Feyenoord en Ajax boeken record in het vrouwenvoetbal, maar Twente blijft de beste

Ajax wint de bekerfinale. Beeld ANP

Als Feyenoord in de Kuip met 1-4 verliest van Ajax en een van de Rotterdamse spelers kan er na afloop nog stralend over vertellen, dan weet je dat er iets bijzonders is gebeurd. Als bij de Ajax-spelers dan ook nog het chagrijn overheerst dan is er duidelijk wat aan de hand.

Celainy Obispo van Feyenoord baalde natuurlijk van de ruime nederlaag zaterdag, maar ze had toch maar mooi haar kinderdroom waargemaakt. ‘Ik stapte het veld op en ik raakte het gelijk aan’, zegt ze met een schorre, maar vrolijke stem na afloop van de eerste Ajax Vrouwen-Feyenoord Vrouwen in de Kuip.

Ze groeide op in Rotterdam-Zuid, niet ver van het stadion en komt er geregeld om naar de mannen te kijken. ‘Dat is het mooie, je gaat zo vaak naar wedstrijden’, legt de 21-jarige haar gevoel uit. ‘Als je dan zelf op het veld staat dan gaat er een gevoel van trotsheid door je heen.’

Ook Sherida Spitse vond het ‘ hartstikke mooi’ om in het stadion van Feyenoord te spelen, daar niet van. De international wist dat er historie was geschreven, 14.618 toeschouwers kwamen er, nooit eerder waren dat er zoveel in de vrouweneredivisie. En dan ook nog makkelijk winnen, de 1-4 eindstand was al na 32 minuten bereikt. ‘Maar de teleurstelling overheerst’, zei de Ajax-speler.

Grolsch Veste

De dag was voor de Amsterdammers pas echt geslaagd geweest als FC Twente tegen PSV punten had gemorst. Maar de Tukkers wonnen in de Grolsch Veste – voor ongeveer 2.500 toeschouwers –met 3-0 en zijn officieus kampioen. Ajax moet Twente in de laatste competitiewedstrijd met tien doelpunten verschil verslaan om het officiële feestje nog te verstoren.

‘We gaan met z’n allen in de spits’, grapte Spitse nog wel. ‘Dan weten jullie dat vast.’

Ajax ging dit jaar voor niet minder dan het kampioenschap. Het was een van de redenen waarom routinier Spitse, die in het buitenland speelde, was aangetrokken. Maar als de vrouwen uit Enschede vrijdag de Amsterdamse stormloop overleven, zijn ze voor de derde keer op rij kampioen. Van vorige veertien vrouwenvoetbalcompetities in Nederland – waarvan drie keer een BeNeLeague – wonnen ze er de helft. Twente is het Nederlandse vrouwenvoetbal dus vooralsnog de maat der dingen.

Maar de ontwikkelingen gaan snel. In de eerste jaren deden Ajax en PSV niet mee, hun budgetten liggen inmiddels flink hoger dan dat van Twente. Dit jaar deed ook Feyenoord voor het eerst mee aan de eredivisie. Volgend jaar breidt de competitie met Fortuna Sittard en Telstar uit tot elf clubs. De competitie heeft een sponsor en elk weekend worden er wedstrijden live uitgezonden.

Groeihormoon

Evenementen als die in de Kuip moeten daarbij werken als een groeihormoon, een impuls om meer mensen te trekken. Bij de meeste competitiewedstrijden, ook in grotere landen, zitten er eerder honderden dan duizenden toeschouwers langs de kant. Alleen in de Engelse Women’s Super League komt het gemiddelde boven de 2.000 uit.

De potentie lijkt groter, want vrouwenvoetbal kan wel degelijk grote stadions vullen. Barça Femini verkocht onlangs tegen Real Madrid werden eind maart 91.553 kaarten, een paar weken werd dat record alweer verbroken. De halve finale in de Champions League tegen Wolfsburg trok 91.648 toeschouwers naar het stadion.

Voor EK komende zomer in Engeland zijn al ruim 400.000 van de 700.000 kaarten verkocht. In 2017 waren dat er tijdens het EK in Nederland nog 240.000. In Engeland zijn straks de openingswedstrijd op Old Trafford (Engeland-Oostenrijk) en de finale op Wembley helemaal uitverkocht.

Volle Arena

In De Kuip viel zaterdag het lege tweederde deel wel op, hoe goed de sfeer ook was. ‘Dit is supermooi, ik wil hier helemaal niks aan af doen’, zegt Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax. Ze hoopt dat het snel ook in Amsterdam zal gebeuren. ‘Maar wel in een volle Arena.’

In de Kuip had ze genoeg mensen gezien die ‘normaal gesproken wegblijven’. Veel gezinnen, meer dan gemiddeld veel meisjes uiteraard. Ook bijzonder: de enkele fans met Ajax-shirts konden gewoon rustig rondlopen. Bij Ajax is het wachten is eigenlijk vooral nog op een goeie gelegenheid. Koster: ‘Een topwedstrijd.’

Dit seizoen zit dat er alleen niet meer in. ‘Als Twente misschien vandaag had verloren’, zei Sherida Spitse een tikje bitter, ‘dan hadden we misschien volgende week wel in de Arena gespeeld.’ Nu zal dat niet gebeuren. ‘Nee, dat doen we ze niet aan.’