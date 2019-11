Ferrari woedend op Verstappen na beschuldigingen van valsspelerij

Charles Leclerc van Monaco, verlaat de pit in zijn Scuderia Ferrari SF90 en wordt uiteindelijk vierde. Beeld AFP

Als Max Verstappen in de toekomst ooit in de rode auto van Ferrari wil zitten, zal hij bij de Italianen eerst door het stof moeten vanwege de opmerkingen die hij zondag deed na de GP van Amerika. Ferrari is namelijk woedend op de Nederlander, omdat hij de fameuze renstal zondag opzichtig beschuldigde van vals spel.

Al maanden wordt er in de raceklasse met gefronste wenkbrauwen gekeken naar de sinds de zomerstop opvallend snelle Ferrari’s. Daardoor won het team voor het eerst sinds 2008 weer eens drie wedstrijden op rij en vertrok er tot de race in de VS een Ferrari van de eerste plek.

Afgelopen weekeinde was het op de snelle baan in Austin zowel in de race als kwalificatie plots gedaan met de suprematie van Ferrari. Volgens teambaas Mattia Binotto kwam dat door een verkeerde afstelling van de auto’s. Verstappen was een van de velen die aan een andere oorzaak dacht.

Hij draaide er na de race voor de camera van Ziggo Sport niet omheen, geconfronteerd met het feit dat er in Austin voor het eerst in twee maanden geen Ferrari-coureur op het podium stond: ‘Dat krijg je als je stopt met valsspelen’, zei hij.

De uitspraken werden door de internationale Formule 1-pers meteen opgepikt en voorgelegd aan teambaas Binotto. Hij reageerde furieus. ‘Fout en niet goed voor de sport’, zei Binotto over Verstappens uitlatingen. ‘Misschien moeten sommige mensen beter op hun woorden letten.’ Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was niet te spreken over de beschuldigingen van de Red Bull-rijder. ‘Max weet niet waar hij over praat. Hij rijdt niet eens voor ons.’

Verstappens uitlatingen zorgden voor rumoer, omdat hij een gevoelige zaak die normaliter in de coulissen van de Formule 1 wordt afgehandeld vol in de schijnwerpers zette. Namelijk dat de Italianen waren betrapt op het gebruiken van een maas in de Formule 1-wetten, waardoor de bolide opgevoerd kon worden.

Een gewiekste technicus van het team zou in de Ferrari-motor een draadje van het complexe hybridesysteem langs de meter hebben gelegd die de brandstoftoevoer regelt. Die toevoer is in de Formule 1 vastgesteld op maximaal 100 liter brandstof per uur. Maar via de spanning in het draadje bleek de meter te manipuleren, waardoor Ferrari meer benzine dan toegestaan in de motor kon pompen.

Red Bull zou voor de GP van Amerika het Ferrari-foefje hebben ontdekt. Vervolgens vroeg het team aan autosportfederatie FIA of het de truc ook bij de eigen motor mocht toepassen. Wetende dat het antwoord daarop ‘nee’ zou zijn en dat de FIA vervolgens de andere teams hiervoor proactief zou waarschuwen. Daarmee werd Ferrari gedwongen te stoppen met de slimmigheid. Anders dreigden straffen.

Ferrari benadrukte in de VS nadrukkelijk nergens op te zijn betrapt. Iets dat het team kan doen, omdat er geen onomstotelijk bewijs is. De zaak is een voorbeeld van hoe Formule 1-teams voortdurend zoeken naar grijze gebieden in de regels en hoe ze elkaar op dit vlak als haviken in de gaten houden.

De rel rond Verstappen onderstreept ook hoe gevoelig elke opmerking over dat schimmenspel is. Zo sprak Verstappens teambaas Horner aanzienlijk diplomatieker over de tragere Ferrari's dan zijn coureur: ‘Ik zeg niet dat iemand iets verkeerd deed. Maar als dat gebeurde, is dat nu in ieder geval illegaal.’