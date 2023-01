Feyenoord-coach Arne Slot: ‘Ik ben heel dwingend in mijn speelwijze’

Feyenoordcoach Arne Slot: ‘Ik zeg altijd dat ik te jong hoofdtrainer ben geworden gezien de leeftijd van mijn kinderen. Het is eigenlijk te snel gegaan.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op 18 december, de dag van de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk, leerde Feyenoord-trainer Arne Slot iets nieuws. Hij wist eindelijk hoe zijn vrouw zich voelt tijdens een wedstrijd van Feyenoord. ‘Als ik zelf coach, ben ik haast nooit echt nerveus. Maar tijdens die finale was ik onwaarschijnlijk fanatiek voor Argentinië, ik zat voor de tv zelfs op de scheidsrechter te zeuren. Mijn vrouw zei: nu weet je ook eens wat ik doormaak tijdens wedstrijden die jij coacht.’

De reden voor dat fanatisme was Lionel Messi. Door de winst van Argentinië wordt Messi definitief gezien als de beste voetballer ter wereld. En dat vindt Slot fijn. ‘Er zijn twee mensen die het voetbal echt verrijkt hebben de laatste decennia, die mij nog nooit hebben teleurgesteld. Dat zijn Messi en Josep Guardiola (Manchester City-trainer, red.). Messi beheerst alles. De ploegen van Guardiola spelen altijd goed, dominant, doordacht voetbal. Heel kort erachter zit Jürgen Klopp (Liverpool-trainer, red.). Manchester City - Liverpool is het summum qua kijkplezier.’

Hij laat vaak beelden zien van die teams aan zijn spelers. Met de aanvallende acties van Messi hoeft hij niet aan te komen. ‘Maar hoe Argentinië verdedigde op het WK, daar heb ik wel beelden van gebruikt. De agressiviteit waarmee ze duels aangingen, de timing van instappen, ook de tactiek. Vergeet niet dat er twee belangrijke spelers ontbraken door blessures bij Argentinië.’

De soepele redenaar, gezeten in trainerskledij op Feyenoords trainingscomplex 1908, glimlacht en zegt: ‘Zo, dat is een mooi bruggetje naar ons.’

Feyenoord begint de tweede seizoenshelft als koploper, met drie punten voorsprong op Ajax en PSV. Maar Slot was tijdens de winterstop ‘niet in een halleluja-stemming’, want de competitie is pas 14 wedstrijden op streek.

Doordat centrumverdediger Gernot Trauner en middenvelder Quinten Timber langdurig geblesseerd raakten in de voorbije weken ligt zijn puzzel bovendien overhoop. Vervelend, maar tegelijkertijd een ‘mooie uitdaging’. ‘Er zijn veel mensen die de rol van trainer zwaar overschat vinden. Is er een geblesseerd dan stel je aan ander op, hoor je dan. Maar Mats Wieffer is niet dezelfde speler als Quinten Timber. Dat betekent een andere dynamiek op het middenveld, wat ook weer gevolgen heeft voor de rest van het team.’

Hij hoopte juist tijdens de lange winterstop zijn in de zomer danig gereviseerde ploeg verder te boetseren. Van zijn basiselftal had alleen Justin Bijlow langdurige WK-verplichtingen. ‘We konden gericht en goed werken om iedereen in zijn kracht te laten komen. Veel zomerse aankopen kwamen pas op het laatste moment, vaak uit een totaal andere voetbalcultuur. Ze snapten inmiddels wel wat we wilden, maar het elke keer uitvoeren is wat anders.

‘Raymond Verheijen (inspanningsfysioloog, red.) zegt: je bent eerst onbewust onbekwaam, daarna bewust onbekwaam en daarna bewust bekwaam. Je zag spelers voor de winterstop soms echt nadenken in het veld, dat wil je niet. Desondanks bereikten we de laatste zestien in de Europa League voor het eerst in twintig jaar. Dat zegt mij trouwens meer dan dat we nu eerste staan.’

Zekerheid over versterkingen deze transfermaand heeft Slot niet, hoewel er in de zomer door Feyenoord voor liefst 70 miljoen euro aan spelers werd verkocht; het resultaat van de goede prestaties in Slots eerste seizoen bij Feyenoord waarin direct de Conference Leaguefinale werd bereikt. ‘We zetten sommige financiële stappen sneller dan we hadden durven dromen, maar moeten er nog heel veel zetten om financieel in de buurt te komen van Ajax en PSV. PSV haalt de ervaren Luuk de Jong en Ajax eerder Blind en Tadic. Wij moeten nog voor jonge spelers gaan met restwaarde. Bij ons blijft het ijs in financieel opzicht nog dun.’

Gelauwerde voormalig Feyenoord-spelers als Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum zijn ‘on-mo-ge-lijk’ vast te leggen vanwege het verschil in salaris. ‘Dat moet de volgende stap zijn voor Feyenoord. Ten Hag zei dat hij bij Ajax en Manchester United spelers heeft aangetrokken die prijzen hebben gewonnen. Die zijn voor hem noodzakelijk om prijzen te pakken. Wij zullen zonder Trauner zondag tegen Utrecht nóg jonger aan de aftrap staan.’

Exacte plaats van interview is de kamer van technisch directeur Frank Arnesen van wie Feyenoord recent afscheid nam. In hoeverre heeft Slot na anderhalf jaar met bijna louter succes de macht om bij Feyenoord zaken te bepalen? Is hij dwingend aanwezig in de organisatie? ‘Ik zie mezelf juist als een persoon die to-taal niet dwingend is in de organisatie. Ik doe het graag samen en hoop dat mensen die werksfeer als prettig ervaren. Ik leg de lat voor mezelf hoog en zie dat de mensen met wie ik werk dat ook doen. Daardoor hoef ik ook niet dwingend te zijn.

‘Ik ben wel heel dwingend in mijn speelwijze, dat is mijn wereldje. Heb constant gesprekken met de directie over het selectiebeleid, want dat raakt die wereld. Maar ik ga niet elke speler die door een scout wordt aangedragen uitgebreid bekijken, dan kan ik me beter bezighouden met de spelers die ik al heb. En ik ga ook niet zeggen hoe het gras gemaaid moet worden of zoiets.’

Lachend vertelt hij dat hij zelfs zijn grootste wens, een padelbaan op het trainingscomplex, niet gerealiseerd krijgt. ‘Die komt er pas als we iets winnen.’

Padel speelt hij graag in zijn vrije tijd. Maar sinds hij trainer van Feyenoord werd, kan hij dat niet meer anoniem doen. ‘Het grote verschil tussen trainer van Feyenoord en AZ (zijn vorige club, red.) zijn is dat je altijd trainer van Feyenoord bent.’

Zelfs op vakantie in Mexico werd Slot op een gegeven moment herkend. Tijdens een recent padeltoernooitje in Zwolle stond iedereen rond de baan waar Slot speelde. ‘Nee, dat maakt me niet nerveus. Ha, als ik vind dat ik ergens goed in ben, ben ik niet zenuwachtig. Ook bij een bespreking ben ik dat niet. Nou misschien alleen als Guardiola zou meeluisteren.’

Een interview met Slot duurt gerust een uur of vier, over voetbal en de wereld eromheen is hij niet snel uitgepraat. Ook thuis spart hij nog graag telefonisch met twee vrienden die ook in het profvoetbal actief zijn. Toch omschrijft hij zichzelf als een familiemens. ‘Ik zeg altijd dat ik te jong hoofdtrainer ben geworden gezien de leeftijd van mijn kinderen. Het is eigenlijk te snel gegaan. Na Feyenoord is de volgende logische stap het buitenland. Mijn kinderen moeten nog drie jaar naar de middelbare school, die haal je daar dan niet van af. Het is niet onoverkomelijk, uiteindelijk pas je je altijd aan. Maar dat zou zeker een rol spelen bij mijn beslissing.’

Het lijkt hem interessant om eens bij een club te trainen die direct een topspeler haalt als er een speler wegvalt. ‘Dan speel je echt structureel om de prijzen. Dan kun je de geluksfactor verkleinen. Maar begrijp me niet verkeerd: ik vind dit hartstikke leuk, er wordt veel van ons gevraagd als staf om toch mee te doen om de prijzen. Dat shirt brengt dat nou eenmaal met zich mee. Ook met Feyenoord kunnen we naar dat niveau toegroeien, ik hoop dat ik daar nog bij ben.’

Soms ontstaat de indruk dat Slot zichzelf wel erg graag in de underdogpositie plaatst door constant aan te geven hoeveel Feyenoord heeft ingeleverd en hoeveel rijker de concurrentie is. Tikje getergd: ‘Als trainer van Feyenoord geef je veel persconferenties en interviews. Je kunt ook zeggen dat er bovengemiddeld veel naar gevraagd wordt. Ik geef desgevraagd gewoon een feitelijke weergave. Er zijn toch veel spelers weg? En als we slecht spelen dan zeg ik dat ook. Bij AZ zeiden ze tegen me: als je vijfde wordt, kunnen we het ook uitleggen omdat je talenten moest inpassen. Maar daar kun je gezien de rijke historie van Feyenoord en de daaraan gekoppelde verwachtingen hier niet mee aankomen.’

Hij raakt ook wat geagiteerd als hij wordt neergezet als een coach die meer waarde hecht aan hoe (aanvallend) er gevoetbald wordt dan wat het (aan prijzen) oplevert. ‘Ik wil het combineren, maar ik snap het belang van iets winnen. Ik kijk alle wedstrijden terug, maar de Conference Leaguefinale niet. Dat is te pijnlijk.’

Het werk slokt hem op. Hij kijkt soms wel vier wedstrijden om het perfecte speelplan voor de volgende tegenstander uit te dokteren. ‘Men denkt alleen maar aan magneetjes op een tactiekbord bij mij. Maar je bent ook constant bezig met de psyche van spelers. Hoe voelt onze spits Giménez zich nadat ik op tv zijn verbeterpunten heb benoemd? Hoe reageert zijn concurrent Danilo? En hoe reageert Danilo op Paixão, want die stond de laatste oefenwedstrijden in de spits en die twee zijn heel close met elkaar. Je probeert daar toch invloed op te hebben zodat iedereen zich goed voelt.’

Tegelijkertijd spaart de zoon van twee leraren zijn spelers niet tijdens een nabespreking met de hele selectie, wat de status of het karakter van een speler ook is. ‘Dan verlies je je geloofwaardigheid. Fouten moeten benoemd worden. Maar ik zal niemand voor lul zetten. En als je veel complimenten geeft, kun je ook makkelijker kritischer zijn op momenten dat dat nodig is.’

Het is daarnaast zaak zijn ploeg voorbij de waan van de dag te loodsen. Voor het interview zei hij nog tijdens een bespreking, die hij in het Engels doet: our habits decide our future. ‘Als we dagelijks trainen op onze gewoontes en die zo perfect mogelijk maken dan gaan die bepalen hoe onze toekomst eruitziet. Je kunt geluk en pech hebben, maar dát gaat bepalen hoe hoog we eindigen. Daar wil ik althans in geloven. Michael Jordan zei: hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik had.’

Ook daarom was hij zo blij dat Messi op zijn 35e eindelijk het WK won. ‘Omdat hij het zo ongelooflijk verdient.’