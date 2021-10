Feyenoord in eerste Klassieker bij de vrouwen ruim langs Ajax (4-1)

Spelers van Feyenoord vieren de overwinning tijdens de Nederlandse Eredivisie vrouwen wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op sportcomplex Varkenoord. Beeld ANP

‘Ik kan niet stoppen met lachen’, zegt Pia Rijsdijk. ‘Als je tegen me had gezegd dat we van Ajax zouden winnen met 4-1 dan had ik je echt niet geloofd.’ Ze staat nog zichtbaar na te genieten, terwijl op de achtergrond de overwinning wordt gevierd door de vele Feyenoord-fans die zich deze zondagmiddag hebben verzameld voor de eerste Klassieker in de vrouwencompetitie.

Nergens in Nederland is de rivaliteit zo groot als tussen de Rotterdammers en de Amsterdammers. Maar terwijl de mannen al een eeuw tegen elkaar spelen, doen de vrouwen dat vandaag voor het eerst. Ajax komt sinds 2015 uit in de eredivisie voor vrouwen, Feyenoord pas sinds dit jaar. ‘We hebben hier als team zo lang naartoe geleefd. 3 oktober stond ook echt goed aangestipt in mijn agenda’, aldus Rijsdijk.

Rivaliteit

De rivaliteit tussen de mannenteams heeft er toe geleid dat supporters van Ajax niet welkom zijn bij Feyenoord, uit vrees voor ongeregeldheden. Ook bij de vrouwen is die regel van kracht, al is de sfeer op een volgepakt Varkenoord (2.400 toeschouwers) bij de vrouwen duidelijk gemoedelijker. ‘Als je naar de Kuip gaat kijken bij de mannen dan staat er al een heel peloton ME klaar, dat is hier helemaal niet aan de orde’, zegt Otto Hoekstra (70). ‘Ik kom al vanaf mijn dertiende jaar in de Kuip om naar deze Klassieker te kijken, dat het nu ook bij de vrouwen kan is echt iets speciaals en dat wilden we toch wel meemaken.”

Op papier zijn de Rotterdammers de mindere ploeg tegen Ajax, dat een hoger budget heeft en speelt met internationals als Stefanie van der Gragt en Sherida Spitse. Maar het lukt Ajax niet om door de verdediging van de vrouwen van Feyenoord te komen. Via doelpunten van Jada Conijnenberg en Maxime Bennink komt Feyenoord op voorsprong. Ajax komt terug via Nadine Noordam, maar Feyenoord loopt verder uit na een rode kaart voor Oranje-international Van der Gragt (wegens natrappen). Cheyenne van den Goorbergh maakt 3-1, Pia Rijsdijk zorgt voor de eindstand 4-1. ‘Het had alles wat een echte Klassieker nodig heeft, spannende duels en echte strijd’, aldus Rijsdijk.