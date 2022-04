Feyenoord geeft diep in blessuretijd overwinning op Slavia Praag uit handen (3-3)

Orkun Kökcü viert de 3-2. Beeld AP

Feyenoord zag de Arena Kombëtare, decor van de Conference League-finale in Tirana, donderdagavond al snel gloren, maar eindigde na de nodige plotwisselingen toch met de handen in het haar. 3-3 werd het in de Kuip tegen Slavia Praag, dat Feyenoord zelf in leven hield door weinig doortastend verdedigen. Er was ook pech, de eerste treffer van Slavia was door de VAR waarschijnlijk geannuleerd wegens buitenspel, maar een videoscheidsrechter ontbreekt zelfs in deze fase van het nieuwe Europese toernooi.

De hunkering is enorm in Rotterdam, Feyenoord staat pas in de kwartfinale. Maar de vorm in Europa is dit seizoen bijna zonder uitzondering goed geweest, Slavia miste tal van spelers door blessures en schorsingen en de opponent in de halve finale, Olympique Marseille of PAOK Saloniki, is ook bepaald geen wereldtop.

Feyenoord kan heel behoorlijk combineren en vooral levensgevaarlijk uitbreken. Feyenoord kan vechten, spelers hebben alles voor elkaar over en geven nooit op, opgezweept door, zeker donderdagavond, het luidruchtigste publiek van het land. Maar Feyenoord kan ook ineens te grote ruimtes laten aan de tegenstander, halfslachtig ingrijpen, ballen slecht wegwerken en elkaar ineens helemaal niet meer verstaan. Om zich dan toch weer op te richten, hoewel de kern feitelijk akelig smal is en het seizoen al best lang.

Feyenoord werd dus tegengewerkt door de Turkse arbitrage, al reageerde het wel erg heftig, leidend tot rood voor assistent-coach Pusic in de rust. De Rotterdamse club werd in zekere zin ook geholpen door de bijzonder moeilijk bewegende Slavia-doelman Kolar, zeker bij de 3-2 van Kökcü vlak voor tijd. De Kuip barstte bijkans uit zijn voegen bij dat doelpunt, in de 67e minuut was Slavia immers nog op 1-2 gekomen en sindsdien waren er bitter weinig kansen gecreëerd.

Toch ging het nog op bizarre wijs mis in de vierde en laatste minuut van de blessuretijd. Sinisterra, de onbetwiste smaakmaker voor rust, werkte na een hoekschop van Slavia beroerd weg, Toornstra draaide vervolgens zijn gezicht weg bij een inzet. Het hakje van Slavia-aanvaller Traoré ging recht op de op de doellijn staande Malacia af, maar toch hobbelde de bal tegen het net.

Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel bij een gelijke eindstand, maar toch dient er voordat Feyenoord over een week naar Praag reist voor de return een behoorlijke kater te worden weggemasseerd. Een gouden kans om de strijd al te beslissen ging verloren in een stemmige zee van vlaggen, spandoeken en siervuurwerk.

De kameraadschap gonsde vooraf door Rotterdam. Wie een kaartje over had, bood het, tegen kostprijs of zelfs gratis, aan op Twitter. Weinig fans hadden serieus rekening gehouden met de dadendrang van Feyenoord in Europa. Door het dramatische vorige seizoen moesten er eerst drie voorrondes worden afgewerkt. Bij de eerste, afgewerkt in juli 2021, ging het al bijna mis.

Het verlangen naar Europese glorie duurt al twintig jaar. Toen werd de Uefa Cup gewonnen na vanaf de kwartfinale PSV, Internazionale en Borussia Dortmund te hebben verslagen. Slavia-coach Trpisovsky had bovendien slechts dertien fitte spelers tot zijn beschikking. Vooral op de linkerflank van Slavia lagen er kansen voor Feyenoord.

Feyenoord startte gedreven, vooral Sinisterra dus die al vlot zijn negende doelpunt van het toernooi aantekende. Vanaf zijn eigen strafschopstip sprintte hij na een door Reiss opgepikte hoekschop van Slavia naar voren. Voorbij de middenlijn kreeg hij de bal, dribbelde voort en trapte hem daarna in de korte hoek, waar Kolar niet eens naartoe dook.

Slavia-back Bah, een Deens international nota bene, was een smakelijk hapje voor Sinisterra, die hem even later weer achteloos uitkapte en daarna Kökcü in staat stelde de lat te teisteren.

Niets aan de hand, maar kort voor rust wist Slavia-aanvoerder Olayinka na een prima aanval de bal in twee instanties over de doellijn te tikken. Op de doellijn stond Sor hinderlijk buitenspel. Feyenoord ontplofte, Pusic voorop.

Na een vlotte kans voor Til kroop Slavia ineens iets meer uit de schulp. Sor verprutste eerst een behoorlijke kans, maar scoorde vervolgens wel na weer een behoorlijk langlopende aanval waar Feyenoord geen antwoord op had.

Feyenoord wankelde even. Slot bracht Dessers en Toornstra voor de actieve maar weinig gelukkige Linssen en Til. Nota bene de weinig gelukkig spelende Senesi tekende voor de 2-2 met zijn borst na de aanval zelf te hebben opgezet via een balletje achter zijn standbeen. Dessers, die het succes van Feyenoord in de Conference League verbeeldt zoals Van Hooijdonk dat twee decennia geleden deed in de Uefa Cup, gaf de voorzet. Kökcü zag vervolgens Kolar mistasten na een matig ingeschoten vrije trap. Maar de achtbaan eindigde dus pas bij het hakje van Traoré waardoor Tirana toch nog verder weg is dan gehoopt.