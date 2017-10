Feyenoord breekt met reeks nederlagen en zet AZ gemakkelijk met 0-4 opzij

Té gretig

Het fysiek en mentaal gehavende Feyenoord, dat aantrad met buitenspeler Boëtius in de spits, en de middenvelders Amrabat en Tapia in de defensie, had het geluk dat een vroeg doelpunt van AZ-aanvoerder Weghorst onterecht werd geannuleerd vanwege vermeend buitenspel van aangever Van Overeem.



Feitelijk speelde AZ daarna té gretig. Het stopte veel energie in het vroeg druk zetten en vloog op het middenveld met te veel mensen tegelijk naar de bal. Feyenoord tikte daar steeds makkelijker doorheen en profiteerde van de vele onachtzaamheden van de thuisploeg.



De getergde middenvelder Vejinovic, door Feyenoord uitgeleend aan AZ, luidde de definitieve ommekeer in de wedstrijd in. Hij liet in zijn ijver Boëtius makkelijk wegdraaien. Via een prachtig tikje van Larsson kwam de bal bij Berghuis die de bal via de onderkant van de lat achter de doellijn trapte.