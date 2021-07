Fenomenale beenkracht helpt Dressel aan zege op 100 vrij

De Amerikaan Caeleb Dressel met zijn gouden medaille gewonnen op de 100 meter vrije slag Beeld AP

De 24-jarige Amerikaan veroverde het goud donderdagochtend in karakteristieke stijl. Dressel voerde het veld aan van begin tot einde dankzij zijn befaamde bliksemstart. Sterker nog: de 0,06 seconde die hij won met zijn rappe vertrek waren exact gelijk aan de voorsprong die hij na 100 meter had op de Australische kampioen van 2016, Kyle Chambers. Hij tikte aan na 47,02 seconden, Chambers na 47,08.

Dressel staat bekend om zijn fenomenale beenkracht. Voor de start staat hij vaak uit stand hoge sprongen te maken: hij komt meer dan een meter los van de grond. De Amerikaanse website Swimswam heeft eens berekend dat hij 33 centimeter hoger komt dan de gemiddelde NBA-basketballer.

Op de korte afstanden blijkt dat een cruciaal voordeel. Dressel is uitgegroeid tot de snelste man in het water. Bij de afgelopen twee WK’s won hij goud op de drie olympische spektakelnummers: de 50 en 100 meter vrij en de 100 meter vlinderslag. In Tokio is hij datzelfde van plan. Hij zou de eerste zwemmer zijn die zo’n drieslag maakt.

Wereldrecords

Dressel is zelfs zo snel dat hij in de buurt komt van de recordtijden uit 2009, gezwommen door voorgangers in beruchte snelpakken. Daarin lagen zwemmers hoger op het water, ondervonden minder weerstand en zwommen dus sneller. Op de 100 meter vlinderslag bezit Dressel het wereldrecord al, op de 50 en 100 meter vrij zijn twee mannen in snelpak enkele honderdsten sneller geweest.

De ambities van Dressel gaan in Tokio verder dan wereldrecords. Via drie estafettes hoopt hij zijn totaal op zesmaal goud te brengen, twee minder dan de acht van Phelps uit 2008 en een minder dan de zeven van Mark Spitz uit 1972. De winst op de 4x100 vrije slag is al binnen, de 4x100 wisselslag en 4x100 gemengde wisselslag (met twee mannen en twee vrouwen) kunnen nog volgen.

Met zo veel goud kan Dressel wellicht de leemte vullen die turnster Simone Biles heeft achtergelaten in Amerika, dat snakt naar olympische veelvraten. Als dat lukt, is dat te danken aan zijn liefde voor training. ‘Ik trainen 51 weken per jaar en race 1 week. Als je niet van trainen houdt, is zwemmen geen goede sport voor je.’