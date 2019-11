Feyenoord gaat vooruit, maar niet snel genoeg voor de Europa League

Steven Berghuis heeft Feyenoord uit een strafschop op een 1-0-voorsprong gezet. Beeld ANP

In groep G kan alles nog, al heeft Feyenoord drie punten achterstand op de koplopers Young Boys en Rangers. Advocaat zal een toverstokje nodig hebben om zijn ploeg ook in Europees verband tot leven te wekken.

Advocaat als crisismanager is niet altijd een garantie voor succes. De officieel bejaarde trainer degradeerde bijvoorbeeld met Sparta uit de eredivisie. Natuurlijk kon hij het niet laten, Advocaat is voetbal. Wat moet hij anders? Hij probeerde een leven na het voetbal op te bouwen, maar altijd rinkelt dan weer de telefoon. En meldt zich een club in nood.

De kracht van Advocaat is niet alleen zijn natuurlijke gezag, hij brengt ook humor en optimisme mee. In de Kuip hing donderdagavond een groot spandoek met daarop de tekst: ‘Our Dick does not like Young Boys’. Advocaat kon lachen om die platitude en constateerde ironisch dat ‘ze wel gelijk hebben’. Het blijft wonderlijk om de telkens wisselende gemoedstoestand van het Legioen te aanschouwen. Na de 3-0-zege bij VVV golfden hoop en hunkering alweer door de Kuip.

Het contrast met de ploeg die zichzelf twee weken geleden in Bern voor schut zette, was in elk geval zichtbaar. De uitwedstrijd tegen Young Boys illustreerde dat Feyenoord op alle fronten stuurloos was. Volgens Jens Toornstra miste de ploeg elk vertrouwen. Enkele dagen na het treurspel in Zwitserland werd Feyenoord vernederd door aartsrivaal Ajax, waarna coach Jaap Stam gedesillusioneerd de handdoek wierp.

Spiegel

Donderdag vertelde Stam aan tv-omroep RTL dat hij geen andere optie meer zag. Hij constateerde fijntjes dat Feyenoord vanaf de grond moet worden opgebouwd en een heldere visie bij die renovatie onontbeerlijk is. Stam hoeft echter slechts in de spiegel te kijken om te concluderen dat ook hij de regie had verloren.

Zelden werd een trainer zo snel oud in de Kuip als de onervaren Stam, het opvallende alternatief toen Advocaat in de zomer nog bedankte voor een overgang naar Feyenoord. De ‘Kleine Generaal’ proefde destijds negatieve sentimenten, enkele maanden later moet uitgerekend hij de dolende club nieuw perspectief bieden.

De fans zagen in de oude regisseur niet meteen een verlosser, bij zijn eerste openbare training kreeg Advocaat het idee dat hij de herdenking bij een begrafenis leidde. Zo stil bleef het op het nieuwe trainingscomplex 1908. Na vier trainingen en een broodnodige overwinning bij VVV zag Advocaat al meer beleving bij een volgens hem timide selectie. En uiteraard greep hij meteen hard in door Eric Botteghin de aanvoerdersband te ontnemen.

Als Steven Berghuis de architect van Feyenoord wil zijn, moet hij volgens Advocaat in alle opzichten een voorbeeld zijn. De aanvaller die vorige maand nog hevig gefrustreerd over het veld liep en na een absurde tackle op AZ-aanvoerder Koopmeiners ontsnapte aan een rode kaart, heeft het signaal van zijn nieuwe coach begrepen.

De nieuwe aanvoerder beseft dat hij ook de leider moet zijn van Feyenoord om in beeld te blijven bij Oranje. Tegen Young Boys zette Berghuis zijn aanloop voor de vlotte penalty in buiten het strafschopgebied. Je zag aan alles dat hij de bal door het net heen wilde schieten, keeper Von Ballmoos had geen schijn van kans: 1-0.

Vlekkeloos

Advocaat zag bij die treffer ook hoe Haps zijn opdracht vlekkeloos uitvoerde. De backs van Feyenoord mochten zich aanvallend meer laten gelden, Haps zag zijn demarrage over de linkerflank te ruw onderbroken door Young Boys-back Lotomba en verdiende er een strafschop mee.

In de uitwedstrijd tegen Young Boys werd Feyenoord uitgeteld na twee penalty’s, in Rotterdam verscheen de nummer 3 van Zwitserland met een door blessures gehavende ploeg. Toch bleek ook waarom Advocaat niet als wonderdokter mag worden beschouwd, want natuurlijk heeft Feyenoord niet binnen twee weken een metamorfose ondergaan.

Young Boys kroop al snel uit zijn schulp, liet de bal gemakkelijker rondgaan dan Feyenoord en in de tweede helft kon de gelijkmaker van invaller Spielmann niet uitblijven. De fysiek sterke Young Boys-spits Nsamé, die in de thuiswedstrijd scoorde uit een strafschop, schudde Edgar Ié simpel van zich af omdat de Feyenoord-verdediger zich blesseerde.

De aftocht van de aankoop uit Guinee-Bissau was symbolisch, te veel spelers bij Feyenoord begonnen niet fit aan het seizoen. Zo mocht alsnog de voor 7 miljoen euro aangetrokken Senesi aantreden, terwijl Advocaat hem juist vanwege zijn gebrekkige talenkennis buiten de ploeg had gehouden. De communicatie tussen de spelers liet toch al te wensen over, stelde Advocaat.

Het vertrouwen is ook niet zomaar terug, bleek tegen Young Boys. Feyenoord ontsnapte in de laatste minuut zelfs aan een nederlaag, toen keeper Vermeer een kopbal van Zesiger pareerde. Zo voorkwam hij dat het chagrijn terugkeerde in de Kuip.