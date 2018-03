Feyenoord blaast figuurlijk koudefront weg tegen Willem II (3-0) en plaatst zich voor bekerfinale

Initiatief

Pas na de eerste beschietingen van El Ahmadi en Haps lukte het de harde kern een verbaal vuurtje bij de rest aan te steken. De 1-0 na twintig minuten stookten de roodwitte harten nog verder op. Die was dan ook fraaier en geraffineerder dan dit seizoen zichtbaar was in De Kuip. Voorzet Haps, overstapje Jörgensen, koele schuiver Berghuis.



Feyenoord behield daarna het initiatief, wat ook niet heel moeilijk was aangezien Willem II dus de tegenovergestelde tactiek hanteerde als PSV de zondag ervoor, een boulevard aan ruimte gunnend voor Feyenoord om op te bouwen. Feyenoord kwam zo makkelijk aan kansen, maar besliste het duel na een uur uit een counter via Boëtius en Haps, waarbij Van Persie afrondde met een fraaie beweging van zijn mindere rechtervoet. Vilhena verzorgde met een knap schot het slotakkoord.



Feyenoord toonde zo met het mes al bijna in de keel thuis tot een opstanding in staat te zijn. Eerder lukte dat dit seizoen tegen Napoli toen een puntloos einde in de Champions League dreigde. En in de vorige ronde van het bekertoernooi tegen PSV. Voor de rest nimmer.



Vandaar dat zelfs winst in de finale zal aanvoelen als een dun dekentje op een grieperig seizoen. Al valt niet uit te sluiten dat er dan toch flink gefeest wordt. Zoveel prijzen won Feyenoord de laatste decennia niet, al is het met een beker en een landstitel in de voorbije twee seizoenen wat dat betreft goed op dreef. Een derde prijs in drie seizoenen doen niet veel trainers de verguisde Van Bronckhorst na.