Feyenoord geeft niet veel weg, maar creëert zelf ook weinig tegen Maccabi

Een van de weinige grote kansen van Feyenoord: keeper Joshua Cohen van Maccabi Haifa tikt een inzet van Bryan Linssen over de lat. Beeld ANP

Feyenoord was iets beter, maar Maccabi kwam via een trap op de lat van de Nederlandse aanvoerder Chery feitelijk nog het dichtst bij een treffer. Met 0-0 kon iedereen leven.

Eigenlijk is de donderdagavond de vaste speelavond voor de verse Europese liga, de derde in rang, maar komende donderdag is een Israëlische feestdag (Jom Kipoer), vandaar dat de wedstrijden in Israël naar de dinsdagmiddag schoven, als amuse voor de eerste Champions League-avond.

Er was direct een smet. Feyenoord mist in de ontmoetingen met de kampioen van Israël de Iraniër Jahanbakhsh. Voor Iran bestaat Israël niet en om Jahanbakhsh niet in de problemen te brengen bij toekomstige interlands nam Feyenoord de aanvaller niet op in de selectie. Daardoor speelde middenvelder Toornstra (hangend) rechtsbuiten en de laatste minuten zelfs rechtsback Pedersen. Het tekent de krapte van de Feyenoord-selectie.

De beperkte kracht van de opponent werd gesymboliseerd door de aanvoerdersband om de arm van de al 33-jarige middenvelder Chery. De oud-speler van ADO en Groningen werd begin 2015 hevig begeerd door toenmalig Feyenoord-trainer Fred Rutten, maar speelde daarna in de Engelse eerste divisie, China, Turkije en, sinds 2019, in Haifa. Chery was altijd al een begaafde trapper en demonstreerde dat na ruim twintig minuten toen hij van ruime afstand de lat teisterde met een zwabberschot. Hij voetbalde met zelfvertrouwen uitmondend in een hooghoud-act waar het sfeerrijke Sammy Ofer-stadion, gevuld met ruim 20.000 zingende, fluitende en met immense vlaggen zwaaiende toeschouwers, veel waardering voor had.

Een fors deel had het groenwitte shirt uit gedaan. Het was er drukkend warm. Feyenoord, in het weekeinde vrijgesteld van competitievoetbal, reisde al op zondag naar de prachtige havenstad. Het opende sterk, vooral dankzij gevaarlijke voorzetten van Toornstra, maar zakte daarna weg.

Na rust toonde de ploeg van coach Slot zich energieker. Vooral over de linkerflank waar Sinisterra en Malacia in eendrachtige samenwerking Linssen een grote kans boden, maar die toonde zich onbeholpen. Daarna loste Sinisterra nog twee matige schoten, terwijl Toornstra in betere positie stond en, terecht, woedend reageerde.

Maccabi werd pas in het slot echt gevaarlijk zonder doelman Bijlow daadwerkelijk te testen. De gehuurde spits Dessers debuteerde nog, maar kwam niet in het stuk voor.

0-0 in een uitwedstrijd is geen beroerd resultaat, ware het niet dat alleen de poulewinnaar rechtstreeks doorgaat. De andere pouletegenstanders, Union Berlin en Slavia Praag, wreven zich derhalve in de handen.