Feyenoord-fans voelen zich verraden: topscorer Steven Berghuis stapt over naar aartsrivaal Ajax

Na een benutte penalty tegen Sparta wijst Steven Berghuis op het Feyenoordlogo op zijn shirt, Rotterdam 19 mei 2021. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het seizoen moet nog beginnen, maar Ajax heeft de eerste dreun al uitgedeeld aan Feyenoord, de eeuwige rivaal die de laatste decennia toch al weinig weerstand kan bieden. Het nam Feyenoord-aanvoerder en -topscorer Steven Berghuis over voor 5,5 miljoen euro (inclusief bonussen).

Het is een pikante overstap. Zowel de clubleiding als de fans van Feyenoord voelen zich overvallen. Berghuis’ contract liep nog maar een jaar door, maar de aanvaller liet geregeld weten geen binnenlandse transfer te overwegen, al flirtte hij twee jaar geleden al eens met PSV.

De laatste maanden haalde hij de banden met de Feyenoord-fans opzichtig aan. Hij applaudisseerde toen tijdens de wedstrijd tegen RKC een aantal fans de Kuip binnendrong, nam het voor ze op in de pers en zong met ze mee. Hij sloeg op het Feyenoord­-embleem na treffers in de play-offs en complimenteerde de aanhang op sociale media.

Overal verschijnen nu verwensingen en spotprenten aan zijn adres. ‘Dit is een speler die de laatste jaren club­liefde heeft geacteerd. Als je dan zo’n overstap maakt, voelen fans zich verraden’, zegt Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder.

Ravenhorst zal ‘ook wel iets roepen’ als Berghuis op 19 december met Ajax naar de Kuip komt. Hij hoopt dat excessen uitblijven. ‘Maar met een achterban van 2,5 miljoen mensen kan er zomaar iemand tussen zitten die iets geks uitvreet. Ik heb ze niet aan een touwtje zitten.’

Slechts drie spelers gingen Berghuis voor. Andersom verhuisden tien spelers van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de laatste die dat deed, doelman Kenneth Vermeer, werd voor de Kuip een spandoek met ‘Ebola Vermeer’ opgehangen. Bij zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord in de Arena hing een opblaaspop met Vermeer-shirt aan een Ajax-vak te bungelen.

Vermeer was reserve bij Ajax toen hij naar Feyenoord ging zoals het meestal om spelers gaat die bij de andere club buiten de boot vallen. Voor Johan Cruijff was zijn overstap naar Feyenoord in 1983 een wraakoefening jegens het Ajax-bestuur. Henk Groot kwam in de jaren zestig van Ajax naar Feyenoord en keerde terug naar Ajax zonder dat hij daar zelf invloed op had. Oer-Feyenoorder Wim Jansen ging eerst naar Washington Diplomats en daarna naar Ajax. In de Kuip kreeg hij een ijsbal op zijn oog waardoor hij de strijd moest staken.

Berghuis is geen Feyenoorder van huis uit. Hij groeide op in Apeldoorn en speelde bij FC Twente, VVV, AZ en Watford voordat hij in 2016, in eerste instantie op huurbasis, bij Feyenoord aanmeerde en direct kampioen werd.

Hij zei vaak te hunkeren naar verzorgder, attractiever en aanvallender voetbal, had daarover ook verhitte discussies met de vorige coach, Dick Advocaat. In plaats van de door Berghuis gewenste Champions League speelt Feyenoord op 22 juli een voorronde in de weinig aansprekende Conference League.

Ravenhorst: ‘De clubleiding moet dit ook zichzelf aantrekken. We zijn met Feyenoord niet op het niveau waar we willen zijn en zijn daardoor onaantrekkelijker voor goede spelers.’

Feyenoord werd vorig seizoen slechts vijfde, maar wist de jaargang daarvoor nog dicht naar Ajax en AZ te kruipen voordat corona het seizoen afbrak. Berghuis was toen bij 33 van de 98 doelpunten (alle competities) direct betrokken en afgelopen seizoen zelfs bij 37 van de 79.

Dat Ajax nu relatief weinig hoeft te betalen komt door een gelimiteerde transfersom (minimaal vier miljoen) in het contract. Alleen onder die voorwaarde wilde Berghuis twee jaar geleden zijn contract openbreken, anders was hij nu transfervrij geweest.

De hoogte van de transfersom had binnenskamers moeten blijven, maar bij Feyenoord lekt nu eenmaal alles uit. Ravenhorst: ‘Dat is ook een probleem: verschillende groeperingen werken elkaar tegen door negatieve dingen over de ander te lekken.’

Toch is er geen downstemming onder de fans, proeft Ravenhorst. ‘Klinkt misschien gek, maar we zijn blij dat dit hoofdstuk is afgesloten. Er is een nieuwe trainer (Arne Slot) die Feyenoord aanvallender laat spelen en jeugd wil inpassen. Er moet nog kwaliteit bij, maar de wereld vergaat niet.’

Feyenoord zou een andere oud-AZ-speler, Alireza Jahanbakhsh, op het oog hebben als vervanger. Hij werd drie jaar geleden topscorer van de eredivisie, maar kon net als Berghuis geen potten breken in Engeland.

Ajax-fans reageren verdeeld op de komst van Berghuis. Hij wordt in november 30 jaar en Feyenoord was volledig op hem afgestemd, hij nam er alle vrije trappen en strafschoppen. Bij Ajax is de concurrentie groter, zoals van de acht jaar jongere Antony die veel meer transferwaarde vertegenwoordigt, maar eerst met Brazilië naar de Olympische Spelen gaat.

Coach Erik ten Hag wilde ‘nieuwe prikkels voor de aanval’. Met Berghuis krijgt hij die volop. De aanvaller is wispelturig, heeft naast een geweldige trap ook soms rare streken waarmee hij Feyenoord flink benadeelde.

In dat kader past deze gekruide transfer bij hem. Zijn voetballende vader Frank was ook een uitgesproken type, zijn moeder koestert het door haar zoon geruilde shirt van Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits maakte het nog bonter, hij speelde in Italië voor alledrie de topclubs.

Van Feyenoord naar Ajax vice versa