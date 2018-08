Feyenoord blijkt na strafschoppen net iets beter dan PSV en wint Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft beslag gelegd op de eerste prijs van het seizoen. In Eindhoven won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen ten koste van PSV. In de negentig minuten daarvoor hadden beide ploegen nauwelijks kunnen bekoren (0-0).

Foto ANP

In de reguliere speeltijd kwam het vuurwerk alleen in de eerste minuten. Letterlijk en figuurlijk. Scheidsrechter Gözübüyük legde het duel al na 26 seconden stil toen Feyenoordsupporters brandende fakkels op het veld gooiden. Kort daarna was Luuk de Jong dichtbij een vroege openingstreffer. Doelman Bijlow kon de bal uit de kruising plukken. De 20-jarige keeper krijgt dit seizoen het vertrouwen van Van Bronckhorst, die hem afgelopen week tot eerste doelman benoemde.

Levende flipperkast

Na de opwindende openingsfase daalde de kwaliteit naar een bedenkelijk niveau. PSV had een licht overwicht maar kon nauwelijks kansen creëren. Zo nu en dan leek de wedstrijd een grote levende flipperkast, zoveel balverlies werd er aan beide kanten geleden.

Na een halfuur kreeg de landskampioen zijn tweede goede kans. Een ingestudeerde vrije trap werd op het hoofd van De Jong gelegd die de bal klaarlegde voor Schwaab. De verdediger raakte de bal maar half waardoor Bijlow de bal eenvoudig kon vangen.

Aan de andere kant lukte het Feyenoord niet in de buurt te komen van doelman Zoet. Zelfs een ingestudeerde hoekschop mislukte jammerlijk. Berghuis tikte de bal kort op Toornstra maar stond buitenspel toen hij de bal terugkreeg en wilde voorzette.

Toch kreeg de bekerwinnaar op slag voor rust nog een kans. PSV-back Dumfries verloor de bal op knullige wijze aan Larsson. Van Persie wilde de lage voorzet met links binnenglijden, maar had beter zijn rechtervoet tegen de bal kunnen zetten.

Justin Bijlow van Feyenoord stopt een strafschop van Jorrit Hendrix. Foto ANP

Duw

Vijf minuten na rust dacht PSV op voorsprong te komen. De Jong ging in het vijfmetergebied een duel aan met Bijlow en kopte de bal uit de handen van de doelman. Gözübüyük zag er een overtreding in.

Aan de andere kant was ook Feyenoord dichtbij een doelpunt. Larsson legde de bal breed op de mee opgekomen Verdonk. De linksback mikte vanaf de rand van het strafschopgebied een halve meter naast.

Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, nam de spanning toe, maar het niveau van beide ploegen bleef zeer pover. De creatieve spelers (Berghuis en Van Persie bij Feyenoord en Pereiro en Bergwijn aan PSV-zijde) konden nauwelijks hun stempel drukken. Een kwartier voor tijd dacht de ingevallen Lozano– hij sloot later aan in de voorbereiding en speelde pas twintig minuten tot de Johan Cruijff Schaal – zijn doelpunt te maken nadat hij slim was weggelopen bij St. Juste. Bijlow verkleinde zijn doel echter goed.

Justin Bijlow en Jordy Clasie van Feyenoord met de schaal. Foto ANP

PSV wilde de wedstrijd binnen negentig minuten beslissen, maar kwam aan de andere kant goed weg. De ingevallen Vente legde bal met het hoofd klaar voor de instormende Vilhena. Via de kuit van Zoet rolde de bal tergend langzaam nipt naast in plaats van in het doel.

Strafschoppen (via het ABBA-systeem) moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Daarin bleek Feyenoord beter dan PSV.