Feyenoord-aanvoerder Berghuis naar Ajax: contract tot medio 2025, transfersom maximaal 5,5 miljoen

Berghuis in actie tegen Ajax in januari 2021. Beeld ANP

Afgesproken was dat de aanvaller voor minimaal vier miljoen euro mocht vertrekken. Dat bleek verschillend interpretabel en daarover steggelden Feyenoord, Ajax en de zaakwaarnemer van Berghuis nog even. Maar nu is de kogel door de kerk.

De 29-jarige Berghuis maakt de gevoelige overstap omdat hij per se Champions League wil voetballen bij een team dat op de aanval speelt. Feyenoord komt aanstonds uit in de voorronde van de Conference League, het derde Europese toernooi in de hiërarchie. Vorig seizoen waren er pittige discussies tussen de inmiddels vertrokken Feyenoord-coach Advocaat en Berghuis over de speelwijze.

Concurrentiestrijd

Bij Feyenoord was Berghuis veruit de beste speler, bij Ajax zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder meer de Braziliaan Antony die eerst naar de Olympische Spelen gaat. De dribbelaar Antony is een speler met een ander profiel dan de schotvaardige Berghuis, die op het EK slechts als invaller in actie kwam.

In de laatste maanden van het seizoen leek de band tussen de fanatieke Feyenoord-fans en Berghuis alleen maar inniger te worden. De voetballer gaf anderhalf jaar geleden ook aan geen binnenlandse transfer te willen maken. Maar Berghuis is wel vaker een onnavolgbaar type gebleken.

Feyenoord-fans zijn, op zijn zachtst gezegd, zwaar teleurgesteld over het vertrek van Berghuis. In de historie gingen slechts drie spelers (Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten) hem voor.

Uitstekende cijfers

De mogelijkheden waren voor Berghuis niet eindeloos, eerder mislukte hij bij het Engelse Watford, dat bleef aan hem kleven. Bij Feyenoord werd hij als huurling kampioen in 2017, alvorens hij een contract tekende in Rotterdam, waar hij ook geregeld bekritiseerd werd. Twee jaar geleden werd dat opengebroken. In die seizoenen overlegde hij uitstekende cijfers. Met 43 doelpunten en 27 assists (alle competities) in 79 wedstrijden was hij van grote waarde.

De transfersom van 4 miljoen zou door middel van bonussen nog hoger kunnen uitvallen naar 5,5 miljoen. Met dat bedrag (plus een forse geschrapte salarispost) moet Feyenoord een adequate opvolger zien te halen, al is het de vraag of de hele som geherinvesteerd kan worden. Op 22 juli staat de eerste Europese wedstrijd op de rol voor nieuwe Feyenoordcoach Arne Slot en zijn manschappen. Zonder Berghuis dus.