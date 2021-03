Feyenoord-doelman Nick Marsman: ‘Je moet dingen niet wegstoppen uit angst. Je moet het in de ogen kijken, een plek geven en doorgaan’

Doelman Nick Marsman laat zich tijdens PSV - Feyenoord van zijn beste kant zien.

Prettiger nog dan de complimentendouche, die ook afgelopen zondag op hem neerdaalde na zijn vele reddingen tegen PSV, is het ‘vermoeide, maar voldane’ gevoel dat tegenwoordig weer op maandagen door zijn lijf sluimert. Drie jaar blies de Zwollenaar aan het begin van de week eerst wat stoom af in het krachthonk alvorens te beginnen aan een trainingsweek zonder perspectief op speeltijd. Het lukte hem niet altijd om gemotiveerd te blijven, geeft Marsman toe. ‘Is menselijk, denk ik.’

Feyenoords keeperstrainer Khalid Benlahsen wist hem uiteindelijk altijd weer ‘te prikkelen’. Marsman: ‘Khalid zei soms: tot hier en niet verder Nick. Nu gaat het de verkeerde kant op, nu moet die knop weer om.’

Maar het vrat aan hem, de jaren zonder wekelijkse climax. Helemaal omdat Marsman voelde dat hij een betere keeper aan het worden was door de trainingen en analyses van Benlahsen. ‘Ik wilde vroeger eigenlijk te veel. Vloog snel naar de kruising voor een redding waar iedereen over zou praten. Dook naar alle ballen in het zestienmetergebied waardoor ik soms uit positie stond. Nu weet ik dat ik me moet focussen op de ballen die ik moet stoppen. Soms moet je juist zo lang mogelijk blijven staan in plaats van overal op af te vliegen.’

Hij oogde nog even onwennig toen hij ineens de kans kreeg, omdat Kenneth Vermeer een transfer maakte en Bijlow voor het eerst geblesseerd was. De communicatie met de verdedigers (‘het halve werk’) moest op gang komen. Logisch: op de training zat hij vooral in de ploeg met reserves.

De druk zat erop. Hoe lang zou het duren voordat Bijlow weer fit zou zijn? Hoe lang kon hij de wereld tonen dat hij nu beter was dan de keeper die door een aantal onzekere ingrepen bij FC Twente niet meer als ‘toptalent’ maar als ‘flop’ werd gezien? ‘Ach, flop. Ik keepte bij Twente zat goede wedstrijden, maar je ziet zelfs bij de beste keepers ter wereld dat er aan ze getwijfeld wordt als ze een aantal foutjes maken. Kepa, De Gea, Courtois, zelfs Alisson overkomt dat nu. Ik las niets, maar via familie en vrienden krijg je toch mee dat de beeldvorming over je kantelt.’

‘Het is een extreem van’

Waar een veldspeler zich met een goede invalbeurt weer in de kijker kan spelen, daar moet een gepasseerde doelman vaak lang wachten op zijn kans, als die überhaupt ooit komt. ‘Het is een extreem vak. Op het hoogste niveau zijn alle keepers in de basis goed. Hoe je met tegenslag omgaat, maakt het verschil. Maar je moet ook gewoon wat geluk hebben. Dat je concurrent iets overkomt -wat ik hem niet gun, trouwens. Dat bepaalde ballen er net niet ingaan.’

Marsman omschrijft zichzelf als een rusteloos type. Tijdens de eerste lockdown ging hij samen met een ploeggenoot maaltijden bij ouderen bezorgen. Dat hij er in 2019 voor koos om bij Feyenoord derde doelman te worden klinkt wat dat betreft onlogisch. ‘Ik ben een mensenmens. Ik houd ervan een goede sfeer te creëren, wil samen ergens voor strijden. Ik haal ook veel voldoening uit trainen op een hoog niveau. Ik had in Azerbeidzjan het driedubbele kunnen verdienen. Maar ik wilde mezelf ontwikkelen.’

Niet dat hij nu foutloos is. In het belangrijke bekerduel met Heerenveen blunderde Marsman. Waar hij voorheen dan aan vertrouwen verloor, bleef hij nu in zichzelf geloven. ‘Ik analyseer direct wat er gebeurd is. In dit geval kreeg ik een duwtje, maar er werd geen overtreding gegeven; dat is pech voor mij. Misschien had ik iets later de lucht in kunnen gaan. Vroeger hield ik me groot. Nu weet ik: je moet dingen niet wegstoppen uit angst. Je moet het in de ogen kijken, een plek geven en weer doorgaan.’

Keept hij eindelijk weer, is er geen fan in de stadions. ‘Zeker voor een keeper is het belangrijk dat je je focus houdt. Je kunt makkelijk afdwalen. Daar krijg je de kans niet voor in een volle Kuip. Dat is sowieso een geweldig extraatje.’

Maar ach, wat zal hij klagen. Hij heeft Feyenoord-coach Advocaat aan het twijfelen gebracht over wie nu zijn eerste doelman is, Feyenoord wil zijn contract verlengen en er is belangstelling van andere clubs. Lachend: ‘Ik ben precies dezelfde persoon. Het kan allemaal snel gaan.’

Marsman wordt zelfs met Oranje in verband gebracht, al gebeurt dat bijna elke Nederlandse doelman na een goede wedstrijd. Het is de ommekeer waarvan hij eigenlijk niet had durven dromen. ‘Ik ben nog meer dan vroeger realist. Iedere wedstrijd is voor mij een bonus, van iedere wedstrijd geniet ik intens.’