Feyenoord-directeur Jan de Jong: ‘Als het nieuwe stadion niet lukt, blijven we in de Kuip’

Coach Giovanni van Bronckhorst en assistenten Jean-Paul van Gastel (rechts) en Denny Landzaat (links) tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Beeld ANP

Het businessmodel voor het nieuwe stadion in Feyenoord City is goedgekeurd, maar de club moet nog wel 150 miljoen euro ophalen bij investeerders om naar zijn droompaleis te kunnen verhuizen. In november valt het definitieve besluit, vertelde directeur Jan de Jong dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. ‘Het eigen risico is ook tijdens de bouw beperkt tot 2,8 miljoen euro en als het niet lukt, blijven we in de Kuip voetballen.’

Maandag hadden de tegenstanders van het nieuwe stadion al een fakespeech van De Jong rondgestuurd, waarin op hilarische wijze de draak werd gestoken met ‘het megalomane Feyenoord City’. Ook de spelfouten illustreerden dat de mail niet zo echt was als hij leek. Zo uitbundig als in die bedrieglijke mail was de ware directeur van Feyenoord ook niet tijdens zijn nieuwjaarsrede. Er is geen alternatief voor nieuwbouw, aldus De Jong.

‘Ik heb geen deugdelijk plan voor renovatie van de Kuip gezien. Ik hou ook van deze kathedraal, maar het is onze opdracht om Feyenoord een stap verder te brengen. Natuurlijk is het moeilijk om geld uit de markt te halen als je geen winnend staatslot kunt drukken. Wij kunnen geen euro in het nieuwe stadion steken. We kunnen slechts maximale voorwaarden creëren tegen minimale risico’s.’

Vorig jaar formuleerde De Jong de harde eis dat Feyenoord jaarlijks 25 miljoen euro zou verdienen in het nieuwe stadion. Die garantie weigerde sportwethouder Adriaan Visser namens de gemeente Rotterdam te geven. Feyenoord moest de ontbrekende inkomsten zelf bij elkaar harken, de directie en het stadion gaan nu officieel samenwerken om voor 150 miljoen euro aandelen uit te geven. De Jong, schertsend: ‘Feyenoord komt naar u toe deze zomer.’

Vorig jaar sprak De Jong nog ferme taal, toen Feyenoord als regerend landskampioen de aanval zou openen op PSV en Ajax. Nu staat de club er als nummer 3 van de eredivisie nog beroerder voor, met een fikse achterstand op de uitblinkende concurrenten en een forse teruggang in de begroting van 100 naar 68 miljoen euro. Bovendien staat de positie van trainer Giovanni van Bronckhorst ter discussie.

Tango met Van Bronckhorst

Is het tijd voor een frisse wind in de Kuip of zou Van Bronckhorst ‘nog tien jaar bij Feyenoord kunnen blijven’, zoals De Jong suggereerde? Een mager applausje illustreerde de verdeeldheid bij de achterban van Feyenoord. Pas half februari gaat de directie met Van Bronckhorst praten over zijn toekomst. ‘Wij hebben al een idee’, aldus De Jong. ‘Noem het een tango met de trainer, waarin wij leidend zullen zijn.’

Van Bronckhorst moet Feyenoord dit seizoen tenminste naar Europees voetbal loodsen, een must om de aansluiting met PSV en Ajax enigszins te behouden. De kloof is ook zo groot geworden, omdat talenten bij Jong Ajax en Jong PSV in de eerste divisie konden rijpen. In de periode dat Feyenoord een schuld van 43 miljoen euro moest wegwerken kon de club zich geen Jong Feyenoord permitteren.

Nog steeds acht Feyenoord instromen in de ‘voetbalpiramide’ – en zo met de reserves door te stoten naar de eerste divisie – te duur en te omslachtig. Daarom start de club nu een samenwerkingsverband met FC Dordrecht om vier tot vijf spelers per seizoen te stallen in de eerste divisie.

Ook die mededeling van De Jong leidde tot weinig enthousiasme in de zaal. ‘Oh, ik dacht een samenwerking met Real Madrid’, zei een bezoeker, op cynische toon. Een eerder project met Excelsior als satellietclub mislukte. De Jong: ‘Met deze optie kunnen we jonge spelers laten rijpen bij FC Dordrecht zonder meteen 22 profs een contract te hoeven aanbieden. Bovendien weet je dat slechts enkele spelers het eerste van Feyenoord zullen halen.’