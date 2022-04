Feyenoord blijft in de Kuip en zet streep door nieuwbouwproject Feyenoord City: ‘Niet haalbaar’

De Kuip in Rotterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘In de huidige markt is het niet haalbaar’, stelde algemeen directeur van Feyenoord Dennis te Kloese donderdagmiddag op een persconferentie naar aanleiding van een door experts opgesteld rapport.

De consequentie is dat Feyenoord in het door veel supporters gekoesterde Stadion Feijenoord alias de Kuip blijft voetballen. Er lagen twee varianten om het uit 1937 daterende stadion (opnieuw) te renoveren, maar die werden eveneens onhaalbaar geacht.

Feyenoord is bepaald geen rijke club, daarnaast zijn de prijzen voor grondstoffen enorm gestegen. ‘Die gaan door het dak. De hypotheekrente gaat ook als een raket omhoog’, aldus financieel directeur Pieter Smorenburg.

Het nieuwe stadion had Feyenoord, dat financieel ver achterblijft bij Ajax en PSV, structureel meer inkomsten moeten bezorgen. Eind vorig jaar besloot de club al tot een herijking van de bouwplannen, nadat was gebleken dat de bouwkosten van zo’n 440 miljoen euro niet meer realistisch waren. Voor de eerste ontwikkelingskosten is een krediet van 23 miljoen euro afgesloten bij een Amerikaanse bank. Feyenoord draagt daar 2,9 miljoen euro aan bij. De rest is voor Stadion Feyenoord N.V., dat apart staat van de club en eigenaar is van de Kuip.

Daarnaast is er ‘door heel veel mensen heel veel tijd ingestoken’, vertelde Te Kloese, nog niet lang in dienst. Hij sprak er zijn waardering voor uit, maar wil de blik toch vooral naar voren richten. ‘De focus van Feyenoord is volledig gericht op de club, op het voetbal.’

Sportief succes

Smorenburg vulde aan: ‘Sportief succes is de basis van financieel succes. We zien dit seizoen de eerste vruchten, komen ver in Europa. Daardoor krijg je betere transferresultaten.’

Het gat met vooral Ajax is levensgroot. Dat speelt in een stadion uit 1996 en harkte de laatste jaren tientallen miljoenen binnen door deelname aan de lucratieve Champions League en de verkoop van spelers die schitterden op dat podium. Daardoor is de club in staat topsalarissen te betalen en de kloof te vergroten. Feyenoord kwalificeert zich nog maar zelden voor de Champions League. Het staat dit seizoen wel in de halve finale van de Conference League, maar de inkomsten uit die competitie zijn fors minder.

Er was altijd al veel weerstand onder Feyenoordfans tegen het Feyenoord Cityproject. Gevreesd werd dat de sfeer in de nieuwe omgeving drastisch zou veranderen en dat het ook te kostbaar zou zijn.

Te Kloese, die nieuwbouw in de verre toekomst niet uitsluit: ‘Ik weet dat veel mensen de Kuip een fantastisch stadion vinden, maar ik gun onze achterban, werknemers en spelers ook betere faciliteiten.’

Aan de Kuip is de laatste jaren weinig vernieuwd. Als het aan Feyenoord ligt, komt daar verandering in, maar een spectaculaire budgetstijging zal dat niet opleveren.