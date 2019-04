Feyenoord en AZ kruisen de degens in de strijd om de derde plek. Waarom is die zo belangrijk?

AZ - Feyenoord (1-1), september 2018. Adam Maher (AZ, links) en Jordy Clasie hebben alleen oog voor de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat is er zo geweldig aan de derde plaats?

Voor Feyenoord zal die plek niet als ‘geweldig’ voelen, met de kolossale achterstand op de andere topclubs en zonder kans op het bijna traditionele eerherstel via het bekertoernooi. Eerder als beduimelde zakdoek voor het vele gebloed. AZ zal er best opgetogen mee zijn, al hunkert de ambitieuze subtopper naar een tastbare prijs.

De derde plaats is vooral interessant omdat die Europees voetbal garandeert. Althans, als de tweede voorronde van de Europa League wordt meegeteld. Feitelijk gaat vanaf de poulefase van dat toernooi de kassa leuk rinkelen (3 miljoen euro startgeld, 6 ton per zege), een fooi overigens vergeleken met de Champions League.

Voor Feyenoord is Europees voetbal eigenlijk onmisbaar, sprak algemeen directeur Jan de Jong geregeld uit. ‘Het is het verschil tussen een financieel zwaar jaar en een geweldig jaar.’ In 2018, het jaar waarin Feyenoord Champions League-inkomsten kon bijschrijven, was de omzet bijna 100 miljoen euro. Medio 2019 werd Feyenoord in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Slowaakse AS Trencin. Thans is er geen geld voor versterkingen.

AZ heeft Europees voetbal als doel gesteld, niet als must. Na drie zomers waarin het bijna 75 miljoen euro aan transfergelden toucheerde, was de zomerse uitschakeling in de voorronde van de Europa League tegen het Kazachse FC Kairat geen extreem drama.

Waarom moeten beide clubs sowieso hopen op bekerwinst voor historische rivaal Ajax?

Voor de winnaar van de bekerfinale, die tussen Ajax en Willem II gaat, ligt het ‘beste’ Europa League-ticket klaar. Die club stroomt in de derde voorronde in en is maar één barrage verwijderd van de groepsfase. Ajax speelt als nummer 1 of 2 sowieso Champions League-voetbal (in principe in de voorronde, bij winst van het toernooi in de groepsfase). Bij bekerwinst van de Amsterdamse club gaat dat beste Europa League-ticket naar de nummer 3 op de ranglijst. De nummer 4 stroomt dan in de tweede voorronde van de Europa League in (en moet derhalve nog twee voorrondes spelen).

Pakt Willem II op 5 mei de beker, dan stroomt de nummer 3 in de tweede voorronde in, en is de nummer 4 veroordeeld tot de play-offs met de nummers 5, 6, en 7. De winnaar daarvan stroomt in de tweede voorronde van de Europa League in.

Wie is er favoriet?

Feyenoord staat vier punten voor en speelt thuis. AZ kan de laatste jaren niet van Feyenoord winnen. De Alkmaarders leken in de tweede seizoens­helft onstuitbaar, nadat daarvoor werd gezocht naar de juiste balans door blessures en het wegvallen van topscorers Jahanbakhsh en Weghorst. Maar de laatste drie duels werden ineens zeven punten gemorst. Bij Feyenoord gaat het precies andersom: een neergaande lijn in de tweede seizoenshelft die de laatste weken ineens wat optrekt. Winnen van AZ betekent waarschijnlijk de beslissende klap.

Beide coaches vertrekken aan het eind van het seizoen. Speelt dat nog een rol?

Beide spelersgroepen roepen, zoals gebruikelijk, dat ze hun coach een warm afscheid gunnen. Met name bij Feyenoord worden die woorden niet echt gekoppeld aan daden. Steven Berghuis kon zijn onvrede over een disciplinaire maatregel niet verhullen. Nicolai Jørgensen nam eerder mokkend op de bank plaats, leek recentelijk eindelijk ontbolsterd, maar kreeg vorig weekeinde tegen Heracles rood voor natrappen en is dus geschorst. Jordy Clasie weigerde in dat duel om na zijn wissel Van Bronckhorst een hand te geven. Hij is afgezet als tweede aanvoerder, kreeg een geldboete, doch zal erbij zijn tegen AZ. In de selectie sluimert onvrede over de coach, die naar buiten toe vrij consequent overkomt, maar dat intern niet altijd is.

AZ-coach John van den Brom heeft minder sores. Subtopper AZ werkt met een kleiner budget dan Feyenoord (24 miljoen om 67 miljoen), maar richtte zich dit seizoen ondanks alle mutaties wederom vakkundig op tot topdriekandidaat. Alkmaar is een oase van rust, slechts onderbroken door loftuitingen over de investeringen in faciliteiten, opleiding, innovatie en het transferbeleid. Boven Rotterdam-Zuid hangt sinds de uitschakeling door Trencin bijna permanent een donderwolk.

Dan speelt er nog iets pikants. Klopt het dat AZ-directeuren ­Robert Eenhoorn en Max Huiberts zijn gepolst om naar Feyenoord over te stappen?

Niet direct gepolst. Maar Feyenoord zoekt nog een technisch directeur als vervanger van Martin van Geel, die na dit seizoen opstapt bij gebrek aan draagvlak. Huiberts, td van AZ, past deels in de profielschets: relatief jong (48), inventief, uitstekende koopmansgeest, maar geen topclubervaring. Vraag is ook of Huiberts zelf wil.

AZ’s algemeen directeur Robert Eenhoorn wordt al tijden genoemd bij Feyenoord. Dat in 2017 Jan de Jong als algemeen directeur werd benoemd, was reden voor Rob Slotboom om uit de Raad van Commissarissen te stappen. Slotboom behoort tot de Vrienden van Feyenoord die de club financieel te hulp schoten. Zij pleiten nog steeds voor Eenhoorn, oud-professioneel honkballer, -ambassadeur van Feyenoord en -speler van amateurelftal Feyenoord 5, volgepakt met clubcoryfeeën. Eenhoorn heeft de gewenste harde hand, de duidelijke visie en de topsportachtergrond die De Jong volgens veel invloedrijke Feyenoorders ontbeert. Een vierde plaats zou de draaikolk van negativiteit verhevigen. Feyenoord heeft dus de beste uitgangspositie, maar voelt ook de meeste druk.