Feyenoord haalt in Leeuwarden op wat het wil: ‘een goeie overwinning’

Calvin Mac-Intosch van Cambuur en Feyenoorder Marcos Senesi in duel. Beeld ANP

‘Hij is met aanvallend voetbal besmet’, zei Cambuur-trainer Henk de Jong over Arne Slot. Maar met nog tien minuten te spelen en een krappe voorsprong neemt ook bij de Feyenoord-trainer de besmetting flink af. Met Lutsharel Geertruida brengt hij toch maar een vijfde verdediger in om de krappe 3-2 over de streep te trekken.

‘Het was vandaag écht een belangrijke wedstrijd’, legde Slot zijn besluit na afloop uit. Donderdag was er nog een mooie Europese overwinning tegen Union Berlin, maar in de eredivisie dreigde de eerste echte dip. Na het verlies tegen Vitesse volgde vorige week een teleurstellend gelijkspel tegen RKC.

De wedstrijd tegen Cambuur was er duidelijk een in de categorie: gewoon winnen en verder snel vergeten. Dat lukte en dat kleurde Slots analyse. ‘Dat wij zo dominant waren tegen Cambuur, geen makkelijke ploeg, dat stemt me tevreden’, vond hij. En droogjes over wissel van Geertruida: ‘Ik vond het op dat moment wel verstandig.’

Uitvinden

Onder Slot probeert Feyenoord zich opnieuw uit te vinden. De Rotterdammers sleepten zich vorig jaar onder Dick Advocaat naar het einde toe, vergeten is al weer dat ook toen sterk werd begonnen. Na acht wedstrijden waren er 18 punten verzameld, zelfs twee meer dan het team van Slot nu heeft.

Maar toen zette het verval in nadat er blessures kwamen en de selectie is er deze zomer niet breder op geworden. Slot probeert er bovendien een intensieve aanvallende speelwijze in te slijpen, waarbij veel druk wordt gezet. De goede resultaten in de Conference League geven daarom evenveel energie als zorgen: hoe lang houdt Feyenoord dit vol, zeker met deze slopende speelwijze?

‘Volgens mij hebben we aangetoond dat we dat prima aan kunnen’, vond Slot. Zijn spits Bryan Linssen had de wedstrijd iets zwaarder beleefd. ‘Je mag er niks over zeggen, want je wil ook ver komen in Europa, maar het telt wel mee’, duidt spits Bryan Linssen na afloop de moeizame wedstrijd. ‘En het is ver weg, kunstgras.’

Aan het eind van de wedstrijd wist hij, weliswaar van grote afstand, de bal niet in een leeg doel te krijgen. ‘Ik was kapot, ik zag niks meer.’

Achtbaan

Na slechts twee dagen rust zijn er inderdaad makkelijkere wedstrijden te bedenken dan Cambuur uit. De Leeuwarders lijken onder Henk de Jong vast van plan een avontuur te maken van de terugkeer in de eredivisie. De seizoenstart heeft veel weg van een achtbaan met diepe dalen en hoge pieken. Vier overwinningen, zes nederlagen, niks ertussen in. Met het puntenaantal kunnen de Friezen redelijk tevreden zijn, maar iets van stabilisering is misschien nodig om aan het eind van het seizoen niet alsnog misselijk uit te stappen.

In de Amsterdam Arena verloor Cambuur nog met 9-0 van Ajax en kreeg Henk de Jong het verwijt naïef te zijn. Dat was tegen Feyenoord zeker niet net geval. Zeker, in het laatste kwartier haalt hij er nog een verdediger uit om er toch nog een punt uit slepen. Tot grote tevredenheid van het Leeuwarder publiek. ‘Gooi die lange erin!’, klonk het al een tijdje vanaf de tribune, verwijzend naar de Letse boomstam Robert Uldrikis.

Maar Cambuur liet zich in deze wedstrijd ook vooral terugvallen. Feyenoord had het meeste balbezit, maar wist daar erg weinig mee te doen. Want eenmaal in bezit, volgde er ook weer verlies. Heel veel balverlies, geregeld knullig ook, zorgde ervoor dat de ploeg lang nauwelijks gevaarlijk werd.

Lucht

Drie mooie doelpunten dat was het wel, maar die waren niet echt het resultaat van goed spel. Alleen aan de tweede van Fredrik Aursnes ging een vloeiende combinatie vooraf. De knal van Malacia en de uitgekiende kopgoal van Linssen kwamen eigenlijk uit de lucht vallen.

Zelfs in de slotfase toen Cambuur open huis hield, lukte het niet meer om te scoren. Of het nu Toornstra, Til of Sinisterra was, allemaal liepen ze zich vast. En doordat Cambuur via rechtsbuiten David Sambissa twee keer uit een snelle counter had weten te scoren, bleef het nog tot het einde toe spannend.

‘Deze ploeg is er aan gewend om vooral te verdedigen’, verklaarde Slot de tegentreffers. ‘Dat is een groot verschil met nu. Als je vooral aanvalt en je nog maar vier, vijf keer in een wedstrijd hoeft te verdedigen, dan kan misschien de focus er niet zijn.’

Hij wist ook wel dat lang niet alles perfect was gegaan, maar zonder dip kan hij rustiger verder met de transformatie. ‘Ik vond dit een goeie overwinning.’