Feyenoord houdt adem in in aanloop naar treffen met AS Roma. ‘Geen vuurwerk en gekkigheid, alsjeblieft’

Spitsuur in het strafschopgebied van RKC, waar met man en macht wordt getracht om Feyenoord het scoren te beletten. Uiteindelijk zonder succes. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Roma is de club die Feyenoord er vorig seizoen in de Conference League-finale van weerhield een Europees sprookje te vervolmaken op een manier waar Feyenoord-coach en voetbalpurist Arne Slot nog steeds een nare smaak van in zijn mond krijgt. Met veel tijdrekken, het simuleren van blessures en doorlopende protesten van coach José Mourinho bij de scheidsrechters trok Roma een vroege 1-0-voorsprong over de streep. Het zal de komende dagen nog vaak opgerakeld worden, met Mourinho als kwade genius.

Borrelende vulkaan

Op Europese voetbalavonden is het stadion van Feyenoord als een hevig borrelende vulkaan, waarbij de lava hoger rijst naarmate de club verder komt. Menig tegenstander raakt geïntimideerd door al het vuurwerk, het gestamp op oorverdovende beats, de aanmoedigingen, het doorlopende gefluit, geschreeuw, gezang. De thuisploeg krijgt er vleugels van. Slot weet het: hij geeft op rustige zondagmiddagen tegen minder aansprekende eredivisie-tegenstanders zelfs weleens door aan de dj om wat stevigere muziek te draaien.

Het is ook de zwakte van de club als de vulkaan als het ware daadwerkelijk uitbarst. Als vaak jong volk in vakken nabij het veld doorslaat met knal- en rookvuurwerk, en er van alles op het veld wordt gegooid, tot met urine gevulde katheters aan toe. Het leidt tot hoge boetes en lege vakken, tot (inter-)nationale verontwaardiging en aangescherpte maatregelen waar de goedwillende supporters, veel groter in getal, de dupe van worden.

Bij Feyenoord-Ajax afgelopen woensdag ging het veel te ver. Met belachelijk veel en hard vuurwerk en een aansteker op het hoofd van Ajacied Davy Klaassen leidend tot een tijdelijke staking. Slot noemde het ‘beschamend’. En ook voor het sportieve verloop was het nadelig. ‘Het haalde ons uit het ritme. Wel steun, geen vuurwerk en gekkigheid donderdag alsjeblieft,’ sprak de coach zondagavond na de winst op RKC (5-1).

Feyenoord, bezig aan een in sportief opzicht wonderbaarlijk seizoen, met een schier onoverbrugbare voorsprong op de ranglijst (acht punten op Ajax en PSV met nog zes wedstrijden te gaan), met wederom een sterk Europees jaar, met vaak erg aantrekkelijk voetbal ook nog, werd de verschoppeling. Want bij Feyenoord gaat het vaker mis dan waar ook, is de agressie massaler, zo klonk het de laatste dagen.

‘Opdonderstralen’

Sommige fans verzetten zich tegen dat beeld, wijzen naar andere stadions, naar de hele maatschappij. Gebeurt daar niet ook heel veel wat niet mag? Veel supporters balen van ‘de kleine groep die het voor de grote groep verpest’. Van clubicoon Willem van Hanegem moeten raddraaiers ‘opdonderstralen’.

De clubleiding kende ‘moeilijke dagen met veel gesprekken en evaluaties’, zei algemeen directeur Dennis Te Kloese. Er worden de rest van het seizoen netten opgehangen rond het veld, spelers kwamen zondag het veld op met shirts met daarop ‘gebruik je verstand’ en er werden veel stadionverboden uitgedeeld. Tijdens de wedstrijd tegen Roma blijven er vakken leeg achter de dug-out.

Maar de illusie dat het daarmee klaar is, die heeft de clubdirectie niet. Sommige fanatieke fans zien een stadionverbod als een statussymbool. Ze vergaren aanzien op bepaalde hooliganplatforms met hun misdragingen. Ze komen soms toch weer binnen met hun vuurwerk en aanstekers. Fouilleren mogen stewards maar tot op zekere hoogte, voor de wedstrijd tegen RKC gebeurde het helemaal niet voor de hoofdtribune, behalve een vluchtige blik in de tas.

Meer politie? Nog hogere hekken? Geen alcoholhoudende dranken in het stadion? Los van de haalbaarheid is er de vrees dat het alleen maar meer agressie opwekt.

Geen knal te horen

Tegen RKC klonk er minder stampmuziek, en was er geen knal te horen. Overigens is de sfeer tegen dit soort tegenstanders meestal bedaagder. Maar dat de titeljacht niet mag mislukken door een sanctie (menigeen riep de laatste dagen op tot puntenvermindering bij een volgend vergrijp) daarvan leek iedereen doordrongen. Slot voorvoelde het en droeg zijn ploeg op ‘om fanatiek te beginnen om het stadion op de juiste manier achter ons te krijgen’.

Dat lukte vooral door een uitstekende periode voor rust waarin Feyenoord driemaal scoorde. Na rust kwamen er nog twee puike treffers bij. Santiago Giménez manifesteert zich zo langzamerhand tot een topspits van internationaal kaliber. Samen met Quilindschy Hartman dankte hij na zijn doelpunt de hogere macht. Ze praten samen veel over het geloof en het was zondag natuurlijk Eerste Paasdag, sprak Hartman na afloop.

Woensdag ging het mis nadat er een opstootje was tussen Feyenoord- en Ajax-spelers. Maar over hun eigen rol was door de Feyenoord-spelers nog niet gesproken, zei Hartman. ‘Misschien dat we elkaar moeten stimuleren als iemand op het randje zit om rustig te blijven.’ Het was een paasboodschap die iedereen in het stadion zich ter harte moet nemen, zo wenst de clubleiding.