt aan jonge spelers, hecht aan de lange termijn noch zijn genoegen haalt uit goed spel zoals bijvoorbeeld AZ-coach Arne Slot wiens naam vaak valt als opvolger. Hij wil resultaat, liever gisteren dan vandaag. Vervaagt het perspectief dan wordt hij wat knorrig, zoals de laatste tijd merkbaar. Dan stoort het hem dat iedere morgen om half zeven de wekker gaat en hij moet gaan puzzelen met welke gemankeerde ploeg hij nu weer de strijd moet aangaan. Dan irriteert het hem dat hij buiten de plannen voor de toekomst wordt gehouden en kan hij zijn ergernis over het gebrek aan kwaliteit en ervaring in zijn selectie amper nog wegslikken voor de microfoon. ‘Op een gegeven moment moet het wel uit henzelf komen’, verzuchtte hij donderdagavond na de verliespartij tegen Dinamo Zagreb in de Europa League.

Het wringt ondertussen bij een aantal spelers dat mindere tegenstanders niet kunnen worden weggeblazen volgens een duidelijk aanvalsplan. Dat de tactiek van compact blijven, inzakken en gokken op het linkerbeen van sterspeler Steven Berghuis gehandhaafd blijft. Zonder de langdurig geblesseerde aanvaller Luis Sinisterra pakt die speelwijze minder goed uit, want de transfervrije gekomen Bryan Linssen mist het flegma, de kracht en pure snelheid van de Colombiaan, die 12 december weer aansluit bij de selectie.

Advocaat moet de spirit er ondertussen zowat in zijn eentje in houden. Vrijwel niemand anders hoor je tijdens wedstrijden. Aanvoerder Berghuis is een liefhebber, maar baalt opzichtig van het gebrek aan progressie in het veldspel. Hij excelleert in het Nederlands elftal en moet dan bij Feyenoord weer terugschakelen naar de counter-modus. Hij is ook bij uitstek een publieksspeler en een fitheidsfreak. Niet alle spelers hebben die mindset.

Advocaat probeert hem aan boord te houden, neemt hem op de training soms apart in de wetenschap dat een scherpe Berghuis het verschil maakt, aangezien de spitsen die hij tot zijn beschikking heeft naar zijn smaak niet oud, fit of goed genoeg zijn.

Zijn opvolger moet ‘een jonge coach zijn die met deze jonge groep aan de slag kan’, adviseert Advocaat. Daarmee aangevend er weinig vertrouwen in te hebben dat het grote geldschip snel binnenvaart. ‘Feyenoord is een grote club maar hier kan heel weinig.’