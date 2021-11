Feyenoord blijft na zege op PEC Zwolle ploeg met minste verliespunten in de eredivisie

Rav van den Berg van PEC Zwolle vecht een duel uit met Luis Sinisterra van Feyenoord. Beeld ANP

Een naargeestig weekeinde in Rotterdam met hevige rellen op vrijdagnacht in de binnenstad, waarbij volgens minister Grapperhaus Feyenoord-hooligans betrokken waren, en een korte confrontatie tussen politie en een groep jonge fans zondag bij het stadion van Feyenoord kreeg in sportief opzicht nog wel een goed einde. Feyenoord, de veruit populairste vereniging van de stad, won in het vanwege coronamaatregelen lege eigen stadion doodeenvoudig van hekkensluiter PEC Zwolle met 4-0 en blijft daardoor de club met de minste verliespunten in de eredivisie.

Zo werd de Coolsingel in letterlijke zin beschadigd, maar in symbolisch opzicht bleef de avenue waar Feyenoord zijn landstitels viert kraakhelder aan de horizon staan. Natuurlijk, nog niet de helft van de wedstrijden is gespeeld en Ajax en PSV hebben slechts een verliespunt meer. Maar de ploeg van coach Slot oogt vooralsnog solide en vastberaden onder elke omstandigheid en de doorgaans voorzichtig formulerende nieuwe trainer nam het woord ‘mede-titelkandidaat’ in de mond.

Geen publiek, wel vuurwerk

Slot had daar later een beetje spijt van. Waarom de druk opzoeken? Anderzijds kan hij niet om de huidige stand en het onophoudelijk energieke, gretige spel van zijn ploeg heen. PEC mag laatste staan met slechts vier punten, het gaf PSV en AZ lang uitstekend weerwerk. Er was een nieuwe coach, Dick Schreuder, aangesteld die de defensie verstevigde, in kwantitatief opzicht althans. Bovendien hing er toch een raar sfeertje in De Kuip door het knalharde vuurwerk dat erbuiten werd afgestoken en het geluid van sirenes van politie en ambulance.

Vooral in de rust was de sfeer dreigend, al kregen de spelers daar niets van mee, want in tegenstelling tot bij andere eredivisiewedstrijden het voorbije weekeinde kwamen er geen relschoppers het stadion in. De meeste fans waren al weg, maar zo’n honderdvijftig man daagde schuin voor de hoofdingang politie en ME uit. Het waren veelal tieners en twintigers, in het zwart gekleed en met petjes en mondkapjes op.

De politie kreeg vuurwerk naar zich toe gegooid en voerde daarop charges uit met politiebusjes die door de auto’s op het aanpalende parkeerterrein door slalomden in een poging de menigte uiteen te drijven. Ondertussen parkeerden er nietsvermoedende mensen die naar de aldaar gevestigde teststraat of het Topsportcentrum gingen. Er werden zeventien aanhoudingen verricht.

Het was een vreemde gewaarwording voor wie ook de wedstrijd volgde. Op het veld was de adrenaline immers al lang weggevloeid, daar de eindstand al binnen 36 minuten bereikt was. Dat was de verdienste van Feyenoord dat met dezelfde stormkracht opende als voor de interlandbreak. Toen was er nog wel publiek toegestaan. Vaak wordt dat genoemd als doorslaggevende factor voor Feyenoord. Het opwindende pressiespel dat Slot heeft geïnstalleerd zweept de massa op een positieve manier op en omgekeerd. Het zou de late zeges tegen NEC en AZ verklaren.

Oostenrijker Trauner

Zonder publiek begint er ‘een heel nieuwe competitie’, meent Slot die vermoedt dat het toeschouwersverbod nog wel langer dan drie weken zal duren. Maar hij zag zijn ploeg flitsender dan hij had verwacht startten en geen kans weggeven.

Het zinnebeeld van Feyenoords fysieke kracht is misschien wel het kale hoofd van verdediger Trauner dat al het hele seizoen heerst in de lucht. De Oostenrijkse centrumverdediger overgekomen van LASK Linz is een absolute versterking, net als de onvermoeibare back Pedersen en de veelzijdige gaatjesdichter Aursnes. Maar ook de al aanwezige, meer artistieke types rennen en bikkelen meer. De technisch begaafde middenvelder Kökcü boekte daarin de meeste progressie, vertelde Slot na afloop.

Kökcü loodste Turkije afgelopen dinsdag nog naar de play-offs voor het WK met een belangrijke treffer tegen Montenegro in de poule van Nederland. Tegen PEC leidde hij al in de 6de minuut de 1-0 in van spits Linssen in met een slim passje. Sinisterra mocht drie minuten later vrijelijk door het Zwolse strafschopgebied dribbelen en afwerken en toen was het eigenlijk al gespeeld.

Feyenoord ging toch nog even door, daarbij weinig in de weg gelegd door het lamentabele PEC. Weer scoorde Linssen na een prachtige pass van achteruit van Senesi en een voorzet van Sinisterra. Direct gevolgd door een treffer van Til, die er net als Linssen dit seizoen al acht maakte.

De sportieve voorspoed staat in schril contrast met de onrust rond de club. Feyenoord kreeg in totaal al bijna drie ton aan boetes voor ongeregeldheden tijdens Europese duels, een nieuw stadion staat hevig op de tocht en een deel van de fans misdraagt zich ernstig.

De spelersgroep kan zich daar kennelijk volledig voor afsluiten. Linssen: ‘De sfeer is buitengewoon goed in de groep. Dat we er zo voor zouden staan hadden we misschien vooraf durven dromen, maar niet echt zo bedacht.’