Feyenoord - Ajax is ook trotse armoede tegen ruziënde rijkdom

De Klassieker Feyenoord - Ajax van zondag is de metafoor van de opkrabbelende sloeber die de verwende rijkaard passeert op de voorlopige ranglijst van roem. Bij de rijkaard stuiteren de zilverlingen uit de zakken, terwijl de sloeber rechtop loopt; borst vooruit.

Neem Owen Wijndal, de linksachter van Ajax. Hij kostte 10 miljoen euro. Trainer Arne Slot van Feyenoord, die bij AZ genoot van Wijndal, had hem dolgraag naar Rotterdam gehaald. Geen beginnen aan. Te duur. Terwijl Ajax hem makkelijk kon kopen.

Wijndal speelde weinig dit seizoen, door gewenning en blessures. Trainer Alfred Schreuder zei dat hij meer moet leveren. ‘Hij pakt het op’, zegt Schreuder nu. Wijndal zelf: ‘Met die kritiek ben ik het niet eens. Ik las het, na NEC-uit. De dag daarop heb ik met de trainer gesproken. Hij was nog nooit naar mij toegekomen om dat te zeggen. Ik vond het vreemd, maar we hebben het uitgesproken.’ Of de druk groot is? ‘Nee, alles eromheen is alleen veel groter dan bij AZ, zeker als het minder gaat. Maar daarvoor ben ik ook gekomen, om dat te leren.’

Neem anders Lucas Ocampos. De raad van commissarissen hield een in paniek geboren deal tegen die Ajax 40 miljoen had gekost. Vier jaar salaris, plus een transfersom van 20 miljoen. Ajax huurde hem daarop voor een jaar, doch ontbond het contract deze week. Kosten: 8 miljoen euro, voor 114 minuten nietszeggend voetbal.

‘Antony ging op de laatste dag van de markt naar Manchester United’, stelt Schreuder. Over de mislukking: ‘Anderen deden het beter.’ Intussen is met Ocampos een beroemde uitspraak van Johan Cruijff afgestoft. ‘Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken.’ Van de zak geld voor Ocampos, rekende een supporter uit, had elke seizoenkaarthouder 45 biertjes kunnen krijgen, geen klein bier in de tijd van protest tegen de prijs van gerstenat in de Arena.

Het is cynisme bij Ajax, dat is geconfronteerd met de schaduwzijde van zijn grootheid. Geld verdwijnt door het afvoerputje, nadat het eerder binnen stroomde. Ajax verkocht voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers afgelopen zomer, terwijl succestrainer Erik ten Hag vertrok na de aftocht van technisch directeur Marc Overmars, die grensoverschrijdend gedrag vertoonde.

Leegloop

Schreuder: ‘Ajax van nu is niet te vergelijken met het Ajax van de laatste jaren.’ Alleen al een hele verdediging vertrok, met André Onana, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico en onlangs Daley Blind. Ruim de helft van die 200 miljoen werd weer uitgegeven, maar de nieuwelingen laten gemiddeld gesproken weinig zien.

Net als Ajax ontving Feyenoord nog nooit zoveel geld aan transfers in één zomer, ruim 70 miljoen, na de schitterende optredens van Luis Sinisterra en co in de etalage van de Conference League. Ook koploper Feyenoord spendeerde zoals nooit eerder, ruim 30 miljoen. Grofweg: Ajax gedeeld door drie.

Rotterdam gloeit van opwinding dankzij de soevereine koppositie, er wordt gedroomd over weer een titel. ‘Coolsingel’, appt clubdokter Joost van der Hoek geregeld naar Arne Slot. ‘Succes heeft vele vaders’, stelde de trainer op de nieuwjaarsreceptie. Slot is trots dat de voor een prikkie bij buurman Excelsior opgehaalde Mats Wieffer zomaar de geblesseerde Quinten Timber vervangt, en dat Mohamed Taabouni vlekkeloos inviel tegen FC Groningen, terwijl hij vorig seizoen bij Jong AZ voetbalde.

Het gekke is: Feyenoord geniet van Sebastian Szymanski of Danilo, maar lang niet alle aankopen voldoen. De duurste, Ezequiel Bullaude, speelt nauwelijks. Javairô Dilrosun valt tegen. Eén linksback, de Noor Fredrik Bjørkan, is alweer vertrokken. De ander, de Peruaan Marcos Lopez, zit op de bank omdat Quilindschy Hartman uit de jeugd voortreffelijk speelt. Toch staat de opkrabbelende sloeber ruim bovenaan, met meer krediet dan de rijkaard bovendien.

Feyenoord is competitief

Aanvoerder Orkun Kökcü twijfelde bij de leegloop. Zou hij ook vertrekken? ‘Ik sprak met Slot. Hij beloofde dat er hoe dan ook een competitief elftal zou staan.’ Er heerst rust in de club, met de visionaire directeur Dennis te Kloese, die een nieuw couplet toevoegde aan het clublied Geen woorden maar daden door hoofdpijndossier De Kuip na jaren van oeverloos geouwehoer te sluiten. Kökcü voetbalt fantastisch en drijft Feyenoord naar voren.

Vooral Slot zag iets in Wieffer, een veelzijdige middenvelder uit Borne, wiens loopbaan bij FC Twente doodliep. Talent kan opbloeien in een andere omgeving, bezien door andere ogen. Marino Pusic, assistent van Slot bij Feyenoord, kent Wieffer en de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki van zijn vroegere tijd bij FC Twente, waar hij ook een tijdje hoofdtrainer was. Hij onderscheidde hun talent, maar vond ze niet klaar voor de strijd om te overleven in de eredivisie.

Ze hebben volgens hem de belangrijkste eigenschappen voor een voetballer: ‘Mentaliteit en spelinzicht.’ Voormalig prof Theo ten Caat trainde Wieffer en Zerrouki bij de beloften. ‘Ik zag mijn eerste wedstrijd van Wieffer en dacht na twee balcontacten: dat kan er een worden. Ik denk dat hij en ook Zerrouki eerder hadden kunnen debuteren bij FC Twente. Ze zijn heel goed, ook als ze de bal niet hebben.’

Pusic: ‘De echte wereldtop is slechts 0,01 procent van het voetbal. De rest bestaat uit teamdenken.’ Juist in teamdenken is Feyenoord op dit moment beter dan Ajax. Met minder geld is een betere ploeg geformeerd. Slot werd ontslagen bij AZ toen hij bij Feyenoord tekende. Hij had een half jaar tijd om zich op zijn nieuwe baan voor te bereiden. Zo hielp hij mee met het scouten van spelers als Trauner, Marcus Pedersen en Aursnes.

Feyenoord hervormt met tempo. De sloeber stak zich in het nieuw en ging naar de kapper. Bij Ajax is dat juist omgekeerd. De zelfvoldane rijkaard, verwend door successen, tracht te overleven in een omgeving van ruzies, intriges, gebrek aan leiding en kinderlijke woordspelletjes, zonder te beseffen hoe groot de verspilling is.

Ajax raakte in de stress van de zomerse uitverkoop. Schreuder reageerde furieus na de wedstrijd tegen Excelsior, toen hij vertelde over hoe de nieuwe selectie was samengesteld, onder meer met hulp van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic. Of dat niet vreemd was, een zaakwaarnemer die zo nadrukkelijk bij de restauratie van een elftal is betrokken? Nu zegt hij: ‘Dat is heel normaal. Er zijn meer zaakwaarnemers die hebben geholpen.’

‘Hart is uit Ajax gerukt’

De belangrijkste internationale scouts van Ajax zijn Henk Veldmate en Hans van der Zee, die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, al tekende Van der Zee in de nadagen van Overmars een nieuw contract. Hun schaduwelftal met spelers die zouden kunnen komen indien toppers vertrokken, staat nog steeds. Maar niet in de Arena. ‘Het hart is uit de club gerukt’, stelde beginnend technisch manager Klaas Jan Huntelaar vorige week in het Parool.

Overmars weg, met zijn netwerk. Ook hij had miskopen, maar de opbrengsten waren oneindig veel groter, vooral dankzij talentvolle jeugd en Zuid-Amerikaanse connecties. De samenwerking met de scouting was inniger dan nu.

Ajax, en Feyenoord trouwens ook, zijn wat buitenlanders betreft aangewezen op een ander segment dan bijvoorbeeld Bayern München. Ze dienen te verrassen en vreemdelingen perspectief te bieden, of het nu om David Neres gaat of Fredrik Aursnes, Edson Alvarez of Luis Sinisterra. En de werkelijk dure aankopen dienen te leveren. Meteen. Steven Bergwijn, de allerduurste ooit voor een Nederlandse club, deed het slechts even. Daarna viel hij zover terug dat zelfs Louis van Gaal op het WK vrijwel niets aan hem had.

Zo is gematigd enthousiasme van Ajax verdwenen in de draaikolk van desillusie. ‘Hamstelaar’ was voor het seizoen een populair account op Twitter, als grappige, goed geïnformeerde parodie op Huntelaar en collega Hamstra, de opvolgers van Overmars. Goh, wat waren die twee goed bezig. Nu is overal ruzie en onvrede. Daley Blind loopt leeg over Ajax en Schreuder. Partijen vegen straatjes schoon, ondergekotst als de paden zijn door de volgevreten rijkaard. Iedereen heeft zijn waarheid.

Ajax is steeds minder gaan voetballen, terwijl Feyenoord telkens iets beter is. Feyenoord wekt de indruk dat de communicatief vaardige Slot een tovenaar is die met al die nieuwelingen kan wat Schreuder niet lukt, al bespeurt de ingetogene Schreuder nieuwe energie, met uitzondering van het eerste kwartier tegen FC Twente. Hij strijdt. Hij geeft fouten toe. Natuurlijk had hij Blind bij het afscheid de hand moeten schudden, om een voorbeeld te noemen. Hij wisselt veel, maar gelooft dat de groep en de club nog achter hem staan, ondanks de kritiek.

Slot beseft dat het hoe dan ook keihard werken is om de rijkaard voor te blijven. Hij, die zoveel onder controle heeft, hoopt dat het publiek zich zondag gedraagt, vooral richting Steven Berghuis, die anderhalf jaar geleden van Feyenoord naar Ajax vertrok, voor een miljoen of zes. Een koopje voor de rijkaard. Voor de sloeber genoeg om het nieuwe elan gestalte te geven.

In een eerder versie stond dat Marcos Lopez een Mexicaanse voetballer is. Dat klopt niet: Lopez is een Peruaan.