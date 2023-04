Feyenoord buigt pas in verlenging voor AS Roma: 4-1

Feyenoord had lang uitzicht op de halve finale van de Europa League, maar kwam uiteindelijk toch tekort tegen AS Roma. Beeld ANP

Feyenoord was ruim een uur het meest comfortabel aan de bal met de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd op zak, en stond in de 89ste minuut nog op 1-1. Maar toen sloeg Roma-vedette Dybala toe met een prachtige treffer. In de verlenging had de thuisclub genoeg aan twee gloedvolle aanvallen, afgerond door invaller El Sharaawy en aanvoerder Pellegrini, voor doorgang naar de halve finale: 4-1.

Daardoor moest Feyenoord wederom de Romeinse vreugdetranen weerstaan en het eigen opkomende oogvocht proberen weg te slikken, net als op 25 mei vorig jaar na de Conference League-finale in Tirana. Opnieuw deed coach José Mourinho ook zijn vreugdedans, hij is en blijft de grote plaaggeest van het Nederlandse trainersgilde.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Vlam in de pan

Het was een klassieke confrontatie tussen Italiaans en Nederlands voetbal. Feyenoord voetbalde lang makkelijker tussen de linies door. Roma was onstuimiger, zocht naar een soort vlam in de pan tegen het internationaal relatief onervaren gezelschap van succescoach Arne Slot, in een stadion gevuld met 67.000 manisch meelevende Roma-supporters.

Die kwam er ook uiteindelijk, maar feitelijk rijkelijk laat gezien het verschil in uitgavenpatronen. Voor de derde maal was Feyenoord gelijkwaardig aan Roma, maar voor dat compliment koopt de club nu niets. ‘Niemand herinnert zich verliezers, hoe mooi ze ook speelden’, stelt Mourinho vaak. Slot is het daar trouwens niet helemaal mee eens.

Het Italiaanse voetbal beleeft hoe dan ook hoogtijdagen met AC Milan en Internazionale tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League, met ook Fiorentina en Juventus door in Europa. Met daarboven in de competitie nog Napoli. De topclubs nemen grote financiële risico’s, maar momenteel betaalt het zich sportief uit.

Roma-coach Mourinho had weinig reden om de boel licht op te vatten, Feyenoord barst van het zelfvertrouwen, van de automatismen. Het is slim en tactisch gedisciplineerd. Wanneer hij kon, stond Mourinho dan ook bij de vierde man of grensrechter te klagen of rende hij het veld in als hij ergens een procentje onrecht rook. Hij had al zijn azen nodig, ook de licht gekwetste Dybala en Abraham en de snel uitgevallen Wijnaldum.

Prachtige samenzang

Het thuispubliek volgde Mourinho verbaal. Prachtig was de samenzang vooraf en na afloop van het clublied ‘Roma, Roma, Roma’, met een oceaan aan roodgele vlaggen en sjaals in het Stadio Olimpico, striemend het gefluit toen de Feyenoorders het veld betraden.

Feyenoord begon nerveus, maar nadat Slot zich langs de kant kwaad maakte, herpakte het zich met goed positiespel. Een heerlijke dieptepass van Kökcü op Jahanbakhsh leidde de beste kans voor rust in voor Szymanski, die van dichtbij de bal op Roma-doelman Patricio schoot.

De bank van Roma begon zich te roeren, het was voor Slot een déjà-vu van de Conference League-finale. Toen vermoedde hij dat de arbitrage toch onder de indruk was van al dat geklaag. Ditmaal werd kordaat ingegrepen toen Salvatore Foti, assistent van Mourinho, Giménez bij de nek vastpakte. Scheidsrechter Taylor gaf rood aan Foti. Het was al de twaalfde rode kaart voor een staflid van Roma dit seizoen.

Niet bang

Feyenoord was nu echt niet bang meer, vooral aanvoerder Kökcü liet zich door niets en niemand wat vertellen. ‘De beste verdediging is als je zelf de bal hebt, want dan kan de tegenstander sowieso niet scoren’, is een tegeltjeswijsheid van Slot die opgeld deed. Roma-spelers begonnen uit arren moede om te tuimelen voor het strafschopgebied, Taylor trapte er vaak in. Vier Feyenoorders kregen al geel in de verhitte eerste helft.

Direct na rust opende Roma flitsend met Pellegrini die op de paal schoot. Feyenoord kwam daarna weer wat opzetten met goede flankaanvallen, maar na een uur was het ineens 1-0 toen linksback Spinazzola via Jahanbakhsh de hoek vond nadat Hancko de bal niet weg kreeg. Stadio Olimpico ging los, de vlaggen zwaaiden alsof er een orkaan was opgestoken.

Toch kwam Feyenoord langszij, een voorzet van Szymanski kwam op het hoofd van de volledig vrijstaande invaller Paixão, tien minuten voor tijd. Roma zette aan, vooral met de moed der wanhoop. Maar dan is er altijd nog de klasse van Pellegrini en de ingevallen topschutter Dybala. Na een combinatie tussen die twee trapte Dybala de bal in de 89ste minuut glijdend in de bovenhoek.

In de verlenging kreeg Giménez, die in de slotminuut nog met rood van het veld moest, direct een grote kans, maar het was Roma dat onverbiddelijk toesloeg. Feyenoord kan zich nu volledig richten op de al bijna in het eigen voordeel besliste titelstrijd. Maar daaraan dacht donderdagavond nog even helemaal niemand bij Feyenoord.