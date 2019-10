Feyenoord-fans likken hun wonden: ‘Best hopeloos, maar wat moet je? Je moet gewoon door’

Rotterdam likt zijn wonden, de ‘day after’. Feyenoord-fans zijn in mineur, maar ze blijven hopen op betere tijden. En ze blijven naar de Kuip gaan. ‘De spelers weten dat ze nooit in de steek zullen worden gelaten.’

Omgaan met tegenslagen is een kunst, zeker als het leven onverklaarbaar harde klappen uitdeelt en een uitwedstrijd in de hoofstad met 4-0 eindigt. De spelersbus van Feyenoord kreeg zondag bij terugkeer in Rotterdam een even weinig hartelijke ontvangst als Napoleon in Parijs na zijn onfortuinlijke Russische veldtocht. Er vlogen harde voorwerpen door de lucht en er werden slecht citeerbare dingen geroepen. Jaap Stam trok zijn conclusies en stapte op als trainer.

Rotterdam op maandag is een stad, kun je zeggen, waar wonden worden gelikt en levenslessen worden geleerd. Piet Huygen, al 60 van zijn 84 levensjaren ‘diehard Feyenoord-fan’, moet ’s middags gewoon weer boodschappen doen. Hij wil liever niet over zondag de 27ste en ‘het verdriet van Rotterdam’ praten, maar verklapt wel hoe hij met de klappen de omgaat. ‘Ik zet gewoon de tv uit. Kijken is slecht voor mijn hart als er zo gespeeld wordt. Heb ik een paar jaar geleden ook gedaan. En dat zal ik blijven doen tot het bestuur opstapt. ’

Kattenbandje

Rick van Baak, 22, komt uit een Feyenoord-gezin in de Betuwe en doet vandaag de Feyenoord-fanshop naast de Kuip aan voor een onschuldige aankoop: een Feyenoord-bandje voor zijn kitten. Die koopwaar blijkt uitverkocht. Voor de kattenbandjes van Feyenoord is het paradoxaal genoeg wél een goed seizoen. Feyenoord-fanshop-verkoopster Ilse heeft een kort en krachtig advies voor haar club: ‘Ga weer als één team spelen!’

Rick van Baak koopt bij haar een blauwe Feyenoord-trainingssweater voor de frisse wedstrijden die gaan volgen: hij zal het hele seizoen 2019-2020 in de Kuip acte de présence blijven geven, ook al is de prognose in de vroege herfst grimmig, met een twaalfde plek tussen Groningen en PEC Zwolle. ‘Ik probeer het naast me neer te leggen, hoe moeilijk dat ook is’, zegt Van Baak. ‘Ik hoop dat er echt een ommekeer gaat komen.’ Net als Piet Huygen vindt hij ‘dat het heel erg aan het bestuur ligt, niet aan Jaap Stam’. Van Baak: ‘Er zijn spelers gekocht voor plekken waar ze niet nodig waren. Wat moet je met vier verdedigers? En dan zijn er spelers verkocht die niet gemist konden worden! En Van Persie is weg, dus je zit ook nog zonder spelverdeler.’

Over de buurt Sportdorp, op 200 meter van de Kuip in de wijk Groot-IJsselmonde, zeggen ze dat die niet alleen de hoogste dichtheid aan Feyenoord-fans per hectare heeft, maar dat je er het hart van de club kunt horen kloppen. Menigeen laat hier ‘the day after’ in mineur zijn hond uit. De dierenwinkel van Sportdorp heet Beestenspul. Eigenaresse Margreet Reijm komt oorspronkelijk van de boerderij. Haar hart klopt niet voor Feyenoord. ‘Ik vind boeren die de straat vol mest kieperen minder erg dan mannen van Sportdorp die na een wedstrijd van de straat een open glasbak maken.’ De klandizie van Beestenspul, vandaag geheel vrouwelijk, mompelt instemmend: ‘Stelletje no-no’s’. Voor het team zoals Jaap Stam dat gestalte gaf hebben ze evenmin mooie woorden: ‘Zo veel geld opstrijken en dan zo spelen!’

Till I die

In de Hockeystraat van Sportdorp worden we ontvangen door de Bekende Feyenoordsupporter Remco Wolfs, zijn 16-jarige zoon Raymond en zijn twee Duitse herders. Wolfs verwierf landelijke roem na een YouTube-filmpje waarin zijn achterwerk te zien was. Op zijn borst zien we de tatoeage ‘Feyenoord till I die’. Hij toont ons ook zijn favoriete Feyenoord-shirt, het groen-witte dat in het begin van deze eeuw dienst deed in uitwedstrijden.

Wolfs gedeeltelijk overdekte achtertuin staat bij Feyenoord-fans bekend als Het Honk. Hier hangen flink wat Feyenoord-parafernalia, plus een grote poster die een ode is aan Rotterdam: ‘I was born in, I’m living in and I will die in 010’. De ijskast is hier altijd gevuld met flesjes. Voor en na wedstrijden komen hier vaak wel dertig man bij elkaar voor wat lol en wat discussie. ‘Niet alleen mensen uit Rotterdam. Ze komen van zover als Friesland. Allemaal fans die me uit het vak in het stadion kennen.’

Wolfs is open over de huidige situatie. ‘Het is best hopeloos. Maar wat moet je? Het is toch al beslist. Wat moet ik zeggen? Het gaat allemaal om geld. Ik hoop dat het op een of andere manier goed komt.’

Eén voordeel voor de diehard fans: ze hebben er training op zitten als het gaat om de beroerde seizoenstart – 2010-2011 begon tamelijk rampzalig, 2014-2015 trouwens ook. Remco Wolfs: ‘Je moet gewoon door. Degraderen zullen we niet. En de spelers weten dat ze toch nooit in de steek zullen worden gelaten. Wij blijven komen. Het Feyenoord-publiek is het trouwste publiek dat er bestaat.’