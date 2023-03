Feyenoord blijft op koers voor de landstitel met nipte winst op FC Groningen: 1-0

Oussama Idrissi van Feyenoord viert de 1-0 met zijn teamgenoten tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tegen FC Groningen. Beeld ANP

Feyenoord is de ontsnappingskunstenaar van de eredivisie, en heeft daarbij over enig fortuin niet te klagen. Wederom liet de ploeg van coach Slot de oksels van de eigen supporters langdurig klotsen van het angstzweet, maar kwam de verlossing alsnog in de slotfase. Een voorzet van Idrissi zeilde in de lange hoek onder dreiging van de inkomende Danilo waardoor de uitstekende FC Groningen-doelman Verrips alsnog geklopt werd in de 88e minuut.

Daardoor bleef de voorsprong op AZ vijf punten, en kan Ajax, dat morgen aantreedt tegen NEC, niet dichterbij komen dan drie punten.

Over de auteur Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Feyenoord had veelvuldig met zichzelf geworsteld tegen de laagvlieger uit Noord-Nederland, dat vanaf de 52e minuut met een man minder speelde door een discutabele rode kaart voor Määttä.

Steeds meer Feyenoordaanvallers kwamen er in het veld, steeds meer Groningen-spelers versterkten het fort voor doelman Verrips. Uiteindelijk was het iets van 3-2-5 (Feyenoord) tegen 6-2-1 (Groningen). Feyenoord kwam steeds dichterbij, tot de lat aan toe via een kopbal van invaller Bullaude. Maar het regende ook weer geen kansen.

Groningen, dat door de nederlaag zeventiende blijft, presenteerde zich als een weerbaar geheel. Het had een week eerder zowaar weer eens een keer gewonnen van Feyenoords stadgenoot Excelsior (3-0) en volgens Slot werd het voetbal onder zijn voormalige assistent Van der Ree ook steeds beter.

Dat van Feyenoord is juist stroperiger de laatste maand, soms zelfs ronduit slecht. Maar de resultaten bleven telkens dik in orde. Feyenoord strijdt nog op drie fronten, de komende twee weken speelt het midweeks tegen Sjachtar Donetsk.

Een makkelijk avondje zou welkom zijn met het oog op dat tweeluik. Maar vloeiende aanvallen ontbraken en reserve na reserve kwam in het veld in een poging van Slot om het resultaat nog te kantelen.

Verrassende counters

Feyenoord liet zich in het begin een paar keer verrassen door counters van FC Groningen. Twee spelers met een Feyenoord-link die sinds kort bij FC Groningen spelen stichtten het meeste gevaar. Jetro Willems, opgegroeid in Rotterdam-Zuid en wiens zoontje Zion in de jeugdopleiding van Feyenoord speelt, lanceerde voormalig Feyenoord-aanvaller Elvis Manu, maar die nam matig aan waardoor Feyenoord-doelman Wellenreuther tweemaal redding kon brengen.

Naarmate de eerste helft vorderde werd Feyenoord dreigender, maar Idrissi toonde zich eerst een matig kopper en Giménez daarna een uitstekende, maar Verrips stond op de goede plek.

Er moest iets gebeuren bij Feyenoord, dat midweeks een matige beurt maakte bij Heerenveen, maar alsnog won via een treffer in de tachtigste minuut. Dat gebeurde dus kort na rust toen Määttä tegen de bij de zijlijn op de grond liggende Jahanbakhsh aantrapte , leidend tot de tweede gele kaart van scheidsrechter Kooij voor de Noor. De bal was echter niet over de lijn geweest waardoor de Groningse woede te begrijpen was.

Feyenoord wist daarna niet door te drukken. Van alle spelers die afgelopen zomer vertrokken, mist Feyenoord Sinisterra het hevigst. Buitenspelers zat, maar ze missen allemaal de exceptionele kwaliteiten van de voor een recordbedrag (25 miljoen) aan Leeds verkochte vleugelflitser, die vorig seizoen zo vaak de beslissing forceerde met een individuele actie.

Net als tegen Heerenveen probeerde Slot de beslissing te forceren door met twee centrumspitsen te gaan spelen. Midweeks in Friesland bediende invaller Danilo uiteindelijk Giménez, een kwartier voor tijd was er zaterdagavond de omgekeerde combinatie maar schoot Danilo te weinig in de hoek om Verrips te verrassen.

Uitgerekend de uiterst moeizaam spelende Idrissi maakte het verschil. In blessuretijd leek het nog 2-0 te worden door Bullaude nadat Giménez de paal had geraakt, maar laatstgenoemde stond nipt buitenspel. Het hinderde de Feyenoord-fans niet, zij vierden weer een late zege en mijmerden na afloop hardop over de Coolsingel, de stadsader waar landstitels gevierd worden. Nog tien wedstrijden te gaan.