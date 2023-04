Feyenoord-aanvaller Giménez wordt alsmaar populairder in De Kuip (met dank ook aan zijn verloofde)

Ook afgelopen zondag tegen Sparta pikte Feyenoord-spits Santiago Giménez weer een doelpuntje mee. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Santi. Ago. Santi-ago Giménez.’ Tot ver na afloop van Sparta-Feyenoord (1-3) klonk afgelopen zondag de serenade aan de spits van Feyenoord op de melodie van Carneval de Paris. Giménez had eenmaal gescoord, feitelijk was Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther de grote blikvanger met twee belangrijke reddingen. Maar Giménez is sinds hij eind juli voor het eerst voet zette in Rotterdam al zeer geliefd bij de Feyenoord-fans en die populariteit blijft groeien. Ook woensdagavond in de bekerclash met Ajax zal er ongetwijfeld weer vaak voor de Mexicaan gezongen worden.

Extreem veel scoorde hij nog niet: negen eredivisietreffers, vijf in de Europa League. Wel evenaarde hij een record van Ove Kindvall, een spits van bijna heilige proporties in Rotterdam, door in zes opeenvolgende uitwedstrijden te scoren.

En dus wordt hij al vergeleken met Kindvall, die matchwinner was in de Europa Cup I-finale in 1970 en honderd keer scoorde in 106 eredivisiewedstrijden. Rinus Israel, aanvoerder in 1970 van Feyenoord: ‘Ove was heel allround, nou ja, dat is die Giménez ook wel, hoor. Die kan beter voetballen dan iedereen zegt. En hij kan goed koppen, een man uitspelen, staat vaak op het goede plekkie. Hij is alleen niet zo snel als Ove.’

En Ove had Coen. Israel: ‘Coen Moulijn gaf die ballen perfect voor. Zo’n speler zie ik nu niet bij Feyenoord rondlopen. Maar dit Feyenoord speelt wel dominant en daarvoor is Giménez een goede spits.’

Hogedrukvoetbal

Het duurde even voordat Giménez zijn draai vond in het ‘hogedrukvoetbal’ dat Feyenoord-coach Arne Slot sinds de zomer van 2021 met veel succes implementeerde. Aanvallers moeten niet alleen aanvallen, maar ook op een fanatieke manier de opbouw van de tegenstander verstoren.

Slot: ‘Het is niet zo dat als je een half jaar geleden naar hem keek, je jezelf afvroeg wat we daar nou weer mee moesten. Als hij toen in het veld kwam, was hij ook dreigend en scoorde hij. Het grote verschil is dat hij onze manier van spelen nu langer dan een half uur kan volhouden. Daar heeft hij keihard aan gewerkt, zowel op als buiten het veld heeft hij zich snel aangepast. Een compliment waard.’

Kindvall kwam op zijn 23ste vanuit Zweden en had best even nodig om zijn weg te vinden, schetst Israel. Giménez is twee jaar jonger en kwam van de andere kant van de wereld. Hij had bovendien geen tijd om er rustig in te komen, hij wilde naar het WK dat al op 20 november begon.

‘Hij dwong zichzelf niet meer aan Mexico te denken, hoe moeilijk dat ook is, want we houden intens van dat land’, vertelt zijn verloofde Fer Serrano via beeldbellen. ‘Hij is ongelooflijk gefocust op wat hij wil, weet precies wat hij aan het doen is. Hij heeft bijvoorbeeld een app waarop hij precies ziet hoeveel hij mag eten.’

Ophef in de media

Giménez werd uiteindelijk niet geselecteerd voor het WK. Het leidde tot veel ophef in de Mexicaanse media, want ook in zijn vaderland is Santi zeer geliefd. Serrano: ‘Ik was ook wel een beetje boos, Santi had alles gedaan wat de bondscoach van hem vroeg! Maar Santi heeft zijn geloof in God, en was helemaal niet boos. Hij zei: ‘Het is oké, ik ben nog steeds dankbaar voor wat ik heb bereikt.’’

Die nederige houding is ook wat Feyenoord-fans sympathiek aan hem vinden. Al tijdens zijn presentatie bij Feyenoord, die live via internet te volgen was, regende het positieve commentaren en hartjes, ook vanwege zijn humor, de kennis van zijn nieuwe club, en voorkomen.

Vaak is geschreven dat Feyenoord-spitsen een beetje lelijk moeten zijn als ze de gunst van het legioen willen winnen. ‘Giménez is een knappe verschijning, net als Ove. Hij trapte er al vlot een paar goals in. Dan maakt het niet uit hoe je eruitziet, dan word je vanzelf populair’, stelt Israel. ‘Het gaat de mensen bij Feyenoord vooral om gedrevenheid. Die spat ervan af bij die jongen.’

Giménez zoekt altijd het publiek op na een doelpunt. Zelfs toen Feyenoord-fans ontbraken bij Ajax-Feyenoord, met een bierdouche tot gevolg. Daarna zakt hij door zijn knieën en wijst met zijn wijsvingers naar boven, een pose die al vereeuwigd is op een spandoek.

Fer Serrano wordt ook vaak in beeld genomen na een doelpunt van haar verloofde, intens schreeuwend en zingend. Ook dat vergrootte de populariteit van Giménez. Tussen andere partners van spelers valt Serrano op met haar korte, gekleurde piekhaar, wijde broek en trui met daarover een Feyenoord-shirt. ‘De spelersvrouwen zien er hier prachtig uit, alsof ze uit eten gaan. In Mexico gaat de familie van de spelers altijd gekleed in het shirt van de club als ze naar de wedstrijd gaan.’

‘Superbang in de trein’

Serrano kon helemaal niet meer kapot toen ze in haar Feyenoord-shirt met een paar vriendinnen per trein naar de Johan Cruijff Arena reisde voor Ajax-Feyenoord. ‘Onderweg stapten er tien dronken mannen in die me woedend aankeken. Ik was superbang. Maar ik moest en zou naar die wedstrijd, dus deed ik mijn jas over mijn shirt, en deed een pet en bril op.’

Op Instagram deed ze verslag van haar undercoveroperatie. ‘Ik kreeg steeds berichten of het goed met me ging, mensen waren echt bezorgd. Het was moeilijk om niet te juichen toen Santi scoorde, maar dat zou echt problemen hebben opgeleverd.’

Serrano, die Giménez leerde kennen tijdens het online spelen van schietspel Call of Duty, vliegt geregeld naar Mexico. Ze is actrice, presentatrice en wil regisseur worden. Daarom studeert ze cinematografie. ‘Santi steunt me volledig daarin. Voor Mexicaanse begrippen is hij een heel progressieve man. Hij haat het als mensen hem behandelen als een superster.’

Het klinkt Israel als muziek in de oren. ‘Ove was ook een koning in Rotterdam, maar bleef heel normaal. Daarom werd-ie zo gewaardeerd.’