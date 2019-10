Feyenoord City blijft de achterban verscheuren

Donderdag werd in Rotterdam het masterplan van Feyenoord City gepresenteerd, met ‘artistieke impressies’. Die waren schitterend. Over een jaar of vijf speelt de nummer negen van de eredivisie de thuiswedstrijden in, zo is de bedoeling, een stad van de toekomst met een ‘getijdenpark’, het ‘meest duurzame treinstation’ en – hier leverden de ontwerpers het bewijs dat werkelijk overal aan is gedacht – een ‘lange, groene dam om het stadion te beveiligen tegen aanvaringen door schepen.’

Het nieuwe stadion ligt voor een derde in de Nieuwe Maas, vandaar. Het zal plaats bieden aan 63 duizend mensen. De kosten: 444 miljoen euro. In 2024 moet de bouw zijn voltooid.

Feyenoord City verscheurt de aanhang al jaren. Tegenstanders zeggen dat het plan megalomaan is en dat voor de club een financiële catastrofe dreigt. Zakelijke bezwaren vermengen zich met emotionele. Elk plan dat de status van de Kuip aantast, wordt van de hand gewezen. Een kleine opknapbeurt met hier en daar een likkie verf en een nieuw behangetje zou nog net mogen, maar daarna moeten de bouwvakkers maken dat ze wegkomen.

De voorstanders beweren dat Feyenoord een nieuw stadion nodig heeft om te kunnen concurreren met Ajax en PSV en om weer kansrijk te zijn in Europese competities. De Kuip is het offer dat moet worden gebracht. In deze groep stelt ook wel eens iemand vast dat het stadion oud en versleten is, een relikwie uit het verleden zonder enig comfort en gegarandeerde files op wedstrijddagen.

Feyenoord zit weer eens middenin een crisis; een grote. De resultaten zijn waardeloos, de kas is leeg en met louter interimbestuurders is de club nagenoeg stuurloos. De stand van zaken werd deze week geïllustreerd door een onderzoekje van NRC naar de bezettingsgraad in de stadions van de eredivisieclubs na negen wedstrijdronden.

Met 97 procent staat Ajax op de eerste plaats. PSV (95 procent) is tweede, Feyenoord veertiende. Gemiddeld is bij thuiswedstrijden ruim een kwart van de Kuip leeg (73 procent). Het ‘legioen’, vaak het ‘hondstrouwe legioen’ genoemd, is er kennelijk klaar mee.

Ajax gaat aan kop, AZ is laatste. Beeld Foto Twitter

Intussen gaat het zoals het altijd gaat. ‘Clubicoon’ en ‘clublegende’ Willem van Hanegem schoffelt iedereen onderuit. In de studio van FOX Sports zette hij zondagochtend met gevatte oneliners de bijl in het aankoopbeleid. Bij Feyenoord staat de enige Braziliaan die niet kan voetballen onder contract (Eric Botteghin) en op voorspraak van trainer Jaap Stam is een speler uit Madurodam aangetrokken, Liam Kelly. Dat was weer lachen.

Maar wat moet Feyenoord dan doen, vroeg de presentator. Feyenoord had het vertrek van algemeen directeur Jan de Jong moeten aangrijpen om schoon schip te maken, zei Van Hanegem. ‘Een heleboel van die koekebakkers eruit.’ Bestuurders en commissarissen, bedoelde hij. Koekebakkers.

Het ging alleen over een gebrek aan geld, niet over de uitgelezen mogelijkheid om het budget fors op te voeren: Feyenoord City. In het masterplan blijft de Kuip grotendeels intact. Sterker nog, het oude stadion wordt een ‘multifunctioneel gebouw’ met atletiekbanen en zal worden omringd door een ‘Kuip Park’. Ik was om toen een van de mogelijke commerciële bestemmingen werd genoemd, een brouwerij van Feijenoord-bier.

In een concertzaal in 020 kwam ik donderdag een van mijn favoriete twitteraars tegen, @MotherSoccerNL. Via sociale media verspreidt hij schitterende oude voetbalfoto’s. Hij heeft ook weleens een foto van zichzelf gepost in de Kuip, in de stromende regen. Het stadion is voor een groot deel onoverdekt, raar genoeg.

@MotherSoccerNL is een Feyenoord-supporter, een fanatieke. We hadden het even over de teruglopende toeschouwersaantallen. Straks kan iedereen in het stadion als het regent weer schuilen onder de tweede ring, net zoals in de jaren tachtig, zei hij somber. Plaats zat.

Dus jij bent zeker wel voor Feyenoord City, vroeg ik. Hij keek me verschrikt aan. Néé, zei hij. Zo schiet het natuurlijk nooit op.