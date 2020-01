Fenomeen Frenkie de Jong is in het hedendaagse miljoenenspel volkomen op zijn plaats

Donderdag was er op de sociale kanalen van Barcelona ruimschoots aandacht voor Frenkie de Jong. Precies een jaar geleden had hij zijn handtekening gezet onder een contract met de club. Voorzitter Josep Maria Bartomeu was er speciaal voor naar Amsterdam gekomen, samen met de algemeen directeur en de technisch manager en 86 miljoen euro.

Het eerbetoon donderdag was uitbundig. Barcelona is gek op Frenkie. Een fenomeen, werd hij op Twitter genoemd en de club trakteerde op een berg filmpjes waarin hij de hoofdrol speelt; om te bingen, werd erbij verteld, dus dat heb ik toen maar gedaan.

#OnThisDay | January 23, 2019



We announced the signing of the young Dutch phenom, @DeJongFrenkie21.



Since arriving in the summer, he's ... https://t.co/rolZHgGcwD — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 januari 2020

De officiële videocollectie van Frenkie de Jong bleek te bestaan uit 21 filmpjes. De verzameling is divers. Frenkie pakt zijn tas uit en vertelt dat hij aan het laatste seizoen van de Netflix-serie La casa de papel is begonnen. Frenkie wordt geïnterviewd, zingt het clublied van Barcelona, zit achter de tafel bij een persconferentie, kust het shirt en wordt geëerd door een opgewonden man die tien feitjes over hem oplepelt die iedereen zou moeten weten.

Als hij het museum van de club bezoekt krijgt hij op een groot scherm onverwacht filmpjes te zien waarin zijn ouders, zijn opa, zijn broer, zijn manager, een vriend en zijn vriendin zeggen dat ze trots op hem zijn. Al die mensen zijn ook in het museum, ze staan gewoon achter hem, maar toch is het leuk, vooral door Frenkie die tegen iedereen zegt dat hij het top vond, en echt mooi.

In alle filmpjes die Barcelona online zette, glimlacht hij geamuseerd. Hij heeft zichzelf onder alle omstandigheden onder controle. Hij geniet, maar met mate en straalt overal monterheid en kalmte uit, ook in een mudvol Camp Nou of oog in oog met twintig cameraploegen. Aanpassen is voor hem geen punt, het gaat vanzelf. Hij is pas 22 en heeft al jaren hetzelfde kapsel. Dus het klopt wel, dat hij een fenomeen is, los van zijn prestaties op het veld.

Voor zijn spel in de eerste helft van het seizoen gaf hij zichzelf een 6. Dat is ook mooi. Hij moet nog werkelijk losbarsten in Spanje, nog niet alle stukjes zijn op hun plaats gevallen, maar een 6 is aan de lage kant. Met bescheidenheid heeft het niks te maken. Wel met eerzucht en zelfkennis.

Frenkie de Jong komt als geroepen. Hij appelleert aan oude tijden, de jaren zeventig vooral toen Johan Cruijff en iets later Johan Neeskens, Johan Segundo, in het verre Spanje gingen voetballen en volkomen onbekend terrein betraden en Nico Scheepmaker over een ander fenomeen schreef, in Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen.

Vorige maand deed Edwin Winkels in het Algemeen Dagblad verslag van een bezoek aan Barcelona van vier mannen, de vader, opa, broer en beste vriend van het fenomeen. De tijd was stilgezet. Ze verbaasden zich over de stad (groot) en het weer (lenteachtig) en, klassiek, over het tijdstip dat Spanjaarden ’s avonds eten, want in Arkel worden de gehaktballen en boontjes altijd om zes uur op tafel gezet.

Ook voor Frenkie kwam dat als een grote verrassing, maar hij paste zich snel aan. Hij ging gewoon pas na achten eten. Ook andere gewoonten nam hij over, zei zijn vader. Hij noemde de siësta; de siësta, ontroerend was het, het ontbrak er nog maar aan dat Frenkie als souvenir op een stierenvechtersaffiche zijn eigen naam laat drukken, tussen de namen van Paco Camino en El Cordobes, en de bijwerkingen van een angstaanjagend natuurproduct, olijfolie, bespreekt.

Tegelijkertijd is hij in het hedendaagse miljoenenspel volkomen op zijn plaats en heeft hij een vriendin met meer dan een miljoen volgers op Instagram, plus een eigen modemerk. Een voetballer van vroeger en een voetballer van nu ineen, en tegelijkertijd volkomen naturel, dat zie je niet vaak.