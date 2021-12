Feyenoord durft weer omhoog te kijken na 3-0-zege in Heerenveen

Bryan Linssen wint een kopduel tussen Nick Bakker en Sven van Beek. De relatief kleine spits scoorde opnieuw met hoofd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de leegte en de vrieskou van het Abe Lenstra Stadion verspreidde Feyenoord flarden warmte die zeker in mentaal opzicht horen bij de tijd van het jaar.

Spelenderwijs, met soms soepele, snel lopende aanvallen, fris en fit voor laat december, ontdeed Feyenoord zich van middenmoter Heerenveen, 0-3; een puik herstel na twee nederlagen op rij, uitschakeling in het bekertoernooi door FC Twente en de Klassieker tegen Ajax. Feyenoord roept bij aanvang van de winterstop al een licht verlangen op naar de wedstrijden vanaf januari, na het trainingskamp in Zuid-Spanje.

Tevreden is trainer Arne Slot, na 31 duels in een seizoenshelft, inclusief twaalf Europese wedstrijden. ‘Bereidheid, houding. Bijzondere fitheid, met bijna constant dezelfde spelers.’ Derde bij de winterstop, achter PSV en Ajax, is overigens niet eens zo bijzonder voor Feyenoord. Het is de biotoop, al was ook AZ de laatste seizoenen gemiddeld gesproken beter. Het is niet alleen het aantal punten dat tot tevredenheid stemt, vier meer dan een jaar geleden na achttien duels met trainer Dick Advocaat. Het is vooral de blijdschap om het spel, de offensieve aanpak van Slot, het elan, de flair, het loopvermogen ook, de bijna voortdurende druk op de tegenstander.

Hardwerkende prof

Of anders wel de verandering bij een middenvelder als Orkun Kökcü, voorheen een wat vrijblijvend acterende speeltuinvoetballer, nu een hardwerkende prof die finesse koppelt aan effectiviteit, met een fors aandeel in de eerste twee treffers. Of Fredrik Aursnes, de Noor die meteen opviel bij zijn debuut tegen Willem II, een middenvelder met oogstrelende balbehandeling, uitstekende passing, inzicht, rust en loopvermogen; een informele leider ook, zo was te horen in het lege stadion in Heerenveen. Hij is een van de revelaties in de eredivisie.

Een andere uitblinker, de Oostenrijker Trauner, ontbrak door een blessure, maar Lutsharel Geertruida, een van de vier basisspelers uit de Rotterdamse opleiding, verving hem uitstekend, ook dankzij snelheid en veelzijdigheid. En anders is daar wel de spits, Bryan Linssen, al jarenlang een begerenswaardige aanvaller in de eredivisie, want hij is de honderd treffers alweer een tijdje gepasseerd.

Nu vroeg Feyenoord zich voor het seizoen af of het nog een spits moest halen. Op het einde kwam Cyriel Dessers, die de reputatie verwierf van voetballer voor late doelpunten, voor de catharsis van vreugde. Linssen scoort gewoon als je hem maar lang genoeg laat staan en Slot heeft dat begrepen. Hij werkt zich ongans en is een van de slimste spelers op de velden. Met de 0-3 van woensdag, een knappe kopbal na een voorzet van Tyrell Malacia, scoorde hij voor de elfde keer deze competitie, eentje meer dan Haller van Ajax (vóór de aftrap tegen Fortuna) en Openda van Vitesse. Eentje meer ook dan teamgenoot Guus Til, die de openingstreffer maakte.

Linssen na afloop: ‘Geluk komt je niet aanwaaien. Daarvoor moet je keihard werken. We moesten winnen, dan konden we naar boven blijven kijken. Ik ben blij dat de trainer vertrouwen houdt in mij.’ Scoren is voor hem iets gemakkelijker dan vorig seizoen. ‘Ik sta hoger op het veld. Ik kan al mijn energie kwijt in het afjagen, wat weer extra energie geeft. Dat is de driftkikker in me. Ik probeer in de laatste fase belangrijk te zijn voor het team, ook met assists.’

Weinig in te brengen

Had Heerenveen dan niets in te brengen? Weinig. De ploeg van Johnny Jansen had een goede fase halverwege de eerste helft, met kansen voor linksachter Rami Kaib, een schitterende redding van Justin Bijlow op een volley van Tibor Halilovic en een gelukkig, door Aursnes en Bijlow gekeerde hoekschop van Joey Veerman.

Feyenoord was dus uitgeschakeld in het bekertoernooi (door FC Twente) en had in twee duels vijf punten verloren. Vooral door de nederlaag van zondag in de Klassieker raakte de ploeg wat achterop bij PSV en Ajax, maar het verschil blijft te overzien. Feyenoord had op die ene fase na geen moeite met Heerenveen, dat wel de 1-2 van Henk Veerman na langdurige studie door de VAR zag afgekeurd (buitenspel).

De 0-1 was typisch voor de aantrekkingskracht van de Rotterdammers, na een razendsnelle combinatie door het centrum, via Kökcü naar Linssen en Til, die de verre hoek vond. De 0-2, kort voor rust, was een kopbal van Marcos Senesi na een hoekschop van Kökcü. Slot was blij met de reactie na de mindere serie: ‘Aan de bal was het een van onze beste wedstrijden. We namen ook iets langer de tijd voor een aanval. Dit is hoe we Feyenoord heel graag willen zien. Er zit zelfs een stijgende lijn in. We zullen alleen moeten doorgroeien om echt mee te doen om de titel.’