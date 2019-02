Feyenoord-fan en SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Zo mooi als die 6-2 wordt ’t niet meer’

Lilian Marijnissen van de SP is van huis uit fan van Feyenoord. Woensdagavond speelt haar club voor de beker tegen Ajax, dat een paar weken geleden nog werd afgedroogd in de Kuip. ‘Zij de miljoenen, wij de punten’, twitterde ze.

Op het beeldscherm van de telefoon van politicus Lilian Marijnissen staat een zelfgemaakte foto van het scorebord van de Kuip. Genomen op 27 januari rond 16.15 uur. ‘Feyenoord-Ajax 6-2’ staat er, voor een deinende massa Feyenoordfans.

‘Steeds meer drong het besef door dat ik getuige was van iets historisch’, vertelt de 33-jarige fractieleider van de SP, sedert tien jaar seizoenkaarthouder van Feyenoord. ‘Ik heb lang gedacht: ik moet het nog zien. Huntelaar kwam er nog in, die gast maakt altijd een goal tegen ons. Na de 5-2 dacht ik pas: oké, dit komt goed.’

Woensdagavond staan beide clubs weer tegenover elkaar in de Kuip, in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. In de ochtend zal Marijnissen met gemengde gevoelens opstaan, vertelt ze in de kantine van het Topsportcentrum tegenover de Kuip. Opwinding, spanning, angst. ‘Het is al zo vaak misgegaan tegen Ajax. En je weet: zo mooi als die 6-2 wordt het niet meer.’

Marijnissen zag Feyenoord al ‘te vaak’ verliezen van Ajax. De uitnederlagen bij Excelsior en FC Groningen die volgden op de 6-2, accentueerden het unieke van de gebeurtenis. ‘Het is frustrerend, dat wisselvallige.’

TOP Oss

Ze groeide op nabij het TOP Oss-stadion. Op vrijdagavonden waaiden door haar openstaande raam de voetbalgeluiden naar binnen. In de Kuip is het ‘nog honderd keer intenser’ merkte ze toen ze een keer meeging met haar ouders. ‘Al snel wilde ik niet meer zonder.’

Haar ouders droegen dezelfde ‘last’, want zo wordt het supporterschap van Feyenoord vaak en met enige graagte omschreven. ‘Het lijden na weer een nederlaag heeft iets moois, verbindends, authentieks. Dat loyale in voor- en tegenspoed.’

Vader Jan, oud-fractieleider van dezelfde partij, raakte verslaafd na de Europa Cup 1-winst van Feyenoord in 1970. Samen met zijn vrouw reed hij om de zondag van Oss naar Rotterdam, net zoals hun dochter nu doet. Haar ouders gaan niet meer. ‘Hun auto werd een keer vernield, nota bene door Feyenoordsupporters. Kwam waarschijnlijk doordat mijn geelgroene treintje op de achterbank lag. Ze hadden net tegen ADO gespeeld.’

Nu zet Marijnissen voor vertrek koffie voor haar oude lui, die op haar tv de wedstrijd via FOX volgen. Zelf hebben ze die zender niet. Marijnissen, in haar jeugd ‘een fanatieke straatvoetballer tussen de jongens’, nam een seizoenkaart met haar vriend. Toen de relatie strandde, zaten ze een poosje elk in een ander vak, vertelt ze grinnikend. Maar tegenwoordig gaan ze weer samen. ‘Tegenwoordig op vak O, wat dichter bij de harde kern.’

Daar aangekomen geeft ze iedereen op haar rij een hand. ‘Ik ben er vrij anoniem, af en toe hoor je iets aardigs, dat ze je op tv hebben gezien. Maar eigenlijk weet je niets van elkaar, niet eens elkaars naam. Vind ik wel mooi. Je komt voor Feyenoord.’

Kampioensduel

Ze kan fanatiek zijn, zeker bij topwedstrijden. Tijdens het kampioensduel tegen Heracles in 2017 vlogen die semi-onbekenden haar om de hals. ‘Sommigen vlogen drie rijen naar beneden na die eerste goal van Kuijt, die we niet eens zagen door de rook. Er kwam een oerkracht los. Als ik erover vertel krijg ik weer tintelingen.’

Soms spreekt ze een scheldende vakgenoot vriendelijk doch vermanend toe. ‘Vooral dat gezeik op eigen spelers kan ik niet tegen.’ Ze kan de Haagse zaken er helemaal loslaten. ‘Mijn clubvoorkeur heeft niets met politiek te maken. Ik kom langer bij Feyenoord dan in de Tweede Kamer, daar zit ik pas twee jaar.’

Het is toeval dat ook de vorige lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, voor Feyenoord is. ‘In onze fractie zitten ook Ajax-fans. Tuurlijk voel ik me aangesproken door de niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit, het collectiviteitsgevoel, het wij-tegen-de-rest. Dat past bij mij, bij waar ik vandaan kom, bij de partij ook wel, ja.’

Na de 6-2 twitterde ze ‘zij de miljoenen, wij de punten’. Ze lacht besmuikt. ‘Dat was een beetje in de euforie, maar… het is wel waar. Als je kijkt naar budget en de selectie, dan was die 6-2 iets onvoorstelbaars.’

Met Ajax heeft ze niets. ‘Laatst hoorde ik Van der Sar (algemeen directeur Ajax, red.) uitleg geven over het businessplan, de expansiemogelijkheden en financiële groeikansen. Dan denk ik: man, je praat als een bankier. Je bent toch van een voetbalclub?’

Liever de Kuip

Feyenoord hoopt het financiële gat met Ajax te dichten met een nieuw stadion. Velen blijven liever in de Kuip, Marijnissen ook. ‘Puur als supporter denk ik: het is de vraag of je dit terugkrijgt, zo’n twaalfde man in een nieuw stadion met een grotere capaciteit en misschien duurdere kaarten. De bekerwedstrijd tegen Ajax kost al iets van 55 euro… Als je een gewoon salaris hebt en je wil met je kinderen gaan, is dat toch niet te doen? Kom op, je bent een volksclub.’

Toch blijft ze gaan als ze kan. Dat lukt niet altijd door een stemming of een debat in de Tweede Kamer. Geregeld checkt ze dan op haar telefoon hoeveel het staat. En anders doet fractiegenoot Peter Kwint het wel. ‘Die is ook fanatiek Feyenoordsupporter. Zie je ons soms lachen of een duim opsteken tussendoor uit het niets. Dan weet je dat Feyenoord heeft gescoord.’

Als nieuwe coach ziet ze Henk Fraser wel zitten. En daarna Dirk Kuijt. Leeftijd en ervaring vindt ze niet per se leidend, zelf sprong ze ook jong op de bok als fractieleider. ‘Het is lastig nu met Van Bronckhorst. Als je zegt dat je weggaat, ben je al weg. Zo is het in de politiek althans wel. Ik hoop dat hij door de voordeur weggaat, dat verdient hij.’

Pak op de broek

Aanvankelijk was ze blij met de koppeling aan Ajax in de halve finale, wederom thuis. Met het vele puntverlies sindsdien is het vertrouwen afgekalfd. ‘Verschrikkelijk als we nu een pak op de broek krijgen. Maar daar moet je als Feyenoord-supporter gewoon rekening mee houden.’ In Den Haag zullen de messen dan geslepen zijn. Onder meer Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) zijn Ajax-supporters. ‘Die heb ik nog wel een poosje herinnerd aan die 6-2. Die zullen er dan vast op terugkomen.’