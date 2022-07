Ferrari-coureur Leclerc haalt Verstappen drie keer in en wint F1-race in Oostenrijk

Max Verstappen met vlak daarachter Charles Leclerc. Beeld ANP

Verstappens vader Jos voorspelde voor de camera van Viaplay kort voor de start al dat het geen simpele zege zou worden voor zijn zoon, ook al was Verstappen een dag eerder nog de snelste in de sprintrace en had hij al vier keer eerder gewonnen in Oostenrijk.

Hij kreeg snel gelijk. Verstappen kon nog wel de Ferrari’s voorblijven na de start, maar daarna werd duidelijk dat hij simpelweg snelheid tekort kwam door snel slijtende banden.

Leclerc haalde Verstappen in de twaalfde ronde voor het eerst in. Direct daarna maakte Verstappen een pitstop, waarmee hij op een andere bandenstrategie dan Leclerc kwam te zitten. Vanaf dat moment had Ferrari het initiatief.

Leclerc maakte zijn eerst stop aanzienlijk later dan Verstappen en kwam zo op versere, snellere banden weer de baan op achter de Nederlander. Binnen zeven ronden had hij Verstappen alweer ingehaald. Twintig ronden later herhaalde dat scenario zich, waardoor Leclerc Verstappen in totaal drie keer inhaalde voor de met 50.000 Verstappen-fans volgepakte tribunes op de Red Bull Ring.

Ontploffende Ferrari-motor

Op dat moment leek Verstappen zich te moeten verzoenen met de derde plek. Achter hem zag hij de andere Ferrari van Carlos Sainz snel dichterbij komen. Maar net toen de Spanjaard Verstappen wilde inhalen, ontplofte de Ferrari-motor. De vlammen sloegen daarbij uit de achterkant van zijn auto.

Sainz zette zijn bolide stil langs de baan, waarna de wedstrijd werd geneutraliseerd middels een virtual safety car. Verstappen en Leclerc maakten van dat moment gebruik door te wisselen naar snellere, nieuwe banden. In de laatste, resterende tien ronden kon Verstappen het Leclerc alleen geen moment moeilijk maken, ook al had de Monegask problemen met zijn gaspedaal.

‘Gewoon te veel last slijtage’

Verstappen stond gelaten oud-coureur David Coulthard te woord bij het interview direct na de race. ‘We worstelden met alle bandentypen. Ik had gewoon te veel last van slijtage om Charles te kunnen aanvallen. Tweede is dan een goed resultaat op een moeilijke dag.’

Door zijn zege meldt Leclerc zich weer enigszins in de titelstrijd. Hij neemt de tweede plek in de WK-stand over van Verstappens teamgenoot Pérez en verkleint het gat richting WK-leider Verstappen tot 38 punten.