Feyenoord begint aan de Conference League, een toernooi dat voelt als een balletje trappen op het bijveld

Feyenoord onder leiding van coach Arne Slot bij het begin van de voorbereiding op het seizoen. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Hoe is Feyenoord beland in dit nogal guur klinkende voetballandschap?

Feyenoord werd vijfde in de competitie vorig seizoen en won vervolgens de play-offs om Europees voetbal. Daar werd toen best om gejuicht na een seizoen waarin er amper gejuicht kon worden. Maar daardoor moest de selectie van nieuwe coach Arne Slot al een ruime maand geleden beginnen met de voorbereiding. En met winst op FC Drita is Feyenoord er nog niet. Daarna wacht FC Luzern en dan volgt er nóg een ronde om de groepsfase te bereiken.

Vitesse, de nummer 4 van vorig seizoen, stroomt een voorronde later in en treft dan het Ierse Dundalk FC of het Letse Levadia Tallinn. Ook AZ (dat begint in de voorronde van de Europa League) en zelfs PSV (dat start in de Champions League-voorronde) maken nog kans in de Conference League terecht te komen.

Wat is de Conference League?

Een derde clubcompetitie naast de Champions League en de Europa League. Het idee ervoor stamt al uit 2015. Aanvankelijk was de werktitel Europa League 2, wat al veel zegt over de status van de Conference League.

Waar de Champions League, zeg maar, de exclusieve champagneclub is waar elke club wil spelen vanwege het aanzien, de aanlokkelijke tegenstanders en de exorbitante revenuen, is de Europa League al een podium van aanzienlijk minder allooi. De Conference League is helemaal een pover achterafzaaltje ook al heeft het dezelfde opzet als de Champions en de Europa League met voorrondes, poulefases, knock-outrondes, een finale en een trofee voor de winnaar. De speelavonden zijn op donderdagavond, gelijktijdig met de Europa League. Groot verschil met die laatste competitie is dat de winnaar geen Champions League-ticket voor het seizoen erop verdient, maar een Europa League-ticket.

Waarom is de Conference League opgericht?

Vooral om meer clubs uit kleine voetballanden voor het voetlicht te brengen. ‘Deze nieuwe clubcompetitie van de Uefa maakt onze clubcompetities inclusiever dan ooit tevoren’, stelt Uefa president Aleksander Čeferin. ‘Er zijn meer wedstrijden voor meer clubs, met meer teams van verschillende voetbalbonden in de groepsfase.’

Voorheen vlogen clubs uit kleinere voetballanden er steevast in de voorronden uit. Nu spelen de kampioenen van die landen in de voorronden tegen elkaar waardoor er altijd clubs uit minimaal 34 landen in de poulefases zitten, acht meer dan voorheen. De finale is in het fonkelnieuwe Air Albania stadion in Tirana dat voor het eerst een Europese clubfinale verwelkomt.

Valt er nog iets te verdienen?

Dat was lang onduidelijk. Volgens de Franse krant L’Equipe krijgen de 32 clubs die zich plaatsen voor de poulefase elk 2,94 miljoen euro. Dat scheelt niet eens zoveel met de Europa League (3,63 miljoen). Ook voor de overige premies geldt dat die grofweg 20 procent lager liggen.

Voor Champions League-deelnemers is dat een fooi. Daar krijgt Ajax zonder een bal te trappen ruim 15 miljoen euro, nog exclusief van wat er binnenkomt uit een zogeheten extra pot, de market pool. Winst- en verliespremies in de poulefase zijn ruim vijf keer zo hoog als die in de Conference League te vergaren zijn.

Staat dan straks ineens de aanvoerder van Shkëndija uit Noord-Macedonië of die van het Finse KuPS met een beker te zwaaien?

Die kans is vrijwel uitgesloten. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de knock-outfase. De nummers 2 uit de poule nemen het op tegen de nummers 3 uit de Europa League-poules. Tottenham Hotspur, AS Roma en Stade Rennes zullen zich waarschijnlijk voor de poulefase plaatsen en daar komen nog wel wat gerenommeerde clubs bij vanuit de voorrondes van de Europa en Champions League.

Als de verschillen niet groot zijn met de Europa League, waarom werkt Feyenoord er dan met licht chagrijn naartoe?

Drie voorrondes voor een C-toernooi, dat vindt men wat gortig. Feyenoord claimt bovendien dat de voorrondes meer kostten dan ze opleveren. Bovendien kwam er nog wat gesteggel over. Vorige trainer Dick Advocaat vond dat hij recht had op een premie, omdat hij Europees voetbal had bereikt vorig seizoen. Feyenoord stelt zich op het punt dat het pas bonussen uitkeert op het moment dat prestaties extra financiën opleveren.

Niet kijken dus vanavond op ESPN?

Ja, toch wel. Lukt het Feyenoord om onder nieuwe coach Slot daadwerkelijk aanvallender te spelen dan onder Advocaat? Wie staat er op nu Steven Berghuis weg is en aankoop Alireza Jahanbakhsh nog niet meedoet? FC Drita schijnt bovendien heel verzorgd te voetballen en de fans, waarvan er 3.500 worden toegelaten in het Fadil Vokrri stadion in Pristina, staan bekend als ultrafanatiek.