Feyenoord beter, Ajax redt punt door opleving in slotfase

Igor Paixao heeft Feyenoord op 1-0 gezet in de Klassieker. Na rust kwam Ajax op 1-1. Beeld ANP

Feyenoord, getraind door de veelgeprezen Arne Slot, blijft vooralsnog kampioenskandidaat nummer 1 voor de titel van 2023, precies halverwege de competitie, met AZ nu op twee punten achterstand, PSV op drie en FC Twente op vier. Volgende week is Twente - Feyenoord. Ajax zakte naar de vijfde plaats, vijf punten achter de koploper en met slechts twee punten meer dan Sparta.

Nadat de rook van het vuurwerk in de Kuip was opgetrokken en de ontstellende herrie van opzwepend bedoelde muziek was weggestorven, ontspon zich in voetbaltechnisch opzicht een duel waarin Feyenoord zich vrijwel letterlijk het vuur uit de sloffen liep en Ajax lange tijd toekeek hoe de onvermijdelijk lijkende ondergang gestalte kreeg.

De manier waarop Feyenoorder Quilindschy Hartman zich ontfermde over de Portugese dribbelaar Francisco Conceição, was symbolisch voor het duel. Hij vrat hem figuurlijk op. Een helft dan, want daarop volgde de wissel van de Ajacied. Mats Wieffer blonk uit in zijn eerste Klassieker, al maakte hij dan een eigen doelpunt. De voortdurend inschuivende centrale verdediger Lutsharel Geertruida was ook uitstekend op dreef. Vrijwel allemaal waren de Feyenoorders beter dan vaak geprezen Ajacieden.

Ajax dus, met het zesde duel op rij zonder zege. Slechts vijf punten behaald in die wedstrijden. Crisis is een bescheiden beoordeling voor de situatie, waarbij de club de positie van trainer Alfred Schreuder zal wegen. Maar ja, wat dan, als ze hem wegsturen?

Zonder de diepste passie

Hoewel de trainer bepaald niet vrijgepleit is van schuld. Ajax is zonder vertrouwen, zonder de diepste passie die nodig is om te overleven in dit soort duels. Plichtmatig voetbal, uitgevoerd door mannen die bovendien totaal geen vorm hebben. Ballen springen van de voet, met Kenneth Taylor wel als voorbeeld, die zondag defensief op het middenveld speelde. Combinaties mislukken bijna zonder uitzondering.

Uitgerekend Steven Berghuis, de meest besproken speler vooraf door zijn verleden bij Feyenoord, beging de fout voor de formidabele 1-0 van Igor Paixão, die ook vorige week in Groningen de score opende. Berghuis gaf de bal iets te nonchalant met de buitenkant van de voet, waarna Hartman onderschepte en de aanval opzette. Het diagonale schot van de Braziliaan in de bovenhoek was geweldig en betekende het eerste doelpunt tegen in de Nederlandse competitie voor Gerónimo Rulli, die trachtte te redden met zijn rechterhand, terwijl hij met links mogelijk meer kans had gehad.

De beste kans tot dan was voor het veel mindere Ajax, maar Mohammed Kudus miste de voorzet van Calvin Bassey met het hoofd. Ajax liet zich vrijwel overal op het veld aftroeven door fellere, ook betere Feyenoorders, die vol zelfvertrouwen speelden, met de juiste mix van spanning en ontspanning. Na rust viel eerst Steven Bergwijn in, die een deel van zijn snelheid heeft ingeleverd.

Feyenoorders bleven gretiger en beter dan Ajacieden. Al had Kudus opnieuw een geweldige kans, toen Edson Alvarez mee naar voren trok en hem alleen voor doelman Justin Bijlow zette, die prachtig redde. Dat was de aanzet tot een redelijke fase van Ajax. Even later viel de op grond van het spel onverdiende 1-1, toen Dusan Tadic vanaf rechts voorzette, Bergwijn de bal via de grond volleerde, Davy Klaassen bij de tweede paal terugkopte en de bal via de dij van Wieffer in het doel viel. De beste kans in de slotfase was voor Feyenoorder Santiago Gimenez, die landgenoot Alvarez uitkapte en inschoot. De redding van Rulli was uitstekend.