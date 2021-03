Fernando Tatis Jr. is de nieuwe held van het Amerikaanse honkbal

Fernando Tatis Jr. #23 Beeld Getty Images

Met zijn wapperende, geblondeerde dreadlocks, tomeloze energie en zichtbare spelvreugde wordt honkballer Fernando Tatis Jr. (22) gezien als het nieuwe, frisse gezicht van zijn sport. De uitbundige Dominicaan schudt het conservatieve honkbal wakker met een onconventionele stijl die vooral een nieuwe generatie aanspreekt. Donderdag begint hij met San Diego Padres aan een seizoen dat het zijne moet worden.

Na 143 wedstrijden in twee seizoenen had zijn club genoeg gezien om hem een megacontract aan te bieden: in februari tekende Tatis Jr. voor veertien jaar en 340 miljoen dollar (ongeveer 290 miljoen euro). De verbintenis is van recordlengte: wanneer het contract afloopt, is Tatis Jr. 35 jaar oud. ‘Ik wil hier een standbeeld krijgen,’ sprak hij bij het zetten van zijn handtekening.

In San Diego weten ze wat ze met hem in huis hebben: een begenadigd powerhitter, een bij vlagen spectaculaire veldspeler en een durfal die geen twijfels lijkt te kennen. In zijn eerste seizoen in de MLB bereikte hij de thuisplaat vanaf het eerste honk, nadat een ploeggenoot een simpele bal door het midden naar een tegenstander had geslagen. Vol verbazing zag die hoe Tatis Jr. voorbij het derde honk spurtte, op weg naar de thuisplaat.

Slaapverwekkend

In een sport die het verwijt krijgt slaapverwekkend te zijn en moeite heeft een nieuw publiek te binden, komt het personage Tatis Jr. als geroepen. De korte stop is steengoed, op zijn 22ste al een van de besten, maar het is zijn stijl waarmee hij het honkbal volgens velen kan overstijgen. Het zit hem in zijn haardos, de chronische glimlach. Het zijn de dansjes in de dugout en de roze accessoires in zijn tenue, een eerbetoon aan de favoriete kleur van zijn moeder.

Dit jaar is hij covermodel voor de game MLB The Show. Op het hoesje staat hij afgebeeld in een pose waarin hij zijn knuppel weggooit, de zogeheten bat flip. Tatis Jr. beheerst het als geen ander.

Als hij weer eens een homerun heeft geslagen, lanceert hij zijn wapen met een korte polsbeweging de lucht in, voor hij de gang naar de thuisplaat inzet. Het is een teken van overmacht dat door puristen niet gepruimd wordt. Uitbundig juichen is not done, vinden zij. Respectloos naar de tegenstander.

De geluiden verstommen de afgelopen jaren, onder meer door de komst van Tatis Jr. De MLB omarmt zijn persoonlijkheid, ziet in dat sterren als hij de sport vooruit kunnen helpen. Let the boys play, klonk het twee jaar geleden al in een spotje van de competitie. Gun ze het plezier.

Ongeschreven regels

In een commercial van sportdrank Gatorade vertelt Tatis Jr. het Amerikaanse publiek dat het cool is om ongeschreven regels te breken. Het honkbal staat er bol van.

Een homerun van Tatis Jr. tegen Texas Rangers leverde hem vorig jaar een storm van kritiek op. Met de honken bezet, een 10-3 voorsprong en Tatis Jr. achter de slagplaat, gooide de werper eerst drie ballen wijd, waarna hij niet anders kon dan een slagbal te gooien. Volgens de traditie zou het voor een slagman op dat moment, bij een grote voorsprong, onsportief zijn om uit te halen. De werper zou ermee te kijk worden gezet. Het devies: laten gaan.

Tatis Jr. haalde uit en sloeg de bal over de hekken voor vier punten. Een grand Slam. Bij de dugout volgde een dansje, maar ook een uitbrander van zijn teamgenoot Eric Hosmer.

Bijval

Zijn coach, Jayce Tingler, verklaarde dat het niet de bedoeling was om de score op te voeren. Tatis Jr. zelf bood zijn excuses aan, maar toonde tegelijk onbegrip voor de ongeschreven regel. Dat hij vooral bijval kreeg onderstreepte dat ouderwetse denkbeelden in het honkbal langzaam maar zeker vervagen. ‘Blijf je energie en flair houden, want dat maakt honkbal leuk,’ schreef Trevor Bauer, werper van Cincinnati Reds op Twitter. ‘Het enige dat je verkeerd deed, was je excuses aanbieden.’

In San Diego verbindt Tatis Jr. zijn lot aan een club die in 52 seizoenen slechts zes keer de play-offs bereikte. Dit jaar is de selectie versterkt en gelden de Padres als favoriet voor het kampioenschap. De club gaat in zijn divisie de strijd aan met regerend kampioen Los Angeles Dodgers. Van Tatis Jr. wordt een voortrekkersrol verwacht, maar druk lijkt hij niet te voelen.

El Niño, zijn bijnaam in zijn thuisland, speelt zoals hij deed als kind: onbevangen en met plezier. Als voorbeeld heeft hij zijn vader, Fernando Tatis Sr., die elf seizoenen in de MLB speelde. ‘Hij is nu al veel, veel beter dan ik ooit was,’ oordeelde die. ‘Alleen god kan hem stoppen.’