Fernando Gaviria: bedeesd in interviews, onbevreesd in de sprint

Fernando Gaviria. Foto BELGA

Fernando Gaviria is wat ze bij Quick-Step noemen ‘een mannetje’. Op de persconferentie dinsdag, na alweer een zege in de Tour de France, wiebelt hij ongeduldig op zijn stoel. Hij trommelt met zijn vingers op tafel. Terwijl de tolk nog bezig is zijn laatste antwoord in het Engels te vertalen, stapt hij op. ‘Bye, bye, everyone.’

De Tour is vier dagen onderweg en de teller voor Gavira staat al op twee. Was hij afgelopen zondag niet gevallen in de finale, hadden het al drie zeges kunnen zijn. Dinsdag, in de straten van Sarzeau, Bretagne, blijft hij dit keer Peter Sagan en André Greipel voor. De nieuwe sprintkoning in de Tour meldt zich, en hij komt uit Colombia.

De ster van Colombia

Gaviria werd 23 jaar geleden geboren in Le Ceja, een stad van 60.000 inwoners in het noordwesten van Colombia. In het centrum hangt een levensgrote afbeelding van de sprinter. ‘Grond van de kampioenen’, staat er in grote letters bij.

Ook in Colombia is de Tour, waarvan de live-beelden vanwege het tijdsverschil ’s ochtends worden uitgezonden, een groot sportevenement. Het maakt dat Gaviria een ster is in zijn land. Teamgenoot Tim Declercq merkt het als hij wordt vermeld in een tweet van zijn teamgenoot. ‘Nog minstens een week lang ben je dan verzekerd van duizenden retweets.’

El Tigre luidt zijn bijnaam, als verwijzing naar de tijgerkop die op zijn rechterzij is getatoeëerd. De ene helft van de kop is vrolijk, de andere helft verdrietig. ‘Als het leven zelf’, zegt Gaviria. ‘Soms is het mooi, soms lelijk.’ Over voorspoed heeft hij de laatste dagen niet te klagen.

Uitblinker op de baan

Van oudsher is Colombia een land van klimmers, maar Gaviria blonk uit op de baan na een mislukte carrière op de rolschaats. In 2015 won hij op het onderdeel omnium goud op het wereldkampioenschap in Parijs. Daar sloeg teambaas Patrick Lefèvre van Quick-Step toe. ‘We hebben hem nog tijdens dat toernooi naar Leuven gehaald voor testen. Ik heb toen alleen één ding vergeten: hem meteen laten tekenen. Die Hollandse zuinigheid heeft ons een paar lieve centjes gekost, want daarna won hij twee keer in Argentinië.’

Die twee keer versloeg hij uitgerekend Mark Cavendish, een van de beste sprinters ter wereld en destijds in dienst van Quick-Step. Lefèvre: ‘De eerste keer was Mark nog heel boos. De tweede keer belde hij op. ‘Je moet nú die jongen een contract aanbieden. Hij gaat de hele wereldtop verslaan’.

Toen Lefèvre wilde onderhandelen met Gaviria stuitte hij op vijf man die beweerden zijn manager te zijn. ‘Ik heb altijd als stelregel gehad: ik praat met één man of ik praat niet. Daarmee ging hij akkoord.’ Dikke grijns. ‘Gelukkig maar, want de voorspelling van Cavendish is aardig uitgekomen.’

Zenuwen

Vlak voor de Tour, op een teampresentatie in een supermarkt in La Roche-sur-Yon, had Gaviria zich als debutant nog zenuwachtig getoond. Het zweet stond hem op het voorhoofd. ‘De Tour is een examen. Het voelt alsof ik opnieuw mijn diploma moet halen.’

Zijn nervositeit was verklaarbaar: Gaviria is bij Quick-Step de opvolger van de uit eigen beweging opgestapte Marcel Kittel, die vorig jaar vijf Tourritten op zijn naam schreef. De Duitser vertrok omdat hij niet de concurrentie met zijn teamgenoot uit de weg wilde gaan.

Inmiddels kan na vier Tourritten al worden gesteld dat Gaviria negens en tienen op zijn rapport kan laten zien. Wat zijn landgenoten als Fabio Parra en Lucho Herrera in de jaren 80 en Rigoberto Uran en Nairo Quintana de voorbije jaren niet lukte, daarin slaagde hij deze Tour wél: de gele trui veroveren, al moest hij die na een dag wel weer inleveren bij Peter Sagan.

Zo bedeesd als hij in interviews is, mede door zijn gebrekkige Engels, zo onverschrokken is hij in de sprint. Greipel lijkt hem in Sarzeau voorbij te steken, maar in de laatste meters wint hij met niet meer vermoede krachten het verloren terrein terug. Weer gaan de handen de lucht in. Over zijn eerste ervaringen in de Tour, zegt Gaviria in de persconferentie: ‘Alles wat ze over de Tour hebben gezegd is waar. Het is groot, het is hectisch. Het slurpt alle energie uit je.’

Een groot voordeel ten opzichte van andere sprinters: Gaviria kan rekenen op de beste sprinttrein van het peloton. Daarin zitten ervaren hardrijders als Philippe Gilbert en Niki Terpstra. Met Maximiliano Richeze heeft hij bovendien de beste leadout-man van het peloton. Dinsdag waarschuwt Gaviria alvast dat ze nog niet van hem af zijn. ‘Ik wil genieten en winnen. Zoveel mogelijk.’